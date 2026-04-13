Sorin Grindeanu salută victoria lui Peter Magyar: „Aștept cu nerăbdare să consolidăm proiectele noastre comune"

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj public de felicitare după victoria lui Peter Magyar, în care a evidențiat importanța orientării europene a Ungariei.

Poporul maghiar se bazează pe Europa”, a afirmat liderul social-democrat. El a descris rezultatul alegerilor drept un semnal clar în favoarea valorilor europene și a cooperării regionale.

În același mesaj, Sorin Grindeanu și-a exprimat intenția de a consolida proiectele comune dintre România și Ungaria, precum și de a dezvolta inițiative noi în domenii de interes reciproc.

Acesta a subliniat că cele două state rămân parteneri solizi în cadrul NATO și al Uniunea Europeană, accentul fiind pus pe cooperarea strategică și stabilitatea regională.

Peter Magyar, victorie în Ungaria

Viktor Orban pierde puterea la Budapesta după 16 ani de domnie. Peter Magyar a câștigat alegerile legislative din Ungaria și are asigurată o majoritate calificată în Parlament.

Rezultatul scrutinului de la vecinii maghiari remodelează echilibrul de putere în Europa.

Tinerii maghiari sunt un alt mare câștigător al acestor alegeri, mai scrie Politico. Sondajele arătau că două treimi dintre maghiarii sub 30 de ani voiau plecarea lui Orban. Concertele-protest din Budapesta au mobilizat sute de mii de tineri înaintea votului.

Politico: Cine a pierdut și cine a câștigat de pe urma alegerilor parlamentare din Ungaria. De la JD Vance și Putin, la Zelenski

Cum au votat maghiarii din Transilvania în alegerile legislative din Ungaria. „Îmi doresc stabilitate, fără corupție și o economie prosperă”

