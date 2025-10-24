Prima pagină » Știri politice » Tăcerea care-l incriminează. NICIO REACȚIE din partea lui Ilie Bolojan după DEZVĂLUIREA Gândul cu privire la vila din Gogol, ocupată ABUZIV. Premierul și Guvernul REFUZĂ să ofere explicații cu privire la ILEGALITATEA comisă

Tăcerea care-l incriminează. NICIO REACȚIE din partea lui Ilie Bolojan după DEZVĂLUIREA Gândul cu privire la vila din Gogol, ocupată ABUZIV. Premierul și Guvernul REFUZĂ să ofere explicații cu privire la ILEGALITATEA comisă

24 oct. 2025, 19:39, Știri politice
Tăcerea care-l incriminează. NICIO REACȚIE din partea lui Ilie Bolojan după DEZVĂLUIREA Gândul cu privire la vila din Gogol, ocupată ABUZIV. Premierul și Guvernul REFUZĂ să ofere explicații cu privire la ILEGALITATEA comisă
Tăcere completă la Guvern, asta după ce Gândul a dezvăluit, în exclusivitate, cum Ilie Bolojan a locuit ilegal aproape 4 luni în fosta vilă a lui Traian Băsescu din strada Nikolai Gogol. Redacția Gândul a cerut o reacție din partea Ioanei Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, dar fără răspuns.

Întrebările publice la care ar trebui să răspundă premierul Bolojan:

  • De ce a locuit timp de aproape 4 luni într-o vilă de protocol care avea un regim juridic destinat exclusiv foștilor președinți?
  • Cine și de ce a hotărât ca schimbarea destinației vilei din strada Gogol să fie făcută pe agenda confidențială a ședinței de Guvern, deși premierul a promis transparență?
  • Cine a plătit, în cele aproximativ 4 luni, utilitățile vilei din Gogol?
  • De ce a ignorat premierul adresele RA-APPS care îl informau că nu are dreptul să locuiască în vila din Gogol?

Vila din Strada Gogo, nr.2

Bolojan, aproape 4 luni în ilegalitate

Gândul a dezvăluit joi cum, pe agenda confidențială a ședinței de Guvern, a fost trecută o Hotărâre de Guvern prin care s-a schimbat destinația vilei din strada Gogol, astfel încât premierul să poată locui în continuare acolo în deplină legalitate.

Informațiile Gândul spun că premierul a mai avut trei tentative de a schimba regimul juridic al vilei de protocol, însă abia în ședința de joi acest lucru s-a concretizat. Am întrebat-o la briefing pe Ioana Dogioiu, dar aceasta a refuzat să ofere un răspuns concret, spunând doar că „agenda publică am avut-o la dispoziție”.

Tot joi, Gândul a publicat și dovada. RA-APPS l-a înștiințat direct pe premierul Bolojan, pe 29 iulie 2025, că „imobilul situat în str. Nikolai Gogol nr. 2, Sector 1, București, în suprafață utilă de 387,76 mp și curte în suprafață de 1.174,19 mp, se află în domeniul public al statului și administrarea R.A.-A.P.P.S. și are în prezent destinația de reședință oficială pentru persoanele care au avut calitatea de șef al statului român, conform Hotărârii Guvernului nr. 60/2015”.

De asemenea, Regia i-a atras atenția premierului că, pentru a locui în vila din strada Gogol, trebuie modificat regimul juridic al locuinței.

„Din acest motiv, imobilul situat în str. Nikolai Gogol nr. 2, Sector 1, București, poate fi atribuit cu destinația de reședință oficială altor beneficiari legali decât persoanele care au avut calitatea de șef al statului român, doar ulterior modificării art. 3 din actul normativ menționat, de către instituțiile abilitate, urmând ca R.A.-A.P.P.S., în calitate de administrator al acestuia, să înainteze propunerea de atribuire către Secretariatul General al Guvernului”, se arată în documentul trimis de directorul Regiei, Marius Grăjdan.

Juriștii confirmă dezvăluirea Gândul

Agenda confidențială are un regim special, nepublic. Mai mulți juriști care au ales să vorbească pentru Gândul sub protecția anonimatului spun că Bolojan, deși are temei juridic pentru care a introdus acest HG la secret, invocând motive ce țin de securitatea demnitarilor, există însă o problemă de moralitate în ceea ce privește declarațiile premierului despre transparența actului guvernamental.

Juriștii citați spun însă că legalitatea este pusă la îndoială când vine vorba despre ocuparea locuinței fără a avea o destinație în care un premier s-ar fi putut încadra. Concret, vila era destinată doar foștilor președinți, nu și premierilor.

