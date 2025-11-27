Avocatul Toni Neacșu oferă PSD-PNL soluția pe tavă pentru criza-Moșteanu: “O moțiune simplă în Parlament”

Avocatul Toni Neacșu propune liberalilor și social-democraților să inițieze o moțiune de cenzură în cazul ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, după ce s-a dovedit că acesta a mințit în CV, referitor la studiile absolvite.

Toni Neacșu a comentat situația ministrului Ionuț Moșteanu, după ce Ilie Bolojan a dat de înțeles, în cadrul unui interviu la Digi 24, că această „problema jenantă” este responsabilitatea USR-ului. „Dnul. Moșteanu este propunerea unui partid”.

Avocatul a subliniat că, la acest moment mingea se află în terenul liberalilor și al social-democraților, care au toate motivele de a iniția o moțiune de cenzură, pentru demiterea lui Ionuț Moșteanu.

„Ilie Bolojan a pasat problema jenantă a ministrului Moșteanu la USR, ceea ce înseamnă că dacă săptămâna viitoare ar trece o moțiune simplă în Parlament, cu voturile PSD, acesta va fi forțat să plece”, a precizat Toni Neacșu.

De asemenea, avocatul a punctat că o astfel de situație s-ar reflecta negativ asupra USR-ului și implicit asupra candidatului la primăria Capitalei, Cătălin Drulă.

„Dacă PSD și PNL vor vrea să joace pentru candidații lor la București și să-l elimine pe Cătălin Drulă e cea mai simplă și la îndemână acțiune. Să le vedem strategii”, a conchis Toni Neacșu.

Moșteanu a mințit în privința studiilor absolvite

Ionuț Moșteanu a scris în CV că a absolvit o universitate privată, Athenaeum, a cărei diplomă a fost eliminată ulterior din biografiile oficiale. Universitatea, la rândul ei, a emis un răspuns oficial din care reiese că nu l-a avut niciodată student pe Moșteanu.

Moșteanu a publicat astăzi o diplomă de inginer, obținută în septembrie 2015 la altă facultate, Bioterra, însă aici a apărut o altă neconcordanță în ceea ce privește durata studiilor. Pe diplomă este trecut că studiile de licență durează 5 ani, însă în CV, ministrul a trecut 3 ani.

Foto: Mediafax

