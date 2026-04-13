Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: Alegerile din Ungaria – Donald Trump a pierdut în plan politic, dar a câștigat enorm în plan moral

Ion Cristoiu: Alegerile din Ungaria – Donald Trump a pierdut în plan politic, dar a câștigat enorm în plan moral

Ion Cristoiu, despre alegerile din Ungaria / Sursa FOTO: screenshot video

Ion Cristoiu comentează alegerile din Ungaria în ultima pastilă jurnalistică. „Donald Trump a pierdut în plan politic, dar a câștigat enorm în plan moral”, afirmă acesta.

„În mai multe rânduri, atât aici, în această pastilă, cât și în jurnalul meu, video pe care îl fac seara, am evidențiat transformarea alegerilor din Ungaria dintr-o chestiune internă a unei țări importantă în Uniunea Europeană, având în vedere dimensiunile – și nu este nici măcar de mărimea României -, într-o chestiune geopolitică”, susține Cristoiu.

„Sprijinul fățiș al lui Trump”

Totul a pornit de la sprijinul fățiș al lui Donald Trump acordat lui Victor Orban, un sprijin rar întâlnit în viața internațională pentru că a costat atât în intervenții pe rețelele sociale ale lui Donald Trump, în gesturi publice de amiciție față de Victor Orban. Culmea, atinsă prin prezența lui Vance, vicepreședintele, la Budapesta, care răspunde de probleme externe în America, unde a a participat, practic, la mitingurile electorale ale lui Orban.

Am prezentat aceste alegeri ca o bătălie a lui Victor Orban cu Uniunea Europeană.

Din start, alegerile au depășit hotarele Ungariei și s-au transformat într-un război, mai puțin comentat în România, între America lui Trump și Uniunea Europeană. În România, presa rețelei, presa tefelistă a insistat pe un război între Moscova și Bruxelles. Nu, a fost un război între Washington și Bruxelles!.

A fost o victorie covârșitoare a liderului Opoziției și un eșec usturător al lui Orban. Problema care am văzut că începe să se pună și în România este dacă și în ce măsură e vorba și de un eșec al lui Donald Trump. Pentru a rezolva această chestiune trebuie să ne gândim dacă Donald Trump a știut că Victor Orban va pierde alegerile. Există un soi de legendă că n-a știut, că de-aia a și pariat atât de mult pe Victor Orban.

Și, după părerea mea, este o neghiobie. Donald Trump a știut, pentru asta nici nu avea nevoie de servicii secrete. Era clar că 16 ani de putere, de regim urban, unii s-au săturat și s-a vrut schimbare. S-a găsit și un lider, un contracandidat tot de dreapta și cu destul de multe nuanțe în legătură cu Ucraina.

„Nu putem spune că în Ungaria a avut loc o schimbare”

Deci, cu excepția relației cu Uniunea Europeană, nu putem spune că în Ungaria a avut loc o schimbare de regim ca orientare. El e tot din Fidesz, tot de dreapta, a preluat multe dintre temele lui Victor Orban, deci este vorba de o schimbare de persoană. Eu nu cred că este și o schimbare, să zicem, de regim, în sensul că a venit un om de stânga care va face și va drege”, consideră Ion Cristoiu.

Cele mai noi

Trimite acest link pe