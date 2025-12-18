Prima pagină » Știri politice » Viitorul român Dominic Fritz a încurcat versurile Imnului Național, într-un studio de televiziune. În Încercarea de a-l ajuta, moderatorul l-a încurcat și mai tare

Viitorul român Dominic Fritz a încurcat versurile Imnului Național, într-un studio de televiziune. În Încercarea de a-l ajuta, moderatorul l-a încurcat și mai tare

18 dec. 2025, 05:00, Știri politice

Ceea ce trebuie să fie un moment de maximă încărcătură patriotică s-a transformat într-o scenă penibilă, ieri seară, în platoul televiziunii Antena 3. Dominic Fritz, președintele USR și primarul Timișoarei, a încercat să recite versurile Imnului Național, însă s-a încurcat. În încercarea de a-l ajuta, moderatorul l-a încurcat și mai rău. Cum Fritz, doar cetățean german, primește cetățenia română, a fost provocat de Radu Tudor să recite versurile Imnului Național „Deșteaptă-te române”, în direct la Antena 3.

La primul vers, primarul Timișoarei nu greșește. „Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, DIN care te-adânciră…”

Însă moderatorul îl corectează imediat:  „ÎN care te-adânciră…”

”ÎN care,” îi dă dreptate Dominic Fritz și flutură mâna, semn că-și recunoaște greșeala.

„În care te-adânciră”, reia Fritz, dar se poticnește din nou: „Ăăăăă, acum trebuie să încep să cânt ca să… Barbarii de tirani!” Acum ori niciodată, croiește-ți altă soartă, uhm….Scuze, nu vreau să cânt. Acum iarăși o să fie Breaking News. ”

Dar Radu Tudor intervine și îl ajută: Acum ori niciodată, croiește-ți altă soartă, în care te-adânciră….”

Fritz însă, de data asta el vigilent, îl corectează: „Nu, în care te-adânciră barbarii de tirani… Asta nu era în prima parte?”  Și aruncă o privire în platou de unde pare că i se șoptește: „Și cruzii tăi dușmani, așa, exact!”, exclamă Dominic Fritz și reia: „La care să se-nchine și cruzii tăi dușmani”, conchide el, dându-i dreptate celui care „i-a” șoptit:  „Așa este!”.

„Mâine – îl admonstează părintește Radu Tudor, – sper să fiți un bun român, odată cu primirea cetățeniei române.”

Prima promisiune pe care Nicușor Dan o respectă de când și-a început mandatul. Dominic Fritz devine „român cu acte în regulă"

Fritz dă o nouă definiție sinecurilor USR: egalitate de șanse. „Jegoșii încearcă să le reducă la tăcere"

