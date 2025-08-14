Pe 28 februarie, Volodimir Zelenski intra cu dorințe mari în Biroul Oval și ieșea cu reușite mici pe ușa din dos a Casei Albe. Dojenit și pus la colț de Donald Trump și JD Vance, live, la televiziunile din lumea întreagă.

Întâlnirea de la Casa Albă a fost pavată cu replici tăioase de ambele părți. Trump voia ca Ucraina să accepte un armistițiu cu Federația Rusă, pentru a opri imediat ostilitățile, insinuând că Ucraina era de vină pentru invazia rusă. Liderul american l-a numit pe Zelenski „dictator”. După episodul din Biroul Oval, Administrația Trump a suspendat furnizarea de informații și ajutor militar Ucrainei, pentru o săptămână.

De ce este Trump furios pe Zelenski? Ion Cristoiu, scriitor și publicist, oferă trei motive.

Antipatia față de Administrația Biden

Scandalurile Trump – Ucraina și Biden – Ucraina, cu Zelenski la mijloc, este unul dintre motivele atitudinii lui Trump față de președintele Ucrainei.

„Să nu uităm că în perioada mandatului lui Biden, când am Trump era hăituit, a circulat această știre că Zelenski a intervenit la procurorul general pentru ca fiul Biden să nu mai să nu mai fie inculpat. Deci, din acest punct de vedere, antipatia lui Donald Trump este antipatia față de administrația Biden”, explică Ion Cristoiu.

Potrivit informațiilor presei americane, la vremea aceea, Joe Biden a solicitat demiterea unui procuror ucrainean pentru a-și proteja fiul, și că a făcut-o într-o manieră quid pro quo, adică a oferit garanții de împrumut în schimbul unui favor personal.

Un episod în oglindă, a fost încercarea președintelui Trump de a-l presa pe Zelenski, într-o manieră quid pro quo, pentru a începe o anchetă anunțată public împotriva lui Burisma și a familiei Biden, în schimbul ajutorului militar și al unei vizite la Casa Albă. S-a întâmplat în timpul unei convorbiri între Trump și Zelenski, pe 25 iulie 2019. Asta a stat la baza primului proces de suspendare a președintelui american, inițiat de Nancy Pelocy, în septembrie 2019.

„E o gelozie, o concurență între doi mari actori”

Ion Cristoiu afirmă că cei doi sunt „mari actori mediatici”, iar Trump dorește să fie în prim-plan, vedetă. Motiv suficient pentru a nu-l invita pe Zelenski în Alaska.

„Al doilea, deși ar putea să pară, paradoxal, e o gelozie, o concurență între doi mari actori. Amândoi sunt mari actori mediatici și care s-au hrănit și se hrănesc din cultivarea media, din ceea ce fac. Trump, care este și el mare actor mediatic, vedetă de televiziune, de rețele sociale, care nu poate trăi fără rating, fără audiență, fără fani, a văzut în Zelenski un concurent. Nu cred că-l va invita pe Zelenski în Alaska, pentru că acolo va trebui să fie un singur actor, Donald Trump, vedetă. O să spuneți că vine și Putin. El e KGB-ist, nu e vedetă”, excplică maestrul.

Râvna după Premierul Nobel pentru Pace

Iar motivul principal este aspirația lui Trump de a fi în galearia laureaților Premiului Nobel pentru Pace.

„Să nu uităm principalul motiv, Donald Trump a venit la putere, promițând că va face pace cât va pocni din degete, el imaginându-și Rusia și Ucraina ca doi elevi care stau în bancă, vine doamna învățătoare și zice: v-ați certat până acuma, dacă nu vă îmbrățișați, vă dau cu linia peste degete”, comentează Ion Cristoiu.

În opinia maestrului Cristoiu, Trump este furios pe Zelenski pentru că îi încurcă în „în calea afirmării sale ca om al păcii”.

Acest lucru nu s-a întâmplat. Nici nu se aștepta din partea Rusiei, dar credea, era convins că Volodimir Zelenski va fi elevul ascultător. Pentru că scopul lui este tot de vedetă mediatică, să facă pace cât ai pocni din degete. Tot acest plan a fost dat peste cap de încăpățânarea lui Zelenski. Furia împotriva cuiva care e o piedică în calea afirmării sale ca om al păcii și ca un concurent la premiul Nobel pentru Pace”,

RECOMANDĂRILE AUTORULUI: