Declarațiile recente ale vicepremierului Oana Gheorghiu cu privire la pensiile magistraților și comparându-le cu Caritas, au stârnit furie în rândul magistraților. „A califica o instituție constituțională drept „Caritas” echivalează cu a pune sub semnul îndoielii legitimitatea însăși a funcționării statului de drept”, a transmis Alin Ene, membru în Consiliul Superior al Magistraturii și reprezentant al judecătoriilor, într-o postare pe Facebook.

Vicepremierul Oana Gheorghiu este aspru criticată de un reprezentant al CSM că „a ales să își înceapă mandatul printr-un atac public la adresa independenței justiției, luând ca țintă statul de drept și escaladând discursul anti-justiție al colegilor din coaliția de guvernare”, a transmis magistratul Alin Ene.

„Sunt absolut iresponsabile și inacceptabile într-o democrație etichetările simplificatoare și discursul care induce ideea că drepturile magistraților sunt privilegii „luate de la gura cuiva”, a mai notat acesta.

Acuzată că decredibilizează justiția

Magistratul mai spune în postarea sa că atunci „când un înalt demnitar exprimă opinii care minimalizează statutul judecătorului, mesajul transmis societății este unul de decredibilizare a justiției ca putere a statului”.

„Este inacceptabilă opoziția artificială între magistrați și „copilul flămând” sau „spitalul fără medicamente”. A construi o asemenea opoziție artificială nu este doar manipulare ieftină – este o metodă de antagonizare socială, o invitație la resentiment colectiv, o incitare la ură de clasă în formă pură, nedemnă de funcția de vicepremier”, mai adaugă Alin Ene.

Acesta mai spune că astfel de abordări ar fi la fel de nedrepte, toxice și nefondate precum cele rostite de doamna vicepremier.

„În cel mai bun caz, vom afla că declarațiile sunt doar „opinii personale, exprimate într-un context emoțional”. Dar vicepremierul României nu vorbește doar în nume personal. Când deții o funcție publică, fiecare cuvânt este purtător de consecințe și trebuie să dai dovada de măsură, responsabilitate și respect pentru principiile statului de drept”, a mai spus Ene.

„În România, retorica „elitelor parazitare” ne-a dus deja într-un regim totalitar – Ceaușescu a folosit-o ca instrument de control. Să nu repetăm istoria, schimbând doar ambalajul!”, a mai spus reprezentantul CSM.

„În statul de drept, Guvernul nu denigrează Justiția. O respectă și o protejează”, a încheiat judecătorul Alin Ene.

Declarații contondente ale Oanei Gheorghiu

Vicepremierul Oana Gheorghiu afirmă că înţelege dificultatea magistraţilor de a renunţa la veniturile mari de care beneficiază, însă susţine că sistemul pensiilor speciale este nesustenabil şi „nu putea dura la nesfârşit”

„Eu le-aş transmite magistraţilor un mesaj: îi înţeleg, este foarte greu să renunţi la un lucru care ţi s-a dat, un privilegiu din perspectiva societăţii. E foarte greu să beneficiezi ani de zile, zeci de ani, de asta şi dintr-o dată să ţi se spună că nu-l mai ai. Pentru oricine ar fi greu, dar cred că a fost un fel de Caritas, un sistem care nu putea să dureze. Oamenii raţionali ar trebui să înţeleagă asta: România nu îşi mai permite să plătească aceşti bani şi să menţină pensionari speciali”, a declarat vicepremierul la Digi 24.