Victor Negrescu, aluzie la declarațiile lui Corlațean: Cei care vor să candideze să se asigure că dialogul este unul CIVILIZAT

Victor Negrescu îi invită pe toți doritorii la funcția de președinte al PSD să susțină partidul în ieșirile publice și să „se asigure că dialogul este unul civilizat”. Vicepreședintele Parlamentului European se așteaptă să fie „mult mai mulți candidați” pentru șefia partidului. Invitația vine la câteva ore după ce Titus Corlățean și-a anunțat intenția de a candida, spunând că partidul este aproape de „derizoriu”.

„Probabil că vor exista mult mai mulți candidați și mult mai multe echipe, cel puțin în primă instanță, până vor exista discuții mai ample în interiorul Partidului Social Democrat. Invitația mea către toți cei care intenționează să candideze, pe de o parte, este să susțină Partidul Social Democrat în ieșirile publice, să se asigure că dialogul este unul civilizat, bazat proiecte concrete pentru români, în mod special și, dacă se poate, evident, să formeze echipe care au un singur interes, acela de a oferi României o perspectivă”, spune acesta înaintea ședinței de conducere a PSD, de luni.

Titus Corlățean a anunțat, duminică seară, la Antena 3 că a luat decizia de a-și asuma această responsabilitate.

„Am luat decizia de a-mi asuma această responsabilitate de a candida ca președinte la conducerea PSD. Nu sunt singur, sunt mulți colegi care împărtășesc aceste idei. (…) Suntem acum (n.r ca formațiune politică) undeva aproape de derizoriu“, a declarat fostul ministru de Externe.

