Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”

Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”

21 nov. 2025, 14:02, Știri politice
Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”

Nicușor Dan, prezent la High-Level Conference Cohesion2027+, spune despre mercenarul lui Georgescu, Horațiu Potra, că a felicitat ministerele Justiției și Internelor pentru arestarea sa. Adaugă totuși că are informări despre ce s-a întâmplat cu alegerile, așa cum a mai menționat în trecut – informații pe care promisese să le facă publice. 

„În primul rând, e bine că lucrul acesta s-a întâmplat și s-a întâmplat repede, și am felicitat ieri Ministerul Justiției și Ministerul de Interne. Asta înseamnă că instituțiile funcționează pe această chestiune”, a afirmat președintele.

Nicușor Dan a precizat că are informări detaliate despre evenimentele care au avut loc începând cu seara reluării alegerilor și pe perioada în care Horațiu Potra a fost în țară.

„Evident că am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor și zilele imediat următoare, cât a stat domnul Potra în țară. Eu cred că e util ca toate lucrurile să fie spuse împreună, adică să nu iasă instituții ale statului cu fragmente de informații. În cel mai scurt timp posibil o să aveți aceste informații”, a mai adăugat președintele.

Horațiu Potra, în fața magistraților Curții de Apel

Mercenarul Horațiu Potra, fiul său, Dorian Potra, și nepotul, Alexandru Potra, au fost prezentați în această dimineață în fața magistraților de la Curtea de Apel București, pentru validarea mandatelor de arestare, de către un judecător de drepturi și libertăți.

Ulterior, Curtea de Apel București a confirmat mandatele de arestare preventivă în cazul lui Horațiu Potra, al fiului și nepotului acestuia.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Mandatul de arestare preventivă al lui Horațiu Potra, confirmat de Curtea de Apel București. La fel și mandatele fiului și nepotului mercenarului

Horațiu Potra, adevărul despre LEGIUNEA STRĂINĂ și cum este să fii gardă de corp pentru bogații lumii

Citește și

POLITICĂ Victor Ponta compară USR cu Partidul Comunist: „1945 – un grup minuscul, cu slabă susținere populară, cu lideri fără personalitate, dar bine organizat și sprijinit din afară, a început să ocupe România”
12:46
Victor Ponta compară USR cu Partidul Comunist: „1945 – un grup minuscul, cu slabă susținere populară, cu lideri fără personalitate, dar bine organizat și sprijinit din afară, a început să ocupe România”
POLITICĂ Daniel Băluţă a inagurat o stradă care scurtează timpul şoferilor în trafic. Proiectul a fost realizat în doar 4 luni
12:22
Daniel Băluţă a inagurat o stradă care scurtează timpul şoferilor în trafic. Proiectul a fost realizat în doar 4 luni
EVENIMENT Sindicaliştii de la Navrom Galaţi intră în grevă de avertisment. Protestatarii cer reluarea negocierilor colective
11:40
Sindicaliştii de la Navrom Galaţi intră în grevă de avertisment. Protestatarii cer reluarea negocierilor colective
POLITICĂ Nicușor Dan, anunț la finalul dezbaterii publice privind Strategia de Apărare a României: „Au fost operate modificări.” Va fi dezbătută luni în CSAT
11:36
Nicușor Dan, anunț la finalul dezbaterii publice privind Strategia de Apărare a României: „Au fost operate modificări.” Va fi dezbătută luni în CSAT
POLITICĂ Start în campania electorală pentru Primăria Capitalei. Ce le este permis și ce le este interzis candidaților. Mesajul transmis de AEP
09:31
Start în campania electorală pentru Primăria Capitalei. Ce le este permis și ce le este interzis candidaților. Mesajul transmis de AEP
VIDEO Întrebat de Gândul, Bolojan se face că nu înțelege problema angajării cumnatei lui Drulă în Guvern: „Noi nu facem dosare de cadre sau de rudenie”
18:20
Întrebat de Gândul, Bolojan se face că nu înțelege problema angajării cumnatei lui Drulă în Guvern: „Noi nu facem dosare de cadre sau de rudenie”
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem un partener esențial”
Cancan.ro
S-a terminat pentru Andrei Zaharescu! După 12 ani, a primit lovitura de grație
Prosport.ro
Dezvăluiri care pun pe jar circuitul WTA! Fosta rivală a Simonei Halep dă în vileag schema
Adevarul
Cât de gravă e în realitate situația economiei României. Dezvăluirea unui analist despre criza cu care ne confruntăm
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Cel mai norocos cuplu din istorie! Cum au reușit doi soți să câștige de două ori la loto în decurs de 6 luni
Digi24
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu ranga de o altă femeie. Agresoarea a fost reținută pentru 24 de ore
Cancan.ro
Gemenele de la Cheeky Girls au ajuns de nerecunoscut. Cum arată acum, la 42 de ani, și ce au ajuns să facă pentru bani
Ce se întâmplă doctore
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Descopera.ro
15 lucruri pe care poate nu le știai despre LIAM NEESON
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Mit sau adevăr: antrenamentele pe stomacul gol ard mai multe grăsimi?