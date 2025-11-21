Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”

Nicușor Dan, prezent la High-Level Conference Cohesion2027+, spune despre mercenarul lui Georgescu, Horațiu Potra, că a felicitat ministerele Justiției și Internelor pentru arestarea sa. Adaugă totuși că are informări despre ce s-a întâmplat cu alegerile, așa cum a mai menționat în trecut – informații pe care promisese să le facă publice.

„În primul rând, e bine că lucrul acesta s-a întâmplat și s-a întâmplat repede, și am felicitat ieri Ministerul Justiției și Ministerul de Interne. Asta înseamnă că instituțiile funcționează pe această chestiune”, a afirmat președintele.

Nicușor Dan a precizat că are informări detaliate despre evenimentele care au avut loc începând cu seara reluării alegerilor și pe perioada în care Horațiu Potra a fost în țară.

„Evident că am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor și zilele imediat următoare, cât a stat domnul Potra în țară. Eu cred că e util ca toate lucrurile să fie spuse împreună, adică să nu iasă instituții ale statului cu fragmente de informații. În cel mai scurt timp posibil o să aveți aceste informații”, a mai adăugat președintele.

Horațiu Potra, în fața magistraților Curții de Apel

Mercenarul Horațiu Potra, fiul său, Dorian Potra, și nepotul, Alexandru Potra, au fost prezentați în această dimineață în fața magistraților de la Curtea de Apel București, pentru validarea mandatelor de arestare, de către un judecător de drepturi și libertăți.

Ulterior, Curtea de Apel București a confirmat mandatele de arestare preventivă în cazul lui Horațiu Potra, al fiului și nepotului acestuia.

