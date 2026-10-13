Majoritatea cetățenilor europeni sunt împotriva aderării rapide a Ucrainei la UE. Ce arată cifrele sondajului realizat de o celebră fundație germană

Un nou sondaj realizat de fundația Bertelsmann Stiftung indică o distanțare tot mai mare între opinia publică din statele membre ale UE și dorința Ucrainei de a adera la Uniunea Europeană.

Majoritatea ucrainenilor dorește o aderare rapidă a Ucrainei la blocul european și este dispusă să suporte costuri financiare pe termen scurt în acest scop.

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53% din europeni nu vor aderarea imediată a Ucrainei la UE

53% dintre cetățenii UE se declară împotriva acordării statutului de membru deplin Ucrainei în viitorul apropiat. De asemenea, opiniile diferă în privința priorității privind contribuția la securitatea și apărarea UE.

Decidenții politici ar trebui să transmită în mod clar motivele pentru care investiția în Ucraina va aduce beneficii pe termen lung.

În cel de-al cincilea an de război declanșat de invazia Rusiei, oamenii din Ucraina și cei din UE privesc tot mai diferit procesul de aderare la UE și securitatea europeană în fața amenințării rusești.

În timp ce cetățenii din Ucraina își văd rezistența națională și ca pe o apărare a Europei și își doresc o aderare rapidă, în cadrul Uniunii scepticismul rămâne resimțit.

Soluția propusă de o expertă

Pentru a contracara această distanțare în creștere, este nevoie de un dialog mai profund între clasa politică și populație, precum și de o comunicare convingătoare a obiectivului strategic comun privind integrarea deplină a Ucrainei în structurile UE, susține fundația.

Aproape o treime dintre respondenții din UE consideră că Uniunea și statele sale membre contribuie mai mult la protejarea UE decât Ucraina.

O cincime consideră că eforturile ambelor părți sunt egale, în timp ce doar 16% văd Ucraina ca principalul apărător, comparativ cu 58% dintre respondenții din Ucraina.

Experta în Europa de Est, Miriam Kosmehl, subliniază necesitatea unei comunicări clare și atrage atenția asupra consecințelor de amploare pentru UE:

„Situația financiară precară a Ucrainei reprezintă o provocare pentru întreaga UE, deoarece stabilitatea în marea noastră țară vecină din Europa este în interesul nostru comun. Numai pentru reconstrucție, necesarul de finanțare este estimat în prezent la peste 500 de miliarde de euro. Pentru a acoperi aceste nevoi, este necesar un mix cuprinzător de instrumente care să se completeze și să se consolideze reciproc. În acest scop, este esențial să menținem sprijinul populației.”

Susținerea germanilor pentru aderarea Ucrainei la UE este în scădere

În Germania, susținerea pentru o aderare a Ucrainei la UE a scăzut de la 61% (în martie 2022) la 41% în luna iunie a acestui an.

Întrebați despre principala provocare pe care o va aduce aderarea Ucrainei pentru UE, 36% dintre germani menționează povara financiară.

Faptul că Ucraina își apără suveranitatea și instituțiile democratice are un impact direct asupra securității și democrației în Europa”, adaugă Miriam Kosmehl.

„Rusia mizează pe exploatarea divergențelor interne pentru a slăbi consensul și solidaritatea în UE. Societățile deschise se confruntă cu provocări deosebite atunci când vine vorba de gestionarea operațiunilor de influență direcționate. Răspunsul la această provocare nu este un sprint, ci un maraton.”

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