PSD dă semne că ar putea susține Guvernul Luca Niculescu. Fostul ministru al Justiției: “PSD are misiunea de a căuta o soluție pentru țară, un Guvern care să fie stabil”

Fostul ministru al Justiţiei Radu Marinescu a declarat, marţi, despre negocierile pentru guvernul Luca Niculescu, că opţiunea PSD este să existe cât mai repede un guvern, însă unul care să aibă în vedere şi programul şi ideile social-democrate. „PSD are misiunea de a căuta o soluție pentru țară, un Guvern care să fie stabil”, a subliniat Marinescu.

PSD decide dacă va susține guvernul Niculescu

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„Eu cred că PSD are în momentul de față misiunea de a căuta, împreună cu toate forțele politice responsabile, o soluție pentru țară, un Guvern care să fie stabil și care să poată să adopte acele măsuri absolut necesare, cum ar fi, între altele, rectificarea bugetară. Deci, noi privim cu responsabilitate spre lucrurile care trebuie făcute instituțional pentru țară”, a declarat Radu Marinescu, la sediul central al PSD.

El a subliniat că Luca Niculescu este „un om de calitate profesională, morală, intelectuală” și urmează să se vadă în ce măsură se poate colabora cu acesta.

„Este atributul președintelui (n. red. să desemneze un candidat pentru funcția de premier). Îl cunosc pe domnul Luca Niculescu, este un om de calitate profesională, morală, intelectuală. Vom vedea în ce măsură se poate colabora cu dânsul și, din perspectiva Partidului Social Democrat, asta ține de posibilitatea de a implementa acele soluții și acele idei pe care noi le avem pentru redresarea țării. (…) Noi suntem conștienți de competențele pe care în statul român le are fiecare reprezentant public. Știm că președintele are acest atribut de a încredința mandatul de a alcătui un Guvern unei persoane pe care dânsul o consideră competentă. Sigur că există o insatisfacție a PSD că această persoană nu a fost domnul Sorin Grindeanu, însă vom continua să avem aceeași atitudine constructivă, accentuez constructivă, spre deosebire de alte forțe politice, și să încercăm în contextul acestei nominalizări să vedem dacă se poate colabora, repet, pentru redresare economică și pentru un Guvern stabil”, a arătat fostul ministru al Justiţiei.

Radu Marinescu a fost întrebat dacă social-democrații ar susţine şi un guvern tehnocrat.

„Vom discuta în partid. Opțiunea noastră este să existe cât mai repede un Guvern, însă unul care să aibă în vedere și programul și ideile social-democrate și, așa cum am arătat, nu vom susține un Guvern din care PSD să nu facă parte. Din perspectivă politică, v-am spus că PSD caută în continuare o soluție rezonabilă, pentru că alegerile anticipate sunt posibile, numai că, știți cu toți, asta înseamnă un interval în timp destul de prelungit, situație în care țara va avea tot un Guvern interimar, fără posibilitatea unor soluții complete, fără măsuri absolut necesare. Nu știu dacă este dezirabil, în primul rând pentru cetățeni, că noi, politicienii, până la urmă, pentru cetățeni suntem aici, pentru ei ar trebui să căutăm soluții. Vom vedea, avem ședința, vedem ce se hotărăște de către conducerea a partidului”, a transmis fostul ministru al Justiției.

Marţi, șeful statului a semnat decretul de desemnare a lui Luca Niculescu pentru postul de premier, acesta având la dispoziţie zece zile pentru a prezenta în Parlament lista Cabinetului său şi programul de guvernare, dar şi pentru negocieri politice care să-i asigure cele 233 de voturi necesare învestirii Guvernului.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, propunerea de premier a social-democraţilor la consultările de la Cotroceni, a afirmat, luni seară, că noua nominalizare a preşedintelui Nicuşor Dan continuă să sfideze matematica parlamentară şi să ignore partidul care a câştigat alegerile. (Mai multe detalii AICI)