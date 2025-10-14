Au rămas mai puțin de două săptămâni până când va avea loc sfințirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului. Lucrările au avansat considerabil, înregistrându-se progrese importante atât la aplicarea mozaicului, cât și la montarea elementelor din piatră, la interiorul și exteriorul edificiului.

Mii de credincioși din întreaga țară sunt așteptați duminică, pe 26 octombrie, la evenimentul istoric care încununează manifestările dedicate Anului omagial al Centenarului Patriarhiei Române. Evenimentul este sufcient de măreț, astfel că pregătirile de ultim moment au fost accelerate.

„În prezent, se lucrează intens la ultimele detalii. Listele de voluntari sunt complete. Se dorește ca toate obiectivele propuse încă de la începutul Anului Centenar să fie duse la bun sfârșit. În momentul de față, lucrările sunt în grafic, iar echipele de muncitori își desfășoară activitatea într-un ritm susținut”, a transmis, părintele Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, pentru Trinitas TV.

Pictura în mozaic din interiorul catedralei a fost finalizată iar chipurile sfinților români canonizați au fost așezate la locurile lor în edificiu. Ultimele pregătiri sunt destinate festivității de primire a credincioșilor, așteptați să participe la momentul binecuvântat al sfințirii picturii.

Chiar dacă în interiorul Catedralei se vor afla doar 3000 de invitați, slujba va putea fi urmărită pe două ecrane imense amplasate în exteriorul clădirii. Chiar și în afara spațiului unde este amplasată Catedrala Națională, sunt așteptați mii de credincioși.

„Cu siguranță va fi o zi de mare bucurie pentru întreaga Biserică. Numeroase grupuri organizate din fiecare eparhie vor asista la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale de pe esplanada aflată în curtea sfântului lăcaș”, a mai spus același Adrian Agachi.

După momentul sfințirii se așteaptă ca tot mai mulți români din diaspora să viziteze cea mai mare biserică din România și cea mai înaltă și mai mare clădire de biserică ortodoxă ca volum și suprafață din lume la care s-a lucrat timp de 15 ani.

RECOMANDAREA AUTORULUI: