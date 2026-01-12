Prima pagină » Știri politice » Știrea Gândul despre scenariul lui Miruță privind Groenlanda a devenit virală. Reacția lui Ponta: „Sunați la 112 – să vină Salvarea”

Știrea Gândul despre scenariul lui Miruță privind Groenlanda a devenit virală. Reacția lui Ponta: „Sunați la 112 – să vină Salvarea”

12 ian. 2026, 20:04, Știri politice
Știrea Gândul despre scenariul lui Miruță privind Groenlanda a devenit virală. Reacția lui Ponta:

Declarațiile făcute de ministrul Apărării cu privire la scenariile în care România ar putea trimite trupe în Groenlanda, în contextul amenințărilor lui Donald Trump, au devenit virale.

Victor Ponta, fostul premier al României, a fost printre primii care a comentat afirmațiile lui Radu Miruță:

„Sunați la 112 – să vină Salvarea pentru Statul Român! Situația devine critică!
Chiar dacă ești un politruc incompetent și impostor, promovat de partid în diverse funcții care te depășesc total, atunci când un jurnalist te întreabă dacă România ar putea intra în război cu SUA, unicul neuron funcțional ar trebui să te ajute să răspunzi simplu și clar: „NU – ÎN NICIUN CAZ!”

Avem însă, din păcate, un caz grav în care aroganța și prostia absolută ale Ministrului Apărării i-au omorât și acel ultim neuron userist, iar acesta s-a apucat să explice „științific” cum ar putea totuși România să trimită trupe în Groenlanda pentru a se lupta împotriva americanilor. Explicațiile sunt idioate, pentru că Articolul 5 al Tratatului NATO se referă la atacuri posibile ale unui stat non-NATO – mă rog, ce mai contează?

În acest caz, jurnalistul de la Antena 3 (și CNN) trebuia să sune la 112, iar Statul Român (SRI, SIE, Președinția, Prim-ministrul) să anunțe imediat că omul delirează și că nu există nicio situație în care să se discute în CSAT despre un posibil conflict militar între România și SUA.

După aceea, cineva încă normal la cap ar fi trebuit să sune rapid la baza militară americană de la Kogălniceanu și la Deveselu, pentru a-i ruga să nu bage în seamă mascariciul care pretinde că are funcția de ministru al Apărării.

Mai există și varianta ca un reprezentant al USR să iasă public și să explice că Miruta se referea, de fapt, la o agresiune a Rusiei, Patagoniei sau a urșilor polari și a pinguinilor imperiali asupra Groenlandei – în niciun caz la SUA!
Așa cum PCR îi avea în anii ’40 pe Ana Pauker și Vasile Luca – niște activiști atât de obtuzi și slugarnici față de URSS încât până și

Dej a simțit nevoia să scape de ei – acum USR îi are pe Toiu și Miruta, care luptă din răsputeri să ne bage în război cu Rusia, China și, mai nou, cu SUA.
Doar că noi nu mai avem un Dej care să ne salveze de turbați.
Așa că singura noastră soluție rămâne: să sunăm la 112!”, a transmis Ponta pe social-media.

„M-am liniștit, Europa e safe!”

Jurnalistul Bogdan Tiberiu Jakob a ironizat afirmațiile lui Miruță privnd posibilitate ca România să trimită trupe în Groenlanda.

„Deci m-am liniștit, Europa e safe!…”, a comentat acesta.

Jakob a publicat și o imaginea făcută cu A.I. ce reprezintă un pinguin în haine militare, alături de Radu Miruță.

FOTO: Facebook

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Radu Marinescu dezvăluie că acordul Mercosur nu a fost avizat de ministerul Justiției: „Documentul nu a ajuns la Minister. Nu cunoaștem conținutul”
20:27
Radu Marinescu dezvăluie că acordul Mercosur nu a fost avizat de ministerul Justiției: „Documentul nu a ajuns la Minister. Nu cunoaștem conținutul”
APĂRARE Radu Miruță recunoaște că habar nu are de legislația stagiului militar obligatoriu: „Nu știu dacă se aplică, dar o să verific”
19:16
Radu Miruță recunoaște că habar nu are de legislația stagiului militar obligatoriu: „Nu știu dacă se aplică, dar o să verific”
POLITICĂ Radu Miruță reacționează la acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției: „Ca ministru trebuie să dai dovadă de cea mai înaltă rigoare”
18:05
Radu Miruță reacționează la acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției: „Ca ministru trebuie să dai dovadă de cea mai înaltă rigoare”
Radu Miruță anunță că România ar putea trimite trupe în Groenlanda, după avertismentul lui Trump: „Decizia se va lua în CSAT”
17:41
Radu Miruță anunță că România ar putea trimite trupe în Groenlanda, după avertismentul lui Trump: „Decizia se va lua în CSAT”
FLASH NEWS Radu Miruță, ministrul Apărării, îl contrazice pe Trump privind ieșirea SUA din NATO: „Nu se va ajunge până acolo”
17:34
Radu Miruță, ministrul Apărării, îl contrazice pe Trump privind ieșirea SUA din NATO: „Nu se va ajunge până acolo”
FLASH NEWS Radu Miruță, ministrul Apărării vrea creșterea vârstei de pensionare pentru angajații din Armată și Servicii
17:10
Radu Miruță, ministrul Apărării vrea creșterea vârstei de pensionare pentru angajații din Armată și Servicii
Mediafax
Miruță: Zborul lui Iohannis la Paris a costat 180.000 de euro, al lui Nicușor Dan maxim 35.000
Digi24
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
Cancan.ro
Această cerșetoare era, în urmă cu mulți ani, una dintre cele mai faimoase femei. Acum, a ajuns de nerecunoscut 😲
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Adevarul
Ce se află sub gheața celei mai mari insule din lume. Pământul le-a ascuns aici dintr-un motiv anume
Mediafax
Cursuri suspendate sau online marți în școli din mai multe județe din cauza vremii
Click
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută”
Digi24
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu ajungă pe mâinile Beijingului
Cancan.ro
Mărturiile stupefiante ale lui Mario Iorgulescu despre nunta fiului lui Romică Țociu: M-au întrebat dacă vreau să iau ceva cu ei
Ce se întâmplă doctore
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando Norris
Descopera.ro
De ce au fost interziși câinii în Antarctica?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Există un singur loc pe Pământ unde atât Omul de Neanderthal, cât și oamenii moderni au creat artă rupestră
SPORT Xavi Alonso, dat afară de la Real Madrid! Cine este înlocuitorul
20:14
Xavi Alonso, dat afară de la Real Madrid! Cine este înlocuitorul
SPORT Daniel Bîrligea vorbește despre titlu, dar FCSB nu e acum în play-off. „Am intrat cu capul pe sus, dar suntem cea mai puternică echipă”
19:22
Daniel Bîrligea vorbește despre titlu, dar FCSB nu e acum în play-off. „Am intrat cu capul pe sus, dar suntem cea mai puternică echipă”
FLASH NEWS Kelemen Hunor lansează acuzații dure la adresa USR și a lui Nicușor Dan:„Acordul cu MERCOSUR nu a fost discutat în coaliție, e inacceptabil. Acordul nu trebuia aprobat acum”
19:08
Kelemen Hunor lansează acuzații dure la adresa USR și a lui Nicușor Dan:„Acordul cu MERCOSUR nu a fost discutat în coaliție, e inacceptabil. Acordul nu trebuia aprobat acum”
REACȚIE Diana Buzoianu dă un director adjunct pe mâna ANI. „Un nou potențial caz grav de conflict de interese la Romsilva” 
19:02
Diana Buzoianu dă un director adjunct pe mâna ANI. „Un nou potențial caz grav de conflict de interese la Romsilva” 
FLASH NEWS Guvernul Groenlandei anunță că își va intensifica eforturile pentru dezvoltarea apărării insulei în cadrul NATO
18:51
Guvernul Groenlandei anunță că își va intensifica eforturile pentru dezvoltarea apărării insulei în cadrul NATO

Cele mai noi

Trimite acest link pe