Prima pagină » Știri politice » Sorin Grindeanu, după discuțiile cu patronatele și marile confederații sindicale: ”Le-am transmis că PSD își dorește cât mai repede un nou Guvern”

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, după discuțiile cu patronatele și marile confederații sindicale. Liderul Partidului Social Democrat a menționat că formațiunea sa va susține în Parlament toate modificările legislative pentru a nu rata banii din PNRR, vitali pentru economia națională.

Grindeanu: ”Le-am confirmat că PSD va susține în Parlament toate modificările legislative pentru a nu rata banii din PNRR”

Potrivit comunicatului emis de liderul PSD, confederațiile patronale au atras atenția asupra proiectelor din PNRR și riscul de a pierde miliarde de euro, iar Grindeanu le-a transmis că până când demisiile miniștrilor vor fi  aprobate de președintele țării, ei își vor duce la îndeplinire toate țintele asumate în aceste proiecte majore.

”Am discutat astăzi cu patronatele și marile confederații sindicale despre problemele cu care se confruntă mediul de afaceri și angajații din principalele zone economice.
Inflația de patru ori peste media europeană, scăderea producției industriale, cel mai mare colaps al puterii de cumpărare a românilor din ultimii 15 ani, 7 luni consecutive de prăbușire a consumului, 54.000 de salariați deveniți șomeri sunt câteva dintre marile dificultăți ce trebuie rezolvate rapid de un Guvern cu adevărat funcțional.
Le-am transmis, alături de colegii mei, că #PSD își dorește ca România să aibă cât mai repede un nou Guvern!
Confederațiile sindicale ne-au spus că susțin necesitatea unei schimbări de viziune economică și o nouă formulă prin care să revenim într-o Coaliție pro-europeană, astfel încât să mergem înainte cu proiecte importante și bune pe care le-am început în Energie, Agricultură, Sănătate și în legislația Muncii.
Confederațiile patronale au atras atenția asupra proiectelor din PNRR și riscul de a pierde miliarde de euro. Pe acest subiect major dorim toți un consens politic pentru ca toate aceste proiecte să fie prioritizate.
Le-am confirmat că PSD va susține în Parlament toate modificările legislative pentru a nu rata banii din PNRR, vitali pentru economia națională. De aceea, până când demisiile miniștrilor PSD sunt aprobate de președintele țării și apar în Monitorul Oficial, ei își vor duce la îndeplinire toate țintele asumate în aceste proiecte majore”, a scris Grindeanu, pe pagina sa de Facebook.
Sorin Grindeanu a cerut, prin intermediul comunicatului, transparentizarea urgentă a programului SAFE, pentru ca marile companii românești să aibă informații despre cum pot accesa programul. Liderul PSD a rransmis că ipsa dialogului real dintre Guvern-sindicate-patronate a fost reclamată de toți reprezentanții confederațiilor prezente azi la Palatul Parlamentului.
”Am convenit cu patronatele să construim politici publice țintite pentru a dezvolta antreprenoriatul și capitalul românesc.
De aceea, cerem transparentizarea urgentă a programului SAFE, deoarece marile companii românești nu au informații despre cum pot accesa acest program, riscând să piardă orice competiție cu firmele străine!
Am stabilit să avem în Parlament discuții despre noul Cadru Financiar Multianual și Fondul de Competitivitate, stabilind prioritate națională din creșterea firmelor locale care să devină campioni naționali, nu doar să privim la ascensiunea celor europene!
Lipsa dialogului social real dintre Guvern-sindicate-patronate a fost reclamată de toți reprezentanții confederațiilor prezente azi la Palatul Parlamentului. De aceea, încercăm să compensăm această situație aberantă și am decis ca seria întâlnirilor cu sindicatele și patronatele să continue cu regularitate lunară”, a scris Sorin Grindeanu, pe pagina sa de Facebook.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

