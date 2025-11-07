Sorin Grindeanu, șeful PSD, trasează noua linie de direcție a partidului: „PSD devine partidul oamenilor”

Sorin Grindeanu se pregătește să fie înscăunat președinte cu puteri depline al Partidului Social Democrat, fiind unicul candidat în cadrul Congresului. Ajuns la pupitrul de speaker, Grindeanu critică modul în care Partidul Social Democrat a acționat până acum.

„Îmi asum această candidatură, nu pentru o funcție, ci pentru a da o nouă direcție. Nu mai vreau un PSD reactiv, plăpând, care doar răspunde la atacuri. Vreau un PSD care dă tonul, care are soluții și care oferă speranță reală. Nu mai vreau un PSD care se rușinează în fața criticilor dreptei”, spune Sorin Grindeanu

În continuarea discursului, Grindeanu trasează o linie clară pentru așteptările pe care le are din partea Partidului Social Democrat.

„Dacă vrem să începem un nou drum, trebuie să încetăm să ne mai temem de viitor. PSD are nevoie de o schimbare profundă, nu de o cosmetizare. O schimbare care să plece din interior, pentru a fi credibilă în fața românilor. (…) PSD are nevoie de o linie ideologică fermă, de o voce puternică în politica internațională, românii așteaptă soluții pentru salarii, spitale, școli, locuri de muncă decente, nu experimente ideologice.”

RECOMANDAREA AUTORULUI