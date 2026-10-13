Prima pagină » Război în Ucraina » Majoritatea cetățenilor europeni sunt împotriva aderării rapide a Ucrainei la UE. Ce arată cifrele sondajului realizat de o celebră fundație germană

Majoritatea cetățenilor europeni sunt împotriva aderării rapide a Ucrainei la UE. Ce arată cifrele sondajului realizat de o celebră fundație germană

Majoritatea cetățenilor europeni sunt împotriva aderării rapide a Ucrainei la UE. Ce arată cifrele sondajului realizat de o celebră fundație germană
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un nou sondaj realizat de fundația Bertelsmann Stiftung   indică o distanțare tot mai mare între opinia publică din statele membre ale UE și dorința Ucrainei de a adera la Uniunea Europeană.

Majoritatea ucrainenilor dorește o aderare rapidă a Ucrainei la blocul european și este dispusă să suporte costuri financiare pe termen scurt în acest scop.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

53% din europeni nu vor aderarea imediată a Ucrainei la UE

53% dintre cetățenii UE se declară împotriva acordării statutului de membru deplin Ucrainei în viitorul apropiat. De asemenea, opiniile diferă în privința priorității privind contribuția la securitatea și apărarea UE.

Decidenții politici ar trebui să transmită în mod clar motivele pentru care investiția în Ucraina va aduce beneficii pe termen lung.

În cel de-al cincilea an de război declanșat de invazia Rusiei, oamenii din Ucraina și cei din UE privesc tot mai diferit procesul de aderare la UE și securitatea europeană în fața amenințării rusești.

În timp ce cetățenii din Ucraina își văd rezistența națională și ca pe o apărare a Europei și își doresc o aderare rapidă, în cadrul Uniunii scepticismul rămâne resimțit.

Soluția propusă de o expertă

Pentru a contracara această distanțare în creștere, este nevoie de un dialog mai profund între clasa politică și populație, precum și de o comunicare convingătoare a obiectivului strategic comun privind integrarea deplină a Ucrainei în structurile UE, susține fundația.

Aproape o treime dintre respondenții din UE consideră că Uniunea și statele sale membre contribuie mai mult la protejarea UE decât Ucraina.

O cincime consideră că eforturile ambelor părți sunt egale, în timp ce doar 16% văd Ucraina ca principalul apărător, comparativ cu 58% dintre respondenții din Ucraina.

Experta în Europa de Est, Miriam Kosmehl, subliniază necesitatea unei comunicări clare și atrage atenția asupra consecințelor de amploare pentru UE:

„Situația financiară precară a Ucrainei reprezintă o provocare pentru întreaga UE, deoarece stabilitatea în marea noastră țară vecină din Europa este în interesul nostru comun. Numai pentru reconstrucție, necesarul de finanțare este estimat în prezent la peste 500 de miliarde de euro. Pentru a acoperi aceste nevoi, este necesar un mix cuprinzător de instrumente care să se completeze și să se consolideze reciproc. În acest scop, este esențial să menținem sprijinul populației.”

Susținerea germanilor pentru aderarea Ucrainei la UE este în scădere

În Germania, susținerea pentru o aderare a Ucrainei la UE a scăzut de la 61% (în martie 2022) la 41% în luna iunie a acestui an.

Întrebați despre principala provocare pe care o va aduce aderarea Ucrainei pentru UE, 36% dintre germani menționează povara financiară.

Faptul că Ucraina își apără suveranitatea și instituțiile democratice are un impact direct asupra securității și democrației în Europa”, adaugă Miriam Kosmehl.

„Rusia mizează pe exploatarea divergențelor interne pentru a slăbi consensul și solidaritatea în UE. Societățile deschise se confruntă cu provocări deosebite atunci când vine vorba de gestionarea operațiunilor de influență direcționate. Răspunsul la această provocare nu este un sprint, ci un maraton.”

