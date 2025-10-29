Prima pagină » Știri politice » Va pierde România PROTECȚIA americană? Presa din Ungaria și Spania abordează pe larg decizia surprinzătoare a Statelor Unite

29 oct. 2025, 14:50, Știri politice
Presa din Ungaria alocă un spațiu amplu retragerii trupelor americane de la Baza Kogălniceanu: „România are probleme”, titrează unul din principalele cotidiene din țara vecină. La rândul său, presa spaniolă a amintit de operațiunea „Santinela Estică”, remarcând că România pare să nu mai facă parte din prioritățile președintelui Trump. 

Administrația Trump a anunțat că retrage o parte majoră a trupelor americane din țara noastră, detalii AICI. Decizia, comunicată abia miercuri dimineață în presa din România, după ce a apărut inițial în publicația ucraineană Kyiv Post.
a atras imediat atenția presei internaționale.

Decizia surpriză a administrației Trump face valuri în presa internațională

România are probleme: soldații americani părăsesc bazele, a titrat publicația Maghiar Nemzet, în timp ce spaniolii au menționat operațiunea militară Santinela Estică. Retragerea unor trupe americane de la baza Mihail Kogălniceanu a stârnit reacții rapide în presa din Ungaria, titlurile apărute vorbind despre „problemele” României. Mai mult, jurnaliștii maghiari se întreabă dacă această decizie surprinzătoare nu e cumva un semnal negativ pentru țara noastră.

„Statele Unite au notificat România că își reduc contingentul militar de pe continent. Unele unități staționate la baza aeriană Mihail Kogălniceanu (MK) din România s-ar putea întoarce, în timp ce aproximativ o mie de soldați americani vor rămâne în țară pentru a proteja flancul estic al NATO.

Va pierde România protecția americană?

Documentul subliniază că mișcarea era previzibilă pentru România și că decizia americană a fost justificată de noile priorități prezidențiale anunțate în februarie. În plus, prezența consolidată pe flancul estic al NATO a permis Statelor Unite să își ajusteze postura militară în regiune”, scrie Magyar Nemzet, citând o sursă locală.

Presa spaniolă a menționat inițiativa Santinela Estică

Pe de altă parte, și presa din Spania a publicat un scurt articol pe acest subiect, menționând inițiativa „Santinela Estică”.

„Santinela Estică” este o operațiune militară a NATO fondată în septembrie 2025 cu scopul de a consolida securitatea pe flancul estic al alianței, inclusiv în România, ca răspuns la raidurile dronelor rusești. Operațiunea include desfășurarea suplimentară de avioane de luptă, sisteme antiaeriene și echipamente de supraveghere, dar și o coordonare mai strânsă a informațiilor de intelligence, pentru a proteja spațiul aerian al țărilor membre.

SUA își informează aliații că își vor reduce prezența militară în Europa. Guvernul Statelor Unite a informat țările membre ale NATO despre intenția sa de a reduce, pe termen scurt, prezența militară în Europa, anunță Ministerul Apărării, care a punctat mai ales o posibilă diminuare a trupelor din flancul estic al Alianței Nord-Atlantice.

Potrivit Ministerului Apărării, administrația lui Donald Trump aplică în acest fel „noile priorități” militare. Ține cont de faptul că alte state membre NATO au convenit să își consolideze prezența în zona de est a Europei, fără a face referire directă la inițiative precum «Santinela Estică»”, notează publicația spaniolă Europapress, citată de Mediafax.

Nicușor Dan, după anunțul retragerii americanilor: „Securitatea României și a flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată"

Oana Gheorghiu și retragerea militarilor SUA din România l-au determinat pe Nicușor Dan să îl cheme pe Bolojan la Cotroceni – SURSE

