„Cascadorul” de la Copenhaga. Nicușor Dan, protagonistul gafelor la reuniunea Comunității Politice Europene

Președintele României, Nicușor Dan, a bifat la reuniunea Comunității Politice Europene (CPE) de la Copenhaga o serie de momente care au făcut deliciul presei și au stârnit, acasă, un val de ironii pe rețele sociale. De la priviri „pierdute” către premierul Italiei, până la confuzii de protocol și bâlbâieli în fața jurnaliștilor, șeful statului a părut mai degrabă un spectator în propria piesă de teatru.

Încă din prima zi, 1 octombrie, Nicușor Dan și-a început vizita cu o gafă de manual. La fotografia de familie, președintele român și-a lăsat privirea să rătăcească în direcția Giorgiei Meloni, premierul Italiei, într-un mod care n-a trecut neobservat de camerele presei.

Momentul a fost completat de o ezitare penibilă la fotografia oficială cu Regele Frederic al X-lea, Regina Maria a Danemarcei și Emmanuel Macron, unde șeful statului nu știa dacă să intre în cadru sau să aștepte. A fost nevoie ca regina să-l invite politicos să facă un pas spre obiectiv.

DETALII AICI: Nicușor Dan, din nou buimac, de data asta la Copenhaga. Nu știe dacă trebuie să facă sau nu poză cu Macron și oficialii danezi și se învârte pe loc

C ând pre ședintele devine… prim-ministru

A doua zi, pe 2 octombrie, Nicușor Dan a bifat un nou moment jenant. În fața unui jurnalist străin, a fost confundat cu premierul României. Testul de engleză, inevitabil, a urmat.

La întrebarea dacă România va doborî dronele rusești, răspunsul președintelui a fost mai degrabă un amestec de râsete, bâlbâieli și jumătăți de fraze: „Am avut doar o dronă… dacă vor apărea altele, da”.

DETALII AICI: Nicușor Dan, gafe în cascadă la Copenhaga. Acum și în engleză. Președintele, incapabil să răspundă coerent la întrebarea despre DRONE a unui jurnalist străin care-l confundă și-l numește Prim-ministru

Lec ții de protocol marca Odobescu

În lipsa unei prezențe notabile printre liderii europeni, Nicușor Dan a fost surprins mai ales discutând cu propria echipă. Un episod savuros a avut-o în prim-plan pe Luminița Odobescu, fost ministru de Externe și actual consilier prezidențial.

Observând că președintele nu se uită spre cameră, aceasta l-a tras discret de mânecă, aproape ca pe un elev neatent la tablă. Ascultător, Dan s-a întors, a zâmbit și a salutat în direcția cameramanului.

DETALII AICI: Continuă seria momentelor „marca Nicușor Dan” la Copenhaga. Zâmbește, ești la televizor! Un fost ministru de Externe îl trage de mânecă pe președinte să se uite în camera de luat vederi

„Prietenul” Edi Rama

Momentul final, cu iz de comedie, l-a avut protagonist pe premierul Albaniei, Edi Rama, care l-a luat pe Nicușor Dan de gât, ca pe un camarad de cartier. Fotografia i-a surprins într-o ipostază mai degrabă familiară decât protocolară, lăsând impresia că președintele României a intrat într-un joc pe care nu l-a înțeles prea bine.

Când CPE devine „Comitetul Politic European”

După două zile de confuzii, bâlbâieli și momente penibile, Nicușor Dan a încheiat în forță la conferința de presă cu jurnaliștii români.

Șeful statului a reușit să reboteze reuniunea Comunității Politice Europene în „Comitetul Politic European”, care, după spusele lui, „a început acum trei sau patru ani”.

Lectură „pe avion” pentru liderii europeni

În final, președintele a ținut să sublinieze că le-a pus pe masă liderilor europeni raportul Parchetului General privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

„Am venit cu documentul și foarte mulți dintre oamenii cu care am discutat mi-au cerut o copie, au zis că-l citească pe avionul de întoarcere. A existat interes”, a declarat Nicușor Dan.

În orice caz, șeful statului a plecat de la Copenhaga cu mulțumirea că a oferit partenerilor o nouă lectură, perfectă pentru a umple câteva ore de zbor, alături de meniul de la business class.

DETALII AICI: Nicușor Dan a prezentat liderilor europeni raportul Parchetului General privind alegerile: Foarte mulți oameni mi-au cerut o copie s-o citească pe avion la întoarcere

România, între bâlbâieli și ezitări

Departe de a se remarca printr-un discurs puternic sau prin negocieri importante, vizita lui Nicușor Dan la reuniunea Comunității Politice Europene a fost marcată, până în prezent, de gafe și ezitări.

„Cascadorul de la Copenhaga” pare să fi transformat o scenă diplomatică într-un spectacol de improvizație, lăsând senzația că România a fost reprezentată, din nou, în cel mai stângaci mod posibil.

AUTORUL RECOMANDĂ: