Sorin Grindeanu, avertisment către colegii de coaliție. „Dacă această coaliție eșuează, e un deșert al populismului”

11 oct. 2025, 13:44, Știri politice
Prezent, sâmbătă, la Timișoara, președintele PSD a făcut unele comentarii ironice la adresa coaliției din care face parte și partidul pe care îl conduce cu mandat de interimat. Astfel, consideră Sorin Grindeanu, cele patru partide care compun alianța de guvernare trebuie să se înțeleagă de voie de nevoie, altfel riscul de a ceda țara suveranismului fiind extrem de mare.

„Dacă această coaliție eșuează, dincolo de acest eșec al fiecărui partid din această coaliție (…) e un deșert al populismului”, apreciază președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

Grindeanu avertizează că România ar putea fi capturată de populism

Politicianul a creionat o panoramă destul de exactă a stării de fapt, la acest moment, în alianța formată din 4 partide. În primul rând, avertizează Sorin Grindeanu, un eventual eșec al coaliției ar deschide cale largă populismului, și implicit partidelor suveraniste.

„Am spus că dacă această coaliție eșuează, dincolo de acest eșec al fiecărui partid din această coaliție – și nimeni nu e mai vinovat sau mai puțin vinovat, ci cu toții suntem vinovați dacă va exista acest eșec – dincolo de asta știți ce e? Un deșert al populismului. Asta ne va aștepta. Și vedem cu toții ce se întâmplă în România în acest moment. Și de aia nu trebuie să avem acest eșec.

Ce e „dincolo de a arăta cine are mușchii mai mari

În altă ordine, fostul premier a sugerat că cele 4 partide din componența coaliției (PSD, PNL, USR și UDMR) nu trebuie să se mai întreacă în umflat mușchii, ci să aleagă calea dialogului.

„Da, nu e simplu. Sunt 4 partide de doctrine diferite, cu abordări diferite, cu experiențe diferite în guvernare. Și sunt lucruri pe care trebuie să le învățăm cu toții. Trebuie să învățăm că într-o coaliție de 4 partide, principalul instrument trebuie să fie dialogul. Dincolo de a arăta cine e mai tare, cine are mușchii mai mari în interiorul coaliției, dacă vrei să reziste această coaliție trebuie să vorbești foarte mult, trebuie să ai un dialog înainte de a lua anumite decizii. Eu cred că asta e abordarea corectă. Și cu toții trebuie să facem acest efort. Care nu e simplu”, a spus  Grindeanu, într-o conferință de presă la Timiș, când a fost întrebat cum pot reuși liderii partidelor să vorbească „aceeași limbă”.

