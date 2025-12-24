Cosmin Floreanu și Ștefan Nicolae, prefectul și subprefectul de Olt, au fost reținuți, după ce ar fi tras ilegal cu arme Kalașnikov

Cosmin Floreanu și Ștefan Nicolae, prefectul și subprefectul de Olt, au fost reținuți. Cel doi sunt suspectați că ar fi tras ilegal cu arme Kalașnikov, într-un poligon al MApN. Aceștia au fost audiați până târziu în noapte, până în jurul orei 02:00, la Parchetul Militar din Capitală.

Cosmin Floreanu și Ștefan Nicolae, prefectul și subprefectul de Olt, sunt suspectați că ar fi falsificat documente, după ce ar fi tras ilegal cu arme Kalașnikov într-un poligon ce aparține de Ministerul Apărării Naționale. Cu un mandat de aducere, cei doi s-au prezentat, ieri, în fața Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar București. Au fost ridicați marți după-amiază, 23 decembrie 2025, din birourile lor de către procurorii militari.

Cosmin Floreanu și Ștefan Nicolae au fost audiați și plasați sub control judiciar

Cei doi sunt acuzați că nu au respectat regimul armelor și munițiilor și uz de armă. Potrivit datelor, este vorba despre un incident care ar fi avut loc în luna mai 2025, după un exercițiu de mobilizare a rezerviștilor în poligonul militar Redea din județul Olt.

Atunci, cei doi ar fi tras cu arme Kalașnikov și ar fi fost ajutați de cei de la unitate cu arme și cartușe. Potrivit procurorilor, cei doi au tras cu arma automată de calibrul 7.62 și ar fi golit fiecare câte două încărcătoare. Astăzi, s-a decis ca prefectul și subprefectul de Olt să fie puși sub control judiciar, notează Digi24.

Cei doi nu își mai pot exercita funcția.

Informația referitoare la reținerea celor doi a fost făcută publică de primarul orașului Slatina, Mario De Mezzo, pe contul său de Facebook, notează G4media.ro.

„Prefectul de Olt a fost umflat azi de Parchetul Militar și dă cu subsemnatul chiar acum la București, pentru niste aroganțe de vătaf care a prins un strop de putere. Marus, primvicepreședintele PSD, nu iese public să mărturisească nimic despre preferatul lui, Cosmin Floreanu, prefectul de Olt și motivele pentru care acesta scrie cu sârg chiar în aceste momente? Sau sperați să „schimbați sângele” și de data asta și să iasă curat ca lacrima?”, a notat Mario De Mezzo pe Facebook.

sursă foto: capturi video Pro TV