Prima pagină » Știri politice » Victor Ponta comentează Fake News-ul marca USR dezvăluit de Gândul: Și împrumutați, și cu banii luați

Victor Ponta comentează Fake News-ul marca USR dezvăluit de Gândul: Și împrumutați, și cu banii luați

14 sept. 2025, 11:51, Știri politice
Victor Ponta comentează Fake News-ul marca USR dezvăluit de Gândul: Și împrumutați, și cu banii luați

Ionuț Moșteanu, ministrul USR al Apărării, anunța, în urmă cu câteva zile, că România primește 16,7 miliarde de euro din fondurile SAFE de la Uniunea Europeană. În mesaj nu se specifica, însă că acești bani sunt împrumutați.

Gândul a dezvăluit că cele aproape 17 miliarde de euro sunt, de fapt, un credit. Victor Ponta a comentat pe pagina sa de Facebook, fake news-ul marca USR.

„Citim „veștile bune” de la ministrul USR, care ne anunță că ne mai împrumutăm cu 17 miliarde de euro (adică 1.000 de euro pentru fiecare român care încă mai trăiește în țară )! Mă rog, nu “primim”, ci ne “împrumutăm”. Nu știu dacă tinerii “frumosi si liberi” și copiii noștri o să fie fericiți să dea acești bani înapoi – dar nu i-a intrebat nimeni !

Banii nu sunt pentru școli, spitale sau șosele – ci pentru armament; nimic produs în România, nici măcar prea mult în SUA, probabil în Israel, Coreea de Sud și alte țări care, desigur, se bucură să ne aibă ca și clienți. Și împrumutati și cu banii luați ! Chiar e un mare motiv de bucurie – mulțumim, USR”, a scris Victor Ponta pe pagina sa de Facebook.

Miliardele de euro sunt, de fapt, un credit

Înainte ca echipa de comunicare să anunțe victorios că România va primi 16,7 mld. euro, ministrul Apărării postase un text în care se lăuda că România va avea la dispoziție această sumă. Nici un singur cuvânt despre faptul că acești bani sunt împrumutați.

„O veste bună! România are 16,7 miliarde de euro la dispoziție prin programul european SAFE. României îi este atribuită a două cea mai mare suma din Uniunea Europeană. Sunt bani care vor putea merge nu doar către înzestrarea Armatei prin achiziții comune europene, ci și către infrastructura civil-militară: poduri, drumuri, autostrăzi și căi ferate care să asigure mobilitatea rapidă a trupelor și echipamentelor atunci când securitatea noastră o cere”.

Nicușor Dan: Împrumutul trebuia să fie și mai mare

Pentru că cele aproape 17 miliarde de euro sunt, de fapt, un credit. România primește a doua cea mai mare alocare și, potrivit președintelui, putea fi și mai mare, dacă nu era problema cu deficitul.

„Sunt niște împrumuturi, termenul de rambursare este mare, iar dobânzile sunt avantajoase. Suma este consistentă, aproape 17 mld. euro. Ar fi fost și mai mare însă tot timpul trebuie să echilibrăm înzestrarea cu deficitul și sunt niște rate pentru echipament militar contractat deja, care nu sunt din spațiul european”, a declarat Nicușor Dan, pe 10 septembrie.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Fake News marca USR. Moșteanu anunță că „România primește 16,7 mld. €” de la UE / Miliardele de euro sunt, de fapt, un CREDIT/ Românii, în comentarii: „Nu mai păcăliți oamenii”

Băsescu, alarmist înainte de alegerile din Moldova: Putin și ai lui pot fi la granița României. Ce recomandare are pentru Maia Sandu ca să câștige

Citește și

EXCLUSIV Programul SAFE, văzut prin ochii unui fost șef al Statului Major: „Este o soluție, dar nu este singura și, poate, nu întotdeauna și cea mai bună”
07:30
Programul SAFE, văzut prin ochii unui fost șef al Statului Major: „Este o soluție, dar nu este singura și, poate, nu întotdeauna și cea mai bună”
POLITICĂ Dogiou îl acuză pe Grindeanu că minte în SCANDALUL plafonării. Dogioiu: Decizia a fost acceptată de PSD/ Grindeanu: nu am discutat în Coaliție
22:23
Dogiou îl acuză pe Grindeanu că minte în SCANDALUL plafonării. Dogioiu: Decizia a fost acceptată de PSD/ Grindeanu: nu am discutat în Coaliție
Liderul PSD Arad, Mihai Fifor, explică de ce trebuie menținută plafonarea alimentelor de bază: „Nu este doar o măsură socială, ci una de bun-simț”
21:05
Liderul PSD Arad, Mihai Fifor, explică de ce trebuie menținută plafonarea alimentelor de bază: „Nu este doar o măsură socială, ci una de bun-simț”
VIDEO IMPRESIONANT. Cum descria Charlie Kirk România și ce îl lega de țara noastră. Interviul, transmis în exclusivitate de Gândul
20:04
IMPRESIONANT. Cum descria Charlie Kirk România și ce îl lega de țara noastră. Interviul, transmis în exclusivitate de Gândul
ULTIMA ORĂ George Simion, prezent la cel mai mare miting dedicat libertății de exprimare, în Londra: „Dictatura este impusă de Macron și von der Leyen”
19:50
George Simion, prezent la cel mai mare miting dedicat libertății de exprimare, în Londra: „Dictatura este impusă de Macron și von der Leyen”
EXTERNE Asasinarea lui Charlie Kirk aduce aminte de cele mai sângeroase momente politice din istoria SUA. Atentatele care au schimbat fața Americii
18:59
Asasinarea lui Charlie Kirk aduce aminte de cele mai sângeroase momente politice din istoria SUA. Atentatele care au schimbat fața Americii
Mediafax
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Digi24
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Cancan.ro
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
Prosport.ro
FOTO. Imagini în costum de baie cu femeia care a construit un imperiu din nimic
Adevarul
Luptă pe muchie de cuțit în PSD. „Cel mai prost moment al partidului”
Mediafax
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Click
Dezamăgirile unei românce după întoarcerea din Statele Unite: „Regret că m-am întors. O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat”
Wowbiz
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Antena 3
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în timp ce pacientul era sedat
Digi24
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în Polonia, conflictul va escalada
Cancan.ro
El este ucigașul lui Charlie Kirk: Tyler are doar 22 de ani! IREAL cine l-a convins să se predea
Ce se întâmplă doctore
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o complet
observatornews.ro
Oameni carbonizați sau aruncați pe șosea, după ce o dubă cu muncitori a izbit un TIR şi a luat foc, în Mexic
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
KanalD
Doliu în lumea academică! A murit Gheorghe Secară. Era unul dintre cei mai iubiți profesori universitari din Pitești
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Descopera.ro
Trucul prin care poți să contracarezi efectele STRESULUI FINANCIAR
Capital.ro
Traian Băsescu avertizează: Pe 28 septembrie, Putin și ai lui pot fi la granița României
Evz.ro
Elena Udrea își reface viața, la două luni de la eliberare
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Mărturia tulburătoare a iubitului Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un tren din SUA. A primit un mesaj de la ea chiar înainte ca tânăra să fie ucisă
Kfetele
Ce se întâmplă cu tatăl celor 3 copii care și-au pierdut viața în tragicul accident din Spania! Vestea i-a făcut pe toți să plângă în hohote
RadioImpuls
Autoritățile, în alertă maximă ! Un crocodil viu, găsit în mare. Turiștii au fugit țipând. Ce s-a întâmplat pe plajă a șocat martorii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
Cercetătorii au găsit o legătură între un sport popular și un risc crescut de demență
FOTO Accident lângă Cotroceni: O ambulanță aflată în MISIUNE s-a răsturnat. Două persoane au fost rănite
12:20
Accident lângă Cotroceni: O ambulanță aflată în MISIUNE s-a răsturnat. Două persoane au fost rănite
ACTUALITATE Cum comentează Marco Rubio prezența dronelor rusești în spațiul aerian NATO/România a ridicat avioane F-16 de la Baza 86 Fetești
11:24
Cum comentează Marco Rubio prezența dronelor rusești în spațiul aerian NATO/România a ridicat avioane F-16 de la Baza 86 Fetești
VIDEO Ion Cristoiu: Incredibil! Purtătoarea de cuvânt a Guvernului îl face mincinos pe Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu tace!
10:42
Ion Cristoiu: Incredibil! Purtătoarea de cuvânt a Guvernului îl face mincinos pe Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu tace!
ACTUALITATE Băsescu, alarmist înainte de alegerile din Moldova: Putin și ai lui pot fi la granița României. Ce recomandare are pentru Maia Sandu ca să câștige
10:23
Băsescu, alarmist înainte de alegerile din Moldova: Putin și ai lui pot fi la granița României. Ce recomandare are pentru Maia Sandu ca să câștige
SPORT Dragoș Savloschi a câștigat prima ediție a Trofeului Mihai Leu
10:07
Dragoș Savloschi a câștigat prima ediție a Trofeului Mihai Leu