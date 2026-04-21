Șoșoacă, mesaj pentru PSD, USR și Bolojan: „Nu mă mai sunați, nu îmi mai sunați parlamentarii”

Europarlamentara SOS România, Diana Iovanovici-Șoșoacă, a făcut o postare pe Facebook în care lasă de înțeles că este sunată atât ea, cât și parlamentarii din partidul său, constant de oameni din Coaliția de guvernare. Șefa SOS nu este deschisă la negocieri cu partidele care au deținut puterea.

Șoșoacă: „SOS România nu negociază cu trădătorii României”

„În atenția lui Bolojan, PNL, PSD, USR, UDMR, presei șpăguite de putere: S.O.S. România nu negociază cu trădătorii României și ai românilor! Nu votează cu trădătorii neamului românesc!”, a scris Diana Șoșoacă pe Facebook.

Ea a făcut un apel către reprezentanții partidelor din Coaliție: să se lase păgubași în încercările de a negocia cu SOS România.

„Nu mă mai sunați, nu îmi mai sunați parlamentarii!”, a scris Șoșoască.

Șoșoacă le-a transmis și o „urare” certăreților din Coaliție.

„Nu vă urez decât să vă dea Dumnezeu înmiit răul pe care l-ați făcut poporului român!”

Declarațiile vin în contextul unei crize politice majore, după ce PSD a decis să retragă sprijinul pentru Guvernul condus de Ilie Bolojan. La „momentul adevărului”, referendumul care a semănat mai mult cu un congres, social-democrații au plecat de lângă prim-ministru.

În actuala configurație parlamentară, PNL, USR și UDMR nu ating pragul necesar de 233 de voturi pentru a susține singure un guvern. În paralel, nici o eventuală formulă PSD-AUR nu ar avea, de una singură, o majoritate stabilă.

În acest context, voturile partidelor mai mici și ale parlamentarilor neafiliați devin decisive.

