Prima pagină » Știri politice » Un prim-vicepreședinte PNL compara moțiunile AUR cu Insula Iubirii: „Producție slabă. Scenariu copiat. Zero credibilitate”

Alexandru Tudor
04 sept. 2025, 15:16, Știri politice
Nicoleta Pauliuc, prim-vicepreședinte al PNL, a comparat, joi, într-o postare pe Facebook, cele patru moțiuni de cenzură depuse de opoziție cu Insula Iubirii. Aceasta a precizat că AUR, SOS și POT și-au lansat în Parlament propria versiune a reality show-ului: „«Insula Moțiunii» – sezon 1, episod 1 – «Patru moțiuni într-o zi»”.

Producție slabă. Scenariu copiat. Zero credibilitate. Firul roșu al Moțiunilor Opoziției este următorul: «Am simțit că mă trădează reforma, dar de fapt nu i-am dat niciodată o șansă». Au toate ingredientele pentru spectacol: gelozie pe reforme, replici dramatice și moțiuni scrise cu lacrimi, nu cu logică”, a scris Nicoleta Pauliuc.

Dacă despre Insula Iubirii susține că este un format de televiziune de succes, Nicoleta Pauliuc spune despre „Insula Moțiunii” că este un eșec politic din patru acte.

Buna guvernare nu se face cu replici dramatice, ci cu seriozitate, decizii asumate și responsabilitate față de români. Bugetul nu e un premiu de consolare. Reforma nu e romantică. Dar e necesară. Nu aduce flori, dar aduce stabilitate economică. Nu îți spune ce vrei să auzi, dar spune ce trebuie făcut”, și-a argumentat aceasta declarația.

Mai mult, Nicoleta Pauliuc susține că „în timp ce unii fac stand-up la tribună, Guvernul Bolojan își asumă reforme grele, dar vitale”.

Moțiunile vor fi dezbătute și votate duminică

Reamintim că AUR a depus miercuri seara patru moțiuni de cenzură împotriva a patru dintre cele cinci legi pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament luni.

Singurul proiect pentru care AUR nu a depus moțiune este cel referitor la pensile magistraților. Celelalte patru legi pentru care au fost depuse moțiuni sunt:

  • Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii
  • Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
  • Proiectul de lege privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome
  • Proiectul de lege privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Textele celor patru moțiuni au fost citite joi în plenul comun al Camerei Deputaților și Senatului. Dezbaterea și votul urmează să aibă loc duminică, de la ora 13.00.

