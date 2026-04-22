Sună alarma la Bruxelles din cauza crizei politice de la București. Ce oficial european vine de urgență la București și care este agenda 

Știri politice 

Vizită spontană la București de la Bruxelles. Comisarul european pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor, Maria Luís Albuquerque, face joi și vineri o vizită în România. 

Vizita a fost anunțată abia în cursul zilei de astăzi de către Reprezentanța Comisiei Europene în România. Aceasta se petrece chiar într-o perioadă de criză politică, în care PSD iese de la guvernare.  

Care este programul oficialului european 

Potrivit reprezentanței Comisiei Europene în România, în ziua demisiilor miniștrilor PSD, comisarul se va întâlni cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, dar și cu Alexandru Petrescu, președintele ASF, precum și cu delegați ai organizațiilor din sectorul financiar și de capital din România, inclusiv Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF), Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), Asociația Română a Băncilor (ARB), Asociația Română de Fintech (RoFintech), Asociația Fondurilor de Investiții Private din România (ROPEA), Bursa de Valori București (BVB) și Depozitarul Central. 

De asemenea, Maria Luís Albuquerque va participa joi la un dialog cu studenții din cadrul Academiei de Studii Economice din București, pe teme privind Uniunea Europeană și prioritățile de politică economică și financiară.

Pentru ziua de vineri, comisarul are programată o întâlnire cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Pe parcursul zilei va participa și la o masă rotundă cu principalele confederații sindicale din România respectiv BNS, Confederația Cartel ALFA, CNSLR – Frăția, Sindicatul Național Meridian, și Confederația Sindicatelor Democratice din România (CSDR). Maria Luís Albuquerque va avea o întâlnire și cu reprezentanți ai Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), și ai Asociației Administratorilor de Fonduri din România (AAF). 

Vizita comisarului european în ziua în care miniștri PSD își dau demisia 

Vizita comisarului Maria Luís Albuquerque are loc într-o perioadă marcată de o criză politică profundă, chiar în ziua în care miniștrii PSD își vor anunța demisia din guvern. De asemenea, această vizită indică și zonele de interes ale Bruxelles-ului. Întâlnirea cu guvernatorul Mugur Isărescu și cu conducerea autorităților de supraveghere financiară sugerează preocupări legate de stabilitatea sistemului bancar și a piețelor. În paralel, discuțiile cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, vin într-un moment în care România este deja sub presiunea deficitului excesiv și a unor posibile ajustări fiscale dificile. 

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Mediafax
Stenograme ședința PSD. Grindeanu: „Bolojan a ieșit la racolat de parlamentari”. Lia Olguța Vasilescu: „Trebuie să arătăm că avem sânge în instalație”
Digi24
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței Vasilescu: „Nivelul discursului e foarte jos”
Cancan.ro
Mircea Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira: ,,L-am văzut pe Valentin la...''
Prosport.ro
Cât de sărac a fost oligarhul Rinat Ahmetov: „N-aveam toaletă în casă”. Unde dormea
Adevarul
Aventurile unui pompier cu doua prostituate. Lipsa erecției l-a adus în fața instanței, acuzat și de tâlhărie
Mediafax
UPDATE. DNA suspectează că liderul PSD, Radu Moldovan, ar avea proprietăți în Franța pe numele unor terți. Radu Moldovan a ajuns la spital. DNA îl anchetează și pe șeful CJ Sălaj, liberalul Dinu Iancu-Sălăjanu
Click
Câți bani ar fi câștigat Codruța Filip la „Desafío”! Suma încasată după eliminare
Digi24
„Rusia se pregătește concret pentru un război cu NATO”, avertizează serviciile secrete olandeze
Cancan.ro
DOLIU în lumea modei! A murit designerul Eugen Olteanu
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi impunea reguli stricte
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce documente este obligat să aibă polițistul asupra lui când iese cu radarul pe marginea drumului. Ce drepturi are șoferul
Descopera.ro
UMBRĂ misterioasă, observată pe Marte! Ce-ar putea fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Cum sună o erupție solară? Un eveniment rar, surprins chiar în momentul declanșării!

