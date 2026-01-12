Știrea Gândul despre scenariul lui Miruță privind Groenlanda a devenit virală. Reacția lui Ponta: „Sunați la 112 – să vină Salvarea”

Declarațiile făcute de ministrul Apărării cu privire la scenariile în care România ar putea trimite trupe în Groenlanda, în contextul amenințărilor lui Donald Trump, au devenit virale.

Victor Ponta, fostul premier al României, a fost printre primii care a comentat afirmațiile lui Radu Miruță:

„Sunați la 112 – să vină Salvarea pentru Statul Român! Situația devine critică!

Chiar dacă ești un politruc incompetent și impostor, promovat de partid în diverse funcții care te depășesc total, atunci când un jurnalist te întreabă dacă România ar putea intra în război cu SUA, unicul neuron funcțional ar trebui să te ajute să răspunzi simplu și clar: „NU – ÎN NICIUN CAZ!”

Avem însă, din păcate, un caz grav în care aroganța și prostia absolută ale Ministrului Apărării i-au omorât și acel ultim neuron userist, iar acesta s-a apucat să explice „științific” cum ar putea totuși România să trimită trupe în Groenlanda pentru a se lupta împotriva americanilor. Explicațiile sunt idioate, pentru că Articolul 5 al Tratatului NATO se referă la atacuri posibile ale unui stat non-NATO – mă rog, ce mai contează?

În acest caz, jurnalistul de la Antena 3 (și CNN) trebuia să sune la 112, iar Statul Român (SRI, SIE, Președinția, Prim-ministrul) să anunțe imediat că omul delirează și că nu există nicio situație în care să se discute în CSAT despre un posibil conflict militar între România și SUA.

După aceea, cineva încă normal la cap ar fi trebuit să sune rapid la baza militară americană de la Kogălniceanu și la Deveselu, pentru a-i ruga să nu bage în seamă mascariciul care pretinde că are funcția de ministru al Apărării.

Mai există și varianta ca un reprezentant al USR să iasă public și să explice că Miruta se referea, de fapt, la o agresiune a Rusiei, Patagoniei sau a urșilor polari și a pinguinilor imperiali asupra Groenlandei – în niciun caz la SUA!

Așa cum PCR îi avea în anii ’40 pe Ana Pauker și Vasile Luca – niște activiști atât de obtuzi și slugarnici față de URSS încât până și

Dej a simțit nevoia să scape de ei – acum USR îi are pe Toiu și Miruta, care luptă din răsputeri să ne bage în război cu Rusia, China și, mai nou, cu SUA.

Doar că noi nu mai avem un Dej care să ne salveze de turbați.

Așa că singura noastră soluție rămâne: să sunăm la 112!”, a transmis Ponta pe social-media.