Ghoerghiu  a mai adăugat că este nevoie de o discuţie deschisă despre echitate socială: „Orice privilegiu îl are cineva înseamnă, în partea cealaltă, o gaură. Să se gândească ce gaură ar fi acceptabilă pentru ei ca să continue să-şi ia aceşti bani. În termenii ăştia aş discuta deschis cu magistraţii. E o părere personală, dar cred că e momentul să fim oneşti.”