Prima pagină » Știri politice » Trump FURIOS pe Zelenski / Ion Cristoiu: „E o gelozie, o concurență între doi mari actori”

Trump FURIOS pe Zelenski / Ion Cristoiu: „E o gelozie, o concurență între doi mari actori”

14 aug. 2025, 09:30, Știri politice
Trump FURIOS pe Zelenski / Ion Cristoiu: „E o gelozie, o concurență între doi mari actori”

Pe 28 februarie, Volodimir Zelenski intra cu dorințe mari în Biroul Oval și ieșea cu reușite mici pe ușa din dos a Casei Albe. Dojenit și pus la colț de Donald Trump și JD Vance, live, la televiziunile din lumea întreagă.

Întâlnirea de la Casa Albă a fost pavată cu replici tăioase de ambele părți. Trump voia ca Ucraina să accepte un armistițiu cu Federația Rusă, pentru a opri imediat ostilitățile, insinuând că  Ucraina era de vină pentru invazia rusă. Liderul american l-a numit pe Zelenski „dictator”. După episodul din Biroul Oval, Administrația Trump a suspendat furnizarea de informații și ajutor militar Ucrainei, pentru o săptămână.

De ce este Trump furios pe Zelenski? Ion Cristoiu, scriitor și publicist, oferă trei motive.

Antipatia față de Administrația Biden

Scandalurile Trump – Ucraina și Biden – Ucraina, cu Zelenski la mijloc, este unul dintre motivele atitudinii lui Trump față de președintele Ucrainei.

„Să nu uităm că în perioada mandatului lui Biden, când am Trump era hăituit, a circulat această știre că Zelenski a intervenit la procurorul general pentru ca fiul Biden să nu mai să nu mai fie inculpat. Deci, din acest punct de vedere, antipatia lui Donald Trump este antipatia față de administrația Biden”, explică Ion Cristoiu.

Potrivit informațiilor presei americane, la vremea aceea, Joe Biden a solicitat demiterea unui procuror ucrainean pentru a-și proteja fiul, și că a făcut-o într-o manieră quid pro quo, adică a oferit garanții de împrumut în schimbul unui favor personal.

Un episod în oglindă, a fost încercarea președintelui Trump de a-l presa pe Zelenski, într-o manieră quid pro quo, pentru a începe o anchetă anunțată public împotriva lui Burisma și a familiei Biden, în schimbul ajutorului militar și al unei vizite la Casa Albă. S-a întâmplat în timpul unei convorbiri între Trump și Zelenski, pe 25 iulie 2019. Asta a stat la baza primului proces de suspendare a președintelui american, inițiat de Nancy Pelocy, în septembrie 2019.

„E o gelozie, o concurență între doi mari actori”

Ion Cristoiu afirmă că cei doi sunt „mari actori mediatici”, iar Trump dorește să fie în prim-plan, vedetă. Motiv suficient pentru a nu-l invita pe Zelenski în Alaska.

„Al doilea, deși ar putea să pară, paradoxal, e o gelozie, o concurență între doi mari actori. Amândoi sunt mari actori mediatici și care s-au hrănit și se hrănesc din cultivarea media, din ceea ce fac.  Trump, care este și el mare actor mediatic, vedetă de televiziune, de rețele sociale, care nu poate trăi fără rating, fără audiență, fără fani, a văzut în Zelenski un concurent. Nu cred că-l va invita pe Zelenski în Alaska, pentru că acolo va trebui să fie un singur actor, Donald Trump, vedetă. O să spuneți că vine și Putin. El e KGB-ist, nu e vedetă”, excplică maestrul.

Râvna după Premierul Nobel pentru Pace

Iar motivul principal este aspirația lui Trump de a fi în galearia laureaților Premiului Nobel pentru Pace.

„Să nu uităm principalul motiv, Donald Trump a venit la putere, promițând că va face pace cât va pocni din degete, el imaginându-și Rusia și Ucraina ca doi elevi care stau în bancă, vine doamna învățătoare și zice: v-ați certat până acuma, dacă nu vă îmbrățișați, vă dau cu linia peste degete”, comentează Ion Cristoiu.

În opinia maestrului Cristoiu, Trump este furios pe Zelenski pentru că îi încurcă în „în calea afirmării sale ca om al păcii”.

Acest lucru nu s-a întâmplat. Nici nu se aștepta din partea Rusiei, dar credea, era convins că Volodimir Zelenski va fi elevul ascultător. Pentru că scopul lui este tot de vedetă mediatică, să facă pace cât ai pocni din degete. Tot acest plan a fost dat peste cap de încăpățânarea lui Zelenski. Furia împotriva cuiva care e o piedică în calea afirmării sale ca om al păcii și ca un concurent la premiul Nobel pentru Pace”,

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Trump afirmă că a avut consultări ”foarte bune” cu liderii europeni și îl avertizează pe Putin /„Vor fi consecințe SEVERE” dacă nu oprește războiul

VIDEO | Macron: Donald Trump vrea să obțină ARMISTIȚIU la summitul din Alaska /Merz: Ucraina trebuie să participe la negocieri