Sursa Foto: Shutterstock

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

RĂZBOI Zelenski raportează că șase instalații energetice ucrainene au fost bombardate de Rusia de când Trump a anunțat „armistițiul energetic”
13:25
Zelenski raportează că șase instalații energetice ucrainene au fost bombardate de Rusia de când Trump a anunțat „armistițiul energetic”
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.692. Putin răspunde propunerii lui Zelenski: armistițiu de 24 de ore și doar în ziua desfășurării alegerilor
07:58
Război în Ucraina, ziua 1.692. Putin răspunde propunerii lui Zelenski: armistițiu de 24 de ore și doar în ziua desfășurării alegerilor
FLASH NEWS Zelenski avertizează: „Blocada Rusiei asupra exporturilor de cereale ucrainene ar putea cauza o foamete globală în 2 luni”/ Ce regiuni vor fi afectate
16:45
Zelenski avertizează: „Blocada Rusiei asupra exporturilor de cereale ucrainene ar putea cauza o foamete globală în 2 luni”/ Ce regiuni vor fi afectate
NEGOCIERI Reacția Kremlinului după ce Zelenski a spus că va organiza alegeri numai după un armistițiu de 60 de zile: „Vrem o pace durabilă”
14:50, 12 Oct 2026
Reacția Kremlinului după ce Zelenski a spus că va organiza alegeri numai după un armistițiu de 60 de zile: „Vrem o pace durabilă”
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.691. Zelenski acuză Rusia că a atacat instalații energetice după anunțul lui Trump privind armistițiul
07:59, 12 Oct 2026
Război în Ucraina, ziua 1.691. Zelenski acuză Rusia că a atacat instalații energetice după anunțul lui Trump privind armistițiul
MILITAR The Telegraph: Putin i-a ordonat „generalului Armaghedon” să arunce în aer toate podurile peste Nipru la iarnă pentru a izola Kievul
19:47, 08 Oct 2026
The Telegraph: Putin i-a ordonat „generalului Armaghedon” să arunce în aer toate podurile peste Nipru la iarnă pentru a izola Kievul
Mediafax
Caz șocant în Olt! Un bărbat beat și fără permis a furat o mașină cu un copil înăuntru
Digi24
Parlamentul ar putea fi dizolvat vineri. Ce le-a transmis Nicușor Dan șefilor de partide
Cancan.ro
Fiul lui Nicolae Guță, condamnat cu executare! A leșinat la volanul BMW-ului după 2 fumuri dintr-o țigară 'dubioasă'. Judecătorii nu l-au mai iertat!
Prosport.ro
Imaginea zilei din România, surprinsă de un japonez: un Cybertruck, pe străzile din Câmpulung Muscel, lângă o Dacia!
Adevarul
România, cu mâinile legate în cazul unui atac asupra Republicii Moldova. Marea piedică, explicată de fostul șef al Armatei Române
Mediafax
STENOGRAME EXPLOZIVE: Un milion de euro pentru promovarea lui Georgescu pe TikTok! Cum a fost deturnată campania lui Ciucă
Click
Verdictul psihologului Radu Leca, după reținerea lui Toma Cuzin: „Nu e doar un caz penal, ci un om aflat într-o luptă cu dependența”
Digi24
Toma Cuzin, Firicel din „Las Fierbinți”, reținut de Poliție după ce a ieșit pozitiv la testul antidrog
Cancan.ro
Dezastru în familia Andreei Esca! Falimentul i-a lovit din plin. Scenariul sumbru care o așteaptă pe vedeta Pro TV
Ce se întâmplă doctore
Indemnizația pentru creșterea copilului poate fi recalculată. Cine poate primi bani în plus și ce documente trebuie depuse
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dedeman vinde blocator automat de parcare cu telecomandă. Dispozitivul care îți protejează locul de parcare
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit cum pot produce hidrogen ieftin din apă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Cum îți poți regla sistemul nervos: obiceiuri simple care ajută organismul să gestioneze stresul
Mediafax Italia
CELE MAI BUNE LOCURI DE MUNCĂ! Poți câștiga o avere...
Mediafax Spania
Cât ar putea câștiga în plus angajații dacă s-ar aplica reforma fiscală?!
FLASH NEWS Calitatea locurilor de muncă devine o miză economică pentru UE. Comisia Europeană: Șocul energetic declanșat de conflictul din Orientul Mijlociu frânează crearea de noi locuri de muncă
18:08
Calitatea locurilor de muncă devine o miză economică pentru UE. Comisia Europeană: Șocul energetic declanșat de conflictul din Orientul Mijlociu frânează crearea de noi locuri de muncă
FLASH NEWS Bolojan și premierul Bulgariei, discuții despre deteriorarea situaţiei de securitate din Marea Neagră şi atacurile asupra navelor comerciale
18:02
Bolojan și premierul Bulgariei, discuții despre deteriorarea situaţiei de securitate din Marea Neagră şi atacurile asupra navelor comerciale
INEDIT Chinezul care a uimit internetul la 101 ani. Ce băutură bea zilnic și care este secretul longevității sale
17:59
Chinezul care a uimit internetul la 101 ani. Ce băutură bea zilnic și care este secretul longevității sale
ALEGERI Cum arată bătălia pentru funcția de președinte al Braziliei, cu două săptămâni înainte de votul final. Lula da Silva, umăr la umăr cu Flavio Bolsonaro
17:59
Cum arată bătălia pentru funcția de președinte al Braziliei, cu două săptămâni înainte de votul final. Lula da Silva, umăr la umăr cu Flavio Bolsonaro
LEGE Polițiștii locali vor înregistra intervențiile. Cât timp sunt păstrate imaginile surprinse de bodycam
17:56
Polițiștii locali vor înregistra intervențiile. Cât timp sunt păstrate imaginile surprinse de bodycam
AGRICULTURĂ Fermierii din Bărăgan riscă să rămână fără apă pentru irigații, după evacuările din lacurile de acumulare, pentru ridicarea nivelului Dunării
17:50
Fermierii din Bărăgan riscă să rămână fără apă pentru irigații, după evacuările din lacurile de acumulare, pentru ridicarea nivelului Dunării

Cele mai noi

Trimite acest link pe