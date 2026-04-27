Prima pagină » Sănătate » Medicamentul care încetinește îmbătrânirea creierului și ajută memoria: E nevoie de doar două doze

Medicamentul care încetinește îmbătrânirea creierului și ajută memoria.

Un experiment realizat pe cobai (șoareci) de către cercetătorii Naresh K. Vashisht College of Medicine din cadrul Universității Texas A&M (Statele Unite ale Americii) sugerează că inflamația responsabilă pentru îmbătrânirea creierului și confuzia mentală ar putea fi oprită de un banal spray nazal, scrie eleconomista.es.

Studiul realizat de Dr. Ashok Shetty, profesor din cadrul universității și director asociat al Institutului pentru Regenerare Medicală, alături de Dr. Madhu Leelavathi Narayana și Dr. Maheedhar Kodali, a presupus dezvoltarea unui spray nazal.

După doar două administrări, acest medicament a redus inflamația creierului, a „reparat” celulele creierului și a îmbunătățit semnificativ îmbunătățirea memoriei, în câteva săptămâni sau luni.

Descoperirile, publicate în „Journal of Extracellular Vesicles”, ar putea transforma terapiile neurodegenerative și modul în care medicii analizează îmbătrânirea creierului.

Calea spre mintea limpede, la orice vârstă?

„Bolile legate de creier, precum demența, sunt o problemă gravă la nivel global”, spune Shetty. „Demonstrăm că îmbătrânirea creierului poate fi inversată, pentru a-i ajuta pe oameni să rămână conștienți, cu mintea limpede, activi social și independenți de declinul generat de vârstă”.

„Redăm vitalitatea neuronilor prin reducerea stresului oxidativ și reactivăm mitocondrii creierului”, spune Narayana.

„Observăm cum propriile sisteme de regenerare a creierului se activează și vindecă inflamația, restaurând funcțiile!”, spune Shetty.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe