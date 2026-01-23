Știrea serii! Bolojan anunță ca nu mai introduce noi taxe anul acesta. Cu o condiție

Premierul Ilie Bolojan a declarat la vineri seară a B1 TV că nu plănuiește să majoreze taxele pentru anul în curs.

„Anul acesta nu mai cresc taxele. Trebuie să mutăm nota de plată pe aparatul de stat care în multe locuri e supradimensionat și dacă nu se restrânge baza de la care se aplică eventuale creșteri de salarii nu facem decât să amânam rezolvarea unor probleme”, a precizat Ilie Bolojan la B1 TV.

Ilie Bolojan a menționat și în cadrul unui interviu la Radio România Actualități că taxele nu vor mai crește în 2026.

„Trebuie să închidem componenta de nedreptăți, pentru că, atâta timp cât nu se rezolvă aspectele care deranjează foarte mult oamenii, este greu să existe o încredere socială serioasă.

În a doua jumătate a acestui an se vor vedea, treptat, efectele acestor măsuri. Asta înseamnă că va trebui să ne scadă inflația. Acest an este un an în care măsurile de corectare a deficitului se vor încheia. Nu vor mai crește taxe și impozite, greutatea va fi preluată și de către aparatul de stat”, a precizat premierul.

FOTO: Mediafax

