Dominic Fritz, nou atac la adresa PSD: „A răsturnat masa și acum vrea să mănânce”

Președintele USR, Dominic Fritz, a ieșit public cu un nou atac la adresa PSD. De data aceasta, confidentul lui Nicușor Dan, cum îi place să se considere, a făcut o paralelă între reacțiile unui copil de 2 ani și comportamentul social-democraților. Iar pentru comparație, el a dat exemplul propriei fiice.

Afirmațiile sale au stârnit reacții în mediul online, mulți considerând absurdă asocierea comportamentului fetei sale de 2 ani cu ieșirea Partidului Social Democrat de la guvernare.

Fritz: „Fiica mea a aruncat cu farfuria de mâncare”

Contextul politic din țară este extrem de tulbure și tensionat. De mai bine de o săptămână, România nu are un Executiv, după ce Cabinetul Bolojan a picat cu votul covârșitor al Parlamentului.

În timpul unei emisiuni televizate la TVR Info, liderul USR a relatat o experiență personală legată de fiica sa. El a căutat să explice modul în care vede relația politică dintre partidul său și PSD în actuala situație politică.

„Fiica mea are 4 ani și, pe la 2 ani, 2 ani și jumătate, nu știu, a avut, așa, o fază din viața fiecărui copil. Na, uneori, când nu i-a mai plăcut mâncarea, a aruncat cu farfuria, a aruncat totul. Și i-am spus: «Dacă mai arunci o dată cu farfuria cu mâncare, nu îți mai pun alta și nu îți mai pun încă o dată masa».

Așa mi se pare și PSD. Am spus: «Dacă faci asta, dacă arunci, răstorni masa, n-o să mai poți». Și acum ei au răsturnat totul și zic: «Gata, vrem să mâncăm!». Nu merge așa, noi am tot avertizat: «Să știți că nu va fi posibil să refacem lucrurile după ce stricați»”, a declarat Dominic Fritz.

Vorbele lui Fritz, care trădează gândirea politică a unui student exclus de la SNSPA pentru absențe și dezinteres față de studiu, au fost preluate de organizația USR Bolintin-Vale, care a distribuit un reel pe Facebook cu această pseudo-cugetare a primarului de pe Bega.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

PNL și USR s-au aliat și transmit PSD-ului un mesaj comun. Ce spun Bolojan și Fritz

Marea reformă a lui Ilie Bolojan din administrație s-a făcut praf în primă instanță. Ce a decis Tribunalul Covasna

Consumul continuă să se prăbușească în România din cauza creșterilor de taxe și austerității. Date oficiale

Cât plătește Senatul pentru sediile-fantomă USR din Brașov. Ministrul Irineu Darău încasează, dar nu livrează

Lia Olguța Vasilescu revine cu o nouă captură de ecran cu apeluri de la PNL-iști: „Dle Bolojan, ce faceți? Că iar mă caută „oamenii dvs.”