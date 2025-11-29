Presa străină se amuză pe tema demisiei lui Ionuț Moșteanu, pe fondul scandalului legat de CV-ul acestuia. Presa israeliană chiar îl ia peste picior pe liderul USR, după ce a declarat că demisia lui este un semn că „Europa este atacată”. Scandalul plecării lui Moșteanu din funcție este oricum relatat de toate agenţiile internaţionale de presă , care pun în context faptul că România are cea mai lungă graniţă cu Ucraina dintre ţările NATO şi a fost martora unor incidente repetate în care spaţiul său aerian a fost încălcat.

Ultimul care pune capac acestei cascade de râs este liderul romilor, Dorin Cioabă. Absolvent de Drept la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Cioabă a ajuns să se întrebe dacă a rămas singurul care are diploma pe bune.

Așa cum se știe, România are angajamente naţionale de securitate, are cea mai lungă frontieră cu teribilul conflict militar din Ucraina, dar…a rămas fără ministru al Apărării. Demisia lui Moșteanu, pe bază de scandal legat de CV și universități ne/absolvite, vine cu două zile înainte de termenul-limită pentru a prezenta Comisiei Europene planul său privind modul în care va cheltui banii din programul SAFE al UE.

Vineri, 28 noiembrie, Ionuț Moșteanu și-a depus demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale.

Astăzi, Dorin Cioabă, regele romilor, a reacționat pe Facebook la scandalul de demisie. Acesta şi-a publicat diplomele de studii.

„Oare sunt singurul din clasa politică care are Diplome pe bune”, a scris Dorin Cioabă.

Reuters: Ministrul român al Apărării demisionează după ce a recunoscut că a mințit în CV-ul său

Ministrul român al apărării, Ionuţ Moşteanu, a demisionat vineri după ce a recunoscut că a minţit în CV-ul său cu privire la studiile sale, spunând că nu doreşte ca „greşelile” sale personale să distragă atenţia de la activitatea vitală de a menţine ţara în siguranţă faţă de Rusia, relatează Reuters, care precizează că demisia ministrului a venit după ce presa a remarcat că CV-ul său conţinea informaţii incorecte despre data absolvirii şi universitatea la care a studiat.

„România şi Europa sunt atacate de Rusia”, a scris Moşteanu pe contul său de Facebook, anunţându-şi demisia.

„Securitatea noastră naţională trebuie protejată cu orice preţ. Nu doresc ca discuţiile despre studiile mele şi greşelile pe care le-am făcut cu ani în urmă să distragă atenţia celor care conduc ţara în prezent de la misiunea lor dificilă”, îl citează Reuters pe Moşteanu.

Agenţia menţionează că România, stat membru al Uniunii Europene şi al NATO, are o frontieră terestră de 650 km cu Ucraina şi a fost martora unor încălcări repetate ale spaţiului aerian de către drone ruseşti de când Moscova a invadat Kievul. De asemenea, a trebuit să facă faţă minelor plutitoare în apele sale din Marea Neagră.

POLITICO: Ministrul apărării din România demisionează din cauza informaţiilor false din CV-ul său

Ministrul apărării din România, Ionuţ Moşteanu, a demisionat vineri din cauza afirmaţiilor false din CV-ul său, aceasta fiind a doua oară în ultimele săptămâni când o ţară NATO apropiată de Rusia a fost nevoită să schimbe conducerea apărării, arată POLITICO.

„Potrivit presei locale, Moşteanu a scris în CV-ul său oficial că a absolvit Universitatea Atheneum din Bucureşti, deşi nu a frecventat niciodată această instituţie. De asemenea, a adăugat în CV-ul său Facultatea de Automatică a Universităţii Politehnice din Bucureşti, deşi a abandonat studiile.

Demisia lui Moşteanu, la doar câteva luni de la preluarea funcţiei, vine după demiterea lui Dovilė Šakalienė din funcţia de ministru al apărării al Lituaniei, în urma unei dispute privind bugetul de apărare al ţării baltice – şi asta în contextul în care Europa se gândeşte cum să răspundă la intensificarea atacurilor hibride ruseşti”, precizează publicația.

Plecarea lui Moşteanu survine în contextul în care România se confruntă frecvent cu incursiuni ale dronelor ruseşti. Bucureştiul se află, de asemenea, la 48 de ore de termenul limită pentru ca ţările UE să prezinte Comisiei Europene un plan privind modul în care vor cheltui banii din programul SAFE al UE, care prevede împrumuturi pentru achiziţionarea de arme. România urmează să fie al doilea beneficiar al schemei, urmând să primească 16,6 miliarde de euro, notează sursa citată.

BalkanInsight: Demisie în contextul în care România pregăteşte actualizări ale angajamentelor naţionale de securitate

Ministrul apărării din România, Ionuţ Moşteanu, şi-a dat demisia în mod neaşteptat, într-o postare pe Facebook, vineri, după ce mass-media a pus la îndoială credibilitatea studiilor sale universitare şi dacă a absolvit toate cursurile necesare, scrie site-ul BalkanInsight, redând mesajul lui Moşteanu.

Oficialii au confirmat demisia şi au declarat că premierul Ilie Bolojan a acceptat-o imediat, menţionând că scandalul risca să umbrească agenda de apărare a României pe fondul tensiunilor regionale crescute, menționează BalkanInsight.

Ministerul Apărării este angajat în prezent în mai multe programe majore de achiziţii şi pregăteşte actualizări ale angajamentelor naţionale de securitate ale României pentru 2026, menţionează site-ul cu ştiri din Balcani.

Experții politici au afirmat că acest episod evidenţiază preocupările persistente cu privire la transparenţa în funcţiile publice şi poate eroda şi mai mult credibilitatea guvernului, în contextul în care acesta promovează reforme sensibile necesare în cadrul Planului de Redresare şi Rezilienţă al UE, arată BalkanInsight.

Presa israeliană: A mințit în CV și a demisionat. „Europa este atacată”

Ionut Moșteanu, ministrul român al Apărării, a recunoscut că și-a falsificat datele despre studii din CV-ul său: „Nu vreau ca greșelile trecutului meu să distragă atenția de la misiunea importantă – apărarea împotriva Rusiei”

Demisia lui Moșteanu a venit după ce ziarul românesc Libertatea a dezvăluit că CV-ul ministrului conținea informații eronate despre instituția academică la care ar fi studiat – și chiar despre anul absolvirii.

Cum se vede demisia lui Moșteanu în presa din Rusia

Mesajul lui Ionuț Moșteanu a apărut în ziare precum Kommersant și Vedomosti, dar a fost preluat și de agenția de presă de stat de la Moscova, respectiv TASS, care a precizat că Moșteanu a demisionat „pe fondul unui scandal legat de studiile sale”.

„Un scandal legat de diploma universitară a lui Moșteanu a izbucnit săptămâna aceasta. CV-ul său indica faptul că a absolvit Universitatea Athenaeum din București. Administrația universității, într-o declarație pentru ziarul Libertatea, a susținut că acesta nu a fost niciodată înscris ca student acolo. Ulterior, s-a dezvăluit că a studiat la Universitatea Bioterra din capitală.Oficialul a susținut că a descărcat un formular de CV de pe internet, cu Universitatea Athenaeum selectată implicit, și a uitat să-l modifice. Conform documentelor, s-a înscris la universitate în 1995, iar diploma sa datează din 2018, examenele finale fiind susținute în 2016. Cu toate acestea, până în 2015, ocupase deja postul de consilier al ministrului Transporturilor și membru al consiliului de administrație al companiei aeriene de stat Tarom. Aceste funcții necesitau o diplomă universitară, pe care Moșteanu nu o avea”.

„Astăzi mi-am depus demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale. (…) Nu vreau ca discuțiile despre formarea mea și greșelile pe care le-am făcut acum mulți ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum țara”, citează TASS mesajul publicat de Ionuț Moșteanu pe rețelele de socializare.

