Cum ne pune în pericol ora de vară. Ce înseamnă, de fapt, ortosomnia.

Ora de vară poate aduce o creștere a riscului de accident vascular, cardiac și nervozitate. Mai mult, scade concentrarea și ortosomnia, obsesia „somnului perfect”, prin utilizarea gadgeturilor de monitorizare, inhibă melatonina care se „ocupă” cu reglarea ceasului biologic.

În noaptea de 28 spre 29 martie, ora 3 devine ora 4. Orarul de vară se aplică până în ultima duminică a lunii octombrie.

Dr. Oana Goidescu, medic primar-chirurg cu competențe în somnologie în cadrul SJU Buzău, a declarat, pentru Agerpres, că trecerea la ora de vară sau cel puțin impunerea acestei ore de vară și a schimbării ei de două ori pe an, o dată în martie, o dată în octombrie, a apărut din nevoia de o productivitate crescută, dar și pentru economisirea energiei electrice.

Consecințele nu sunt din cele mai bune pentru organism, avertizează însă cadrul medical. De exemplu, în Franța s-a propus ca elevii să înceapă cursurile la 9, pentru a respecta ritmul copiilor.

Cum putem trece mai ușor la ora de vară

Se recomandă ca în fiecare zi somnul să fie redus cu 5-10 minute, pentru a nu face trecerea bruscă de la ora de iarnă la cea de vară.

Medicul spune că, cel puțin în prima săptămână, efectele privării de somn pentru că dormim cu o oră mai puțin, ne vor face mai irascibili și somnoroși, lipsiți de vlagă.

De evitat consumul de cafeină după ora 12, după ce trece la ora de vară, pentru a nu „strica” somnul de noapte.

Ortosomnia, afecțiunea mai puțin cunoscută

Ortosomnia face referire la preocuparea obsesivă pentru „somnul perfect” prin folosirea unor dispozitive inteligente (ex: un smartwatch).

Chiar dacă tehnologia este prietena noastră, această dependență ne va „subția” calitatea odihnei. Specialistul avertizează, deci, că apar bolile legate de tehnologie, iar ortosomnia, deși nu este o boală, reprezintă o obsesie în era modernă.

Nu ne putem baza total pe aceste gadget-uri. Mai mult, melatonina este inhibată de tot ce înseamnă ecran albastru, spune medicul.

Tinerii sunt cei mai predispuși la asemenea tulburări de somn, deoarece nu se pot abține să nu tasteze noaptea pe telefon.

De unde vine ora de vară

În anul 1979, România a semnat Convenția fusurilor orare, iar, în 1997, prin Ordonanța nr.20 privind stabilirea ORARULUI DE VARĂ și a orei oficiale de vară pe teritoriul României, la art (1) se precizează că: „În cadrul orarului de vară se stabileşte ora oficială de vară, decalată cu o oră în avans faţă de ora Europei Orientale, aplicabilă din ultima duminică a lunii martie, ora 3:00, care devine ora 4:00, până la ultima duminică a lunii octombrie, ora 4:00, care devine ora 3:00”.

