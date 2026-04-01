Traian Băsescu anunță: E vremea pentru Statele Unite ale Europei

Traian Băsescu / Sursa FOTO: Alexandru Dobre - Mediafax Foto

Traian Băsescu a declarat, în cadrul unei intervenții pentru Digi 24, că nu exclude posibilitatea ca președintele Donald Trump să retragă toate bunurile din bazele militare din Europa și să le ducă în Statele Unite. Fostul președinte spune că este vremea pentru crearea „Statelor Unite ale Europei”, o organizație formată din țări democratice „care lucrează pe bază de legi”. 

Traian Băsescu a spus că nu exclude posibilitatea ca Donald Trump să retragă toate bunurile din bazele militare, să le ducă înapoi în Statele Unite și să lase Europa fără apărare în cazul unui posibil atac nuclear.

Deci nu exclud posibilitatea ca Trump, la un moment dat, să dea dispoziția armatei să-și ia toate bunurile din bazele militare, fie că e vorba de armament, de încărcături nucleare și să le ducă în Statele Unite lăsând Europa fără apărare, eventual într-un eventual atac nuclear”.

Întrebat ce ar putea însemna pentru NATO o astfel de situație, fostul președinte al României a spus direct: „terminarea acestei organizații”. În opinia sa, dacă liderul de la Casa Albă va lua toate bunurile din bazele militare, Europa va trebui să construiască o nouă organizație cu țări democratice care lucrează pe bază de legi. Traian Băsescu a subliniat că a venit vremea ca Europa să ia în serios crearea „Statelor Unite ale Europei” deoarece statele europene nu mai pot face față individual riscurilor de securitate.

„Terminarea acestei organizații (NATO). Va trebui să construim o altă organizație cu țări democratice care lucrează pe bază de legi. În același timp, a venit vremea să luăm în serios crearea Statelor Unite ale Europei. Nu mai putem face față fiecare, separat, riscurilor de securitate viitoare”, a mai spus Traian Băsescu la Digi 24. 