Citește și

POLITICĂ Finanțiștii avertizează: vine STAGFLAȚIA! Fenomenul care crește sărăcia, confirmat de cifrele INS
09:29
Finanțiștii avertizează: vine STAGFLAȚIA! Fenomenul care crește sărăcia, confirmat de cifrele INS
ADMINISTRAȚIE CJ Buzău a cerut suspendarea contractului pentru achiziționarea a 61 de microbuze electrice: „Nu s-a făcut recepţia şi nu s-a efectuat nicio plată””
09:03
CJ Buzău a cerut suspendarea contractului pentru achiziționarea a 61 de microbuze electrice: „Nu s-a făcut recepţia şi nu s-a efectuat nicio plată””
ANALIZĂ EXCLUSIV Cine câștigă și cine pierde dacă PSD iese de la guvernare? Sociolog: „Așteptarea că un premier poate fi salvatorul națiunii e greșită”
08:30
Cine câștigă și cine pierde dacă PSD iese de la guvernare? Sociolog: „Așteptarea că un premier poate fi salvatorul națiunii e greșită”
ANALIZĂ EXCLUSIV Războiul pe care TRUMP a promis că îl oprește în 24 de ore escaladează! Fost ministru de Externe: „A pregătit terenul”
08:00
Războiul pe care TRUMP a promis că îl oprește în 24 de ore escaladează! Fost ministru de Externe: „A pregătit terenul”
POLITICĂ Bolojan se întâlnește joi cu Asociația Comunelor din România/”Dacă dialogul la nivel național va eșua, vom sesiza CNCD, precum și organismele europene”
07:24
Bolojan se întâlnește joi cu Asociația Comunelor din România/”Dacă dialogul la nivel național va eșua, vom sesiza CNCD, precum și organismele europene”
ANALIZĂ EXCLUSIV Cele 5 întâlniri BIZARE dintre Trump și Putin, din primul mandat al președintelui american/ Cum a evoluat relația dintre cei doi lideri mondiali
07:00
Cele 5 întâlniri BIZARE dintre Trump și Putin, din primul mandat al președintelui american/ Cum a evoluat relația dintre cei doi lideri mondiali
Mediafax
Ilie Bolojan, anunț de ultimă oră privind reforma pensiilor magistraților
Digi24
Avertismentul lui Miruță: Nu mai sunt bani pentru salarii!
Cancan.ro
Teo jonglează domnișoare, dar şi milioane de €. E incredibil ce fabrică de bani ascunde ispita supremă de la Insula Iubirii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
PSD, între retragerea de la guvernare și alianța cu AUR. Confuzia care îi derutează pe români
Mediafax
HOROSCOP 14 august 2025. Berbecii atrag atenția, iar Taurii dau lovitura financiară
Click
Reacția acidă a lui Ion Lăceanu, aflat în azil, după ce fiica l-a scăpat pe Irinel Columbeanu de datorii: „A petrecut cu femeile, trebuia să pună bani și la saltea”
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
Cea mai mare gară din lume, cât 170 de terenuri de fotbal, a fost deschisă în „orașul 8D” al Chinei: Cum arată terminalul spectaculos
Digi24
Putin vrea să-l intimideze pe Trump cu „Cernobîlul zburător”. Rușii, gata să testeze „Skyfall”, racheta cu propulsie nucleară
Cancan.ro
Cum arăta Ilie Bolojan în tinerețe? 'Avea păr mult și creț'
Ce se întâmplă doctore
Mănânci asta o dată pe săptămână? Riscul să faci cancer crește cu 30%!
observatornews.ro
Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
KanalD
A treia victimă a criminalului din Teleorman a murit. Numai aparatele îl mai țineau în viață pe bărbat
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Consum WOW cu Dacia Bigster în București! Surpriza uriașă pentru Hyundai Tucson și VW Tiguan
Descopera.ro
Descoperire ȘOCANTĂ în centrul galaxiei noastre
Evz.ro
Cont bancar și card obligatoriu. Schimbări la limitele de plată
A1
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Caz sfâșietor în Timiș! O învățătoare s-a stins din viață în urma unui AVC, după ce abia fusese anunțată că și-a pierdut locul de muncă
RadioImpuls
Când credeai că le-ai văzut pe toate... a venit această mărturisire neașteptată! Este un adevăr greu de spus. Nimeni nu i-a bănuit intențiile lui Robert. Acum totul a ieșit la iveală despre concurentul din Casa Iubirii: "Au fost niște lucruri"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Fac dragoste de 6 ori pe săptămână!
Descopera.ro
Apartamentele vechi, alegerea preferată a românilor
ACTUALITATE Fondul de BURSE pentru studenți scade cu 52%. Peste 44.000 studenți afectați. ANOSR: „Modificările reduc impactul bugetar la doar 0,2% din deficit”
09:47
Fondul de BURSE pentru studenți scade cu 52%. Peste 44.000 studenți afectați. ANOSR: „Modificările reduc impactul bugetar la doar 0,2% din deficit”
EXTERNE Baby Boomers, „cea mai BOGATĂ generație care a trăit vreodată”. Cum a acumulat averi cei născuți între 1946 și 1970
09:15
Baby Boomers, „cea mai BOGATĂ generație care a trăit vreodată”. Cum a acumulat averi cei născuți între 1946 și 1970
SPORT Andrei Nicolescu dezvăluie motivul pentru care DINAMO nu transferă mai mulți jucători români. Ce s-a întâmplat la negocieri
09:09
Andrei Nicolescu dezvăluie motivul pentru care DINAMO nu transferă mai mulți jucători români. Ce s-a întâmplat la negocieri
EXTERNE Rusia și Belarus pregătesc exercițiile militare ZAPAD. Ambele țări scot la testare arsenalul nuclear din dotare
09:08
Rusia și Belarus pregătesc exercițiile militare ZAPAD. Ambele țări scot la testare arsenalul nuclear din dotare
ACTUALITATE Asasinatul din Teleorman. Cea de-a treia victimă a criminalului de la Peretu a murit în spital
09:04
Asasinatul din Teleorman. Cea de-a treia victimă a criminalului de la Peretu a murit în spital
GÂNDUL GREEN Putem monitoriza schimbările climatice în timp real? „O constelație de sateliți aflată în formare, pilon indispensabil pentru omenire”
09:00
Putem monitoriza schimbările climatice în timp real? „O constelație de sateliți aflată în formare, pilon indispensabil pentru omenire”