28 nov. 2025, 14:36, Actualitate
Ponta îl ia la țintă pe Miruță: „Nu vreți să vedeți CV-ul unui alt ministru USR, mult mai incompetent și mai scandalagiu decât Moșteanu?”

Victor Ponta îl ia la țintă pe Radu Miruță, actualul ministru al Economiei, care a fost numit interimar la Apărare de premierul Ilie Bolojan, după ce Ionuț Moșteanu a demisionat pe fondul scandalului legat de CV-ul său.

Dacă tot au început să se arunce unii pe alții peste bord pe motiv de CV, nu vreți ne uităm la toți? Nu vreți vedeți CV-ul unui alt ministru USR, mult mai incompetent și mai scandalagiu decât Moșteanusi care acum ii ia loculinterimar” ?”, spune Victor Ponta pe pagina de Facebook.

„Unul care a făcut o facultate la București și alta la Târgu Jiu în același timp doar că pe una a făcut-o “ca hobby”? Și care susține a terminat Politehnica în 2009, dar era deja stagiar și inginer în 2008? Dacă tot e îi vedem pe aceștifrumoși și liberiîn toatăfrumusețea și libertatea” lor, atunci fie balul până la capăt!”, continuă Victor Ponta postarea sa.

În ce privește Educația și Certificările, Radu Miruță arată, în CV-ul său, că în 2004 a terminat cu media cu media 9.80, Colegiul Național Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu, profilul matematică-informatică. Apoi, în același an, el s-a înscris la două facultăți, dintre care una susține a absolvit-o ca „hobby”.

Prima este Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, pe care Miruță arată a terminat-o cu media 9.65, în timp ce facultatea „hobby” este Facultatea de Drept din cadrul Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu.

Radu Miruță mai spune și a terminat un doctorat la Universitatea Politehnică București pe tema Rețele cu procesare bazată pe conținut”. El arată în CV că are mai multe lucrări publicate în domeniul în care și-a luat doctoratul și are certificări de expert Cisco și a participat la mai multe traininguri în același domeniu.

Cele mai noi