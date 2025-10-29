Presa din Ungaria alocă un spațiu amplu retragerii trupelor americane de la Baza Kogălniceanu: „România are probleme”, titrează unul din principalele cotidiene din țara vecină. La rândul său, presa spaniolă a amintit de operațiunea „Santinela Estică”, remarcând că România pare să nu mai facă parte din prioritățile președintelui Trump.

Kyiv Post. Administrația Trump a anunțat că retrage o parte majoră a trupelor americane din țara noastră, detalii AICI . Decizia, comunicată abia miercuri dimineață în presa din România, după ce a apărut inițial în publicația ucraineană

a atras imediat atenția presei internaționale.

Decizia surpriză a administrației Trump face valuri în presa internațională

România are probleme: soldații americani părăsesc bazele, a titrat publicația Maghiar Nemzet, în timp ce spaniolii au menționat operațiunea militară Santinela Estică. Retragerea unor trupe americane de la baza Mihail Kogălniceanu a stârnit reacții rapide în presa din Ungaria, titlurile apărute vorbind despre „problemele” României. Mai mult, jurnaliștii maghiari se întreabă dacă această decizie surprinzătoare nu e cumva un semnal negativ pentru țara noastră.

„Statele Unite au notificat România că își reduc contingentul militar de pe continent. Unele unități staționate la baza aeriană Mihail Kogălniceanu (MK) din România s-ar putea întoarce, în timp ce aproximativ o mie de soldați americani vor rămâne în țară pentru a proteja flancul estic al NATO. Va pierde România protecția americană? Documentul subliniază că mișcarea era previzibilă pentru România și că decizia americană a fost justificată de noile priorități prezidențiale anunțate în februarie. În plus, prezența consolidată pe flancul estic al NATO a permis Statelor Unite să își ajusteze postura militară în regiune”, scrie Magyar Nemzet, citând o sursă locală. Presa spaniolă a menționat inițiativa Santinela Estică Pe de altă parte, și presa din Spania a publicat un scurt articol pe acest subiect, menționând inițiativa „Santinela Estică”.