Sorin Grindeanu: „Bolojan vorbește de sinecuri când și-a pus finul parlamentar, finul care a falsificat legitimații de student"

Ruxandra Radulescu
Sorin Grindeanu, lider PSD, desființează discursul lui Ilie Bolojan în care critică sinecurile și amintește că premierul interimar i-a oferit o funcție de parlamentar finului său.

„Bolojan vorbește de sinecuri când și-a pus finul parlamentar, finul care a falsificat legitimații de student.
Să vorbești de penali când ai 3 lideri penali – Tulcea, Sălaj și Iași”,  a declarat social-democratul, în cadrul unei conferințe de presă de la sediul partidului.

Dumitru Țiplea, finul lui Bolojan, condamnat la închisoare

Dumitru Țiplea, actualul prefect al județului Bihor, finul lui Ilie Bolojan, președintele Consiliului Județean Bihor, a fost condamnat la 6 luni de închisoare, potrivit informațiilor dezvăluite, în exclusivitate, de Gândul. Mai multe detalii AICI.

Liberalul Dumitru Țiplea a fost numit prefect al județului Bihor în luna decembrie a anului 2019, după ce – la propunerea premierului de la acea vreme, Ludovic Orban – a fost emisă o Hotărâre de Guvern în acest sens. Țiplea, considerat „omul lui Ilie Bolojan”, președintele Consiliului Județean Bihor, fusese nominalizat la această funcție încă din luna noiembrie a anului 2018, printr-o decizie a PNL Bihor.

Grindeanu, mesaj pentru Oana Gheorghiu: „Să trimiteți oamenii la pușcărie fără probe este bolșevism ce faceți dvs.”

De asemenea, Grindeanu a comentat și acuzațiile Oanei Gheorghiu referitor la presupuse nereguli la companiile de stat.

„Doamnă Gheorghiu, dacă admiteți că doriți consultanță de la procurori ca să învățați cum să trimiteți oamenii la pușcărie fără probe este bolșevism ce faceți dvs. Acest mod de guvernare trebuie să înceteze și va înceta. Prin votul dat în Parlament săptămâna trecută. Mandatul lui Ilie Bolojan a încetat: „Game over”. Ceea ce trebuie să facem noi rapid este să punem cât mai multe soluții pe masă”, a declarat Grindeanu.

Oana Gheorghiu a afirmat că urmează să aibă o întâlnire cu „cineva de la Parchet” , însă a recunoscut că, la acest moment, nu are dovezi concrete cu privire la acte de corupție în companiile de stat.

„Noi putem să sesizăm niște situații care din perspectiva noastră sunt de verificat. Am trimis Corpului de Control al premierului tot ce noi am identificat ca fiind probleme și am avut o colaborare foarte bună.

Să sesizăm organele de anchetă avem nevoie de niște dovezi mai adânci. Urmează să facem și asta, să punem cap la cap și să avem o întâlnire cu cineva de la Parchet, ca să înțelegem mai mult cât de mult trebuie noi să avem niște informații, pentru că e adevărat, la momentul ăsta, nu avem niște informații atât de evidente încât să spun aici 100% s-a furat”, a declarat vicepremierul.

