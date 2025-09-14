Victor Ponta comentează Fake News-ul marca USR dezvăluit de Gândul: Și împrumutați, și cu banii luați

Ionuț Moșteanu, ministrul USR al Apărării, anunța, în urmă cu câteva zile, că România primește 16,7 miliarde de euro din fondurile SAFE de la Uniunea Europeană. În mesaj nu se specifica, însă că acești bani sunt împrumutați.

Gândul a dezvăluit că cele aproape 17 miliarde de euro sunt, de fapt, un credit. Victor Ponta a comentat pe pagina sa de Facebook, fake news-ul marca USR.

„Citim „veștile bune” de la ministrul USR, care ne anunță că ne mai împrumutăm cu 17 miliarde de euro (adică 1.000 de euro pentru fiecare român care încă mai trăiește în țară )! Mă rog, nu “primim”, ci ne “împrumutăm”. Nu știu dacă tinerii “frumosi si liberi” și copiii noștri o să fie fericiți să dea acești bani înapoi – dar nu i-a intrebat nimeni !

Banii nu sunt pentru școli, spitale sau șosele – ci pentru armament; nimic produs în România, nici măcar prea mult în SUA, probabil în Israel, Coreea de Sud și alte țări care, desigur, se bucură să ne aibă ca și clienți. Și împrumutati și cu banii luați ! Chiar e un mare motiv de bucurie – mulțumim, USR”, a scris Victor Ponta pe pagina sa de Facebook.

Miliardele de euro sunt, de fapt, un credit

Înainte ca echipa de comunicare să anunțe victorios că România va primi 16,7 mld. euro, ministrul Apărării postase un text în care se lăuda că România va avea la dispoziție această sumă. Nici un singur cuvânt despre faptul că acești bani sunt împrumutați.

„O veste bună! România are 16,7 miliarde de euro la dispoziție prin programul european SAFE. României îi este atribuită a două cea mai mare suma din Uniunea Europeană. Sunt bani care vor putea merge nu doar către înzestrarea Armatei prin achiziții comune europene, ci și către infrastructura civil-militară: poduri, drumuri, autostrăzi și căi ferate care să asigure mobilitatea rapidă a trupelor și echipamentelor atunci când securitatea noastră o cere”.

Nicușor Dan: Împrumutul trebuia să fie și mai mare

Pentru că cele aproape 17 miliarde de euro sunt, de fapt, un credit. România primește a doua cea mai mare alocare și, potrivit președintelui, putea fi și mai mare, dacă nu era problema cu deficitul.

„Sunt niște împrumuturi, termenul de rambursare este mare, iar dobânzile sunt avantajoase. Suma este consistentă, aproape 17 mld. euro. Ar fi fost și mai mare însă tot timpul trebuie să echilibrăm înzestrarea cu deficitul și sunt niște rate pentru echipament militar contractat deja, care nu sunt din spațiul european”, a declarat Nicușor Dan, pe 10 septembrie.

