Nicușor Dan explică motivul din spatele revocării lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele. Ne-am despărțit”

Președintele Nicușor Dan a vorbit vineri despre plecarea fostului său consilier Ludovic Orban. La întrebarea presei, referitoare la concedierea lui Orban, liderul de la Cotroceni a precizat că motivul rezidă în faptul că acesta a exprimat, public, poziții diferite de ale lui. „Uneori se mai întâmplă telenovele”, a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan a declarat presei, cu privire la revocarea lui Ludovic Orban, că o astfel de situație este firească oriunde în lume, în contextul în care un consilier are opinii diferite decât demnitarul pe care îl consiliază.

„Eu cred că oriunde în lumea asta, în Portugalia, în Slovenia, când un demnitar are un consilier și consilierul acela în mod repetat spune altceva decât spune demnitarul, demnitarul îi cheamă și îi spune calm și ferm, îmi pare rău, nu mai putem continua. Și în momentul ăla consilierul scrie o demisie și ei împreună comunică: ne-am despărțit amiabil. Asta, cred eu, că trebuia să se întâmple. Uneori se mai întâmplă telenovele”, a declarat șeful statului.

Întrebat dacă i s-ar părea o trădare intrarea lui Orban în PNL, președintele a spus:

„Păi cum, oamenii sunt liberi, suntem în democrație, fiecare partid își face strategia lui și cum să fie, e o democrație”.

Președintele Nicușor Dan l-a eliberat marți din funcția de consilier prezidențial pe Ludovic Orban.

Orban a spus ulterior că nu-i poartă pică președintelui pentru demiterea sa și că nu s-a simțit foarte confortabil în postura de consilier prezidențial.

