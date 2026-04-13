Prima pagină » Știri politice » Tanczos Barna îi transmite felicitări lui Peter Magyar după alegerile din Ungaria. Vicepremierul a fost prezent în Budapesta

Tanczos Barna îi transmite felicitări lui Peter Magyar după alegerile din Ungaria. Vicepremierul a fost prezent în Budapesta

Tanczos Barna îi transmite felicitări lui Peter Magyar după alegerile din Ungaria. Vicepremierul a fost prezent în Budapesta

Tanczos Barna i-a transmis felicitări lui Peter Magyar după alegerile din Ungaria. Nu mă așteptam la o asemenea victorie dominantă, iar schimbarea politică din Ungaria este una majoră, a declarat vicepremierul României după victoria partidului TISZA.

Barna a declarat că a fost prezent în capitala Ungariei, în Budapesta, în noaptea alegerilor și a fost surprins de amploarea manifestațiilor din stradă.

„Ceea ce am văzut aseară la Budapesta este adevărata atmosferă revoluționară, de schimbare a sistemului. Nu e niciun secret, nu mă așteptam la asta. Nu am simțit și nu am văzut puterea enormă care a dus la victoria dominantă a TISZA în Ungaria”, a scris acesta.

„Am putut vedea mii de maghiari din Budapesta înotând de bucurie, sute de mașini sărbătorind, steaguri peste tot, muzică, dans, discursuri de victorie. De la autobuz la tramvai, de la taxi la metrou, peste tot se simțea această energie.”

„Felicitări Partidului TISZA și lui Peter Magyar”

În mesajul său, vicepremierul României a felicitat noua putere a partidului majoritar, Tisza, și viitorul prim-ministru al Ungariei, Peter Magyar.

„Felicitări Partidului TISZA și lui Peter Magyar. Am intrat într-o nouă eră, opusă celei anterioare aproape în toate privințele, de la oameni până la modul în care sunt construite relațiile cu Uniunea Europeană.”, a declarat acesta.

El a comentat și situația fostului partid de guvernământ, Fidesz, condus de Viktor Orban, spunând că revenirea acestuia nu este exclusă.

„FIDESZ este din nou în opoziție. S-a mai întâmplat și în trecut, iar eșecul a fost urmat de o revenire. Rămâne de văzut dacă acest lucru se va repeta.”, a scris Barna.

Totodată, Tanczos Barna a atras atenția asupra responsabilității uriașe pe care o are noua putere politică, în contextul unei victorii maghiare.

„Candidații TISZA au obținut un succes de 87% în circumscripțiile uninominale. O majoritate de două treimi este posibilă, dar aceasta vine și cu o responsabilitate uriașă pentru noul guvern.”

„Felicitări tuturor celor care simt că au câștigat ieri. Îi încurajez pe toți cunoscuții și prietenii mei care se simt dezamăgiți și deziluzionați să se înveselească! 3,1 milioane de maghiari au decis să schimbe direcția, 3,5 milioane ar fi continuat cu guvernul anterior. Asta înseamnă democrație. Soarele a răsărit din nou astăzi. Mâine vom avea o zi frumoasă, de primăvară.”, a mai scris Barna.

