Ministrul Sănătății exclude coplata în oncologie:„Orice întârziere poate însemna pierderea unei șanse”

16 ian. 2026, 18:40, Sănătate
Printr-o postare pe Facebook, Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a exclus introducerea coplății în oncologie, subliniind că orice întârziere în tratament poate însemna pierderea unei șanse și că pacienții nu trebuie să plătească pentru a avea acces la terapiile necesare.

Rogobete exclude coplata în oncologie: „Orice întârziere poate însemna pierderea unei șanse”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a respins ferm ideea introducerii coplății în tratamentele oncologice, după ce subiectul a apărut recent în spațiul public. „Este exclus ca Ministerul Sănătății să susțină o astfel de abordare”, a afirmat vineri ministrul, subliniind că orice barieră suplimentară în oncologie poate duce la întârzieri, iar „orice întârziere poate însemna pierderea unei șanse”.

Responsabilitatea este a sistemului, nu a omului care primește un diagnostic greu”, a completat Rogobete.

41 de medicamente noi, inclusiv terapii oncologice inovative

Alexandru Rogobete a precizat că politica Ministerului Sănătății urmărește creșterea accesului și reducerea barierelor administrative, fără a transfera costurile către pacient. Recent, lista de medicamente compensate și gratuite a fost extinsă cu 41 de produse noi, dintre care 11 sunt terapii oncologice inovative. „Tratamente care până recent nu existau în sistemul public sunt astăzi disponibile fără ca pacientul să fie pus să aleagă între sănătate și bani”, a explicat ministrul, menționând că terