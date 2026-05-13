Prima pagină » Actualitate » Dominic Fritz, nou atac la adresa PSD: „A răsturnat masa și acum vrea să mănânce”

Dominic Fritz, nou atac la adresa PSD: „A răsturnat masa și acum vrea să mănânce”

Dominic Fritz, nou atac la adresa PSD: „A răsturnat masa și acum vrea să mănânce”
Dominic Fritz, nou atac la adresa PSD / Sursa FOTO: Mediafax
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Președintele USR, Dominic Fritz, a ieșit public cu un nou atac la adresa PSD. De data aceasta, confidentul lui Nicușor Dan, cum îi place să se considere, a făcut o paralelă între reacțiile unui copil de 2 ani și comportamentul social-democraților. Iar pentru comparație, el a dat exemplul propriei fiice.

Afirmațiile sale au stârnit reacții în mediul online, mulți considerând absurdă asocierea comportamentului fetei sale de 2 ani cu ieșirea Partidului Social Democrat de la guvernare.

Fritz: „Fiica mea a aruncat cu farfuria de mâncare”

Contextul politic din țară este extrem de tulbure și tensionat. De mai bine de o săptămână, România nu are un Executiv, după ce Cabinetul Bolojan a picat cu votul covârșitor al Parlamentului.

În timpul unei emisiuni televizate la TVR Info, liderul USR a relatat o experiență personală legată de fiica sa. El a căutat să explice modul în care vede relația politică dintre partidul său și PSD în actuala situație politică.

„Fiica mea are 4 ani și, pe la 2 ani, 2 ani și jumătate, nu știu, a avut, așa, o fază din viața fiecărui copil. Na, uneori, când nu i-a mai plăcut mâncarea, a aruncat cu farfuria, a aruncat totul. Și i-am spus: «Dacă mai arunci o dată cu farfuria cu mâncare, nu îți mai pun alta și nu îți mai pun încă o dată masa».

Așa mi se pare și PSD. Am spus: «Dacă faci asta, dacă arunci, răstorni masa, n-o să mai poți». Și acum ei au răsturnat totul și zic: «Gata, vrem să mâncăm!». Nu merge așa, noi am tot avertizat: «Să știți că nu va fi posibil să refacem lucrurile după ce stricați»”, a declarat Dominic Fritz.

Vorbele lui Fritz, care trădează gândirea politică a unui student exclus de la SNSPA pentru absențe și dezinteres față de studiu, au fost preluate de organizația USR Bolintin-Vale, care a distribuit un reel pe Facebook cu această pseudo-cugetare a primarului de pe Bega.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

PNL și USR s-au aliat și transmit PSD-ului un mesaj comun. Ce spun Bolojan și Fritz

Marea reformă a lui Ilie Bolojan din administrație s-a făcut praf în primă instanță. Ce a decis Tribunalul Covasna

Consumul continuă să se prăbușească în România din cauza creșterilor de taxe și austerității. Date oficiale

Cât plătește Senatul pentru sediile-fantomă USR din Brașov. Ministrul Irineu Darău încasează, dar nu livrează

Lia Olguța Vasilescu revine cu o nouă captură de ecran cu apeluri de la PNL-iști: „Dle Bolojan, ce faceți? Că iar mă caută „oamenii dvs.”

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Fostul consilier prezidențial Iulian Fota cere televiziunilor să nu îl mai sune: Nu pot să mă pliez pe mesajul festivist pe chestiunea B9
13:45
Fostul consilier prezidențial Iulian Fota cere televiziunilor să nu îl mai sune: Nu pot să mă pliez pe mesajul festivist pe chestiunea B9
FLASH NEWS Summitul B9. Volodimir Zelenski a ajuns în România. Este însoțit de soția lui, Olena
13:40
Summitul B9. Volodimir Zelenski a ajuns în România. Este însoțit de soția lui, Olena
ULTIMA ORĂ A fost găsit băiețelul de 5 ani dispărut de două zile la Sibiu. Imagini cu momentul în care a fost descoperit din elicopter
13:37
A fost găsit băiețelul de 5 ani dispărut de două zile la Sibiu. Imagini cu momentul în care a fost descoperit din elicopter
APĂRARE Președintele Nicușor Dan, mesaj ferm la Summitul B9: „De securitatea Ucrainei și a Moldovei depinde securitatea noastră”
13:04
Președintele Nicușor Dan, mesaj ferm la Summitul B9: „De securitatea Ucrainei și a Moldovei depinde securitatea noastră”
MEDIU Diana Buzoianu și Dragoș Pîslaru se felicită reciproc pentru memorandumul România – Norvegia
12:59
Diana Buzoianu și Dragoș Pîslaru se felicită reciproc pentru memorandumul România – Norvegia
Mediafax
Cine va fi viitorul premier al României? Pe cine PARIAZĂ piețele de predicții
Digi24
Țara europeană care a introdus „taxa zgârcitului” în restaurante
Cancan.ro
Cazul lui Alexandru, copilul de 5 ani dispărut în Sibiu, se complică. Ce ar fi la mijloc, de fapt
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
Un influencer susține că raportul Oanei Gheorghiu despre reforma companiilor de stat ar fi fost realizat cu AI
Mediafax
„Farfuria hoțului”. O țară din Europa taxează clienții care împart mâncarea la restaurant
Click
Pensionarii care ar putea recupera banii opriți pentru CASS. Ce trebuie să facă pentru a nu pierde sumele reținute
Digi24
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, ordonă o mobilizare prin rotație
Cancan.ro
Câți bani au strâns Andreea Bălan și Victor Cornea, din darul de nuntă! Suma este gigantică
Ce se întâmplă doctore
Cât de bine arată Andreea Tonciu în costum de baie! Bruneta face furori la plajă cu silueta sa: „Îmi place să încerc câte puțin din toate”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce a găsit un youtuber într-o hală uriașă din Europa a surprins internetul
Descopera.ro
Canadienii pregătesc un nou telescop spațial! Ce va căuta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Un tip după ce ia Viagra: – A fost bine! Pe masă în bucătărie, pe maşina de spălat, pe unde s-a putut....
Descopera.ro
De ce creierul tău inventează povești ca să scape de incertitudine?

Cele mai noi

Trimite acest link pe