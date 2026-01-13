Fostul premier Victor Ponta a luat poziție în cazul celor mai recente scandaluri declanșate de miniștrii USR din coaliția de guvernare. Astfel, avertizează fostul președinte PSD, în vreme ce atenția opiniei publice este distrasă de diferite controverse diseminate de „propagandiști, fripturiști, sicofanți”, românii sărăcesc pe zi ce trece în urma măsurilor de austeritate. Mai mult, în fundal România se împrumută cu zeci de miliarde de euro pentru a cumpăra armamentul dorit de ministrul Apărării, Radu Miruță și ministrul de Externe, Oana Țoiu.

În mesajul său, politicianul atrage atenția că societatea este manipulată fără jenă de diverși „sicofanți”.

Din rândul acestora se detașează ”cuplul de comici” Oana Țoiu – Radu Miruță, actualul ministrul al Apărării (al cărui nume Ponta îl pronunță ironic, Mîruță).

România sărăcește, în timp ce noi suntem orbiți și asurziți de subiecte care, în realitate, nu au nicio relevanță pentru viața oamenilor. Întreaga rețea de propagandiști, fripturiști, sicofanți și dresori se luptă cu ministrul Marinescu, cu Lia Savonea și cu procurorul-șef Voineag.

Noi, cei din zona anti-propagandă, nu reușim să ne abținem și ne lăsăm provocați de aberațiile cuplului Toiu–Mîruță (niște Vasile Luca și Ana Pauker ai vremurilor noastre, sau un Stan și Bran de pe Dâmbovița). Între timp, toți influencerii se dau experți în Putin, Venezuela, Trump, dirijori și filme de Oscar. Între timp, România sărăcește, scrie fostul premier.

Se distruge „cărămidă cu cărămidă” clasa de mijloc. România se împrumută cu zeci de miliarde de euro pentru armament

Pe de altă parte, efectul cel mai nociv al tuturor acestor scandaluri publice este sărăcirea clasei de mijloc și slăbirea economiei private și a capitalului românescă, mai observă fondatorul PRO România.

„Tot ceea ce s-a construit pentru economia privată și pentru clasa de mijloc, odată cu prevederile din Codul Fiscal din 2025, este distrus cărămidă cu cărămidă. Redevenim o țară în care supermarketurile vând preponderent produse din import, iar băncile fac profit împrumutând Guvernul.

Stăm cu mâna întinsă la Uniunea Europeană pentru niște fonduri structurale și ne bucurăm ca niște naivi când suntem împrumutați cu zeci de miliarde de euro pentru armament, bani pe care Bolo & Mîruță & Co îi vor cheltui pe tunuri și tancuri produse în alte țări — iar noi vom plăti și pentru ele, și pentru rugina lor.

Chiar dacă sinecuriștii puterii și bieții lăudători ai propagandei se laudă pe Instagram cât de bine o duc ei, România sărăcește. Zi de zi. Sau „pas cu pas”, cum spunea unul care, până de curând, stătea pe tronul ocupat astăzi de Nicușor, înconjurat de exact aceiași curteni”.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI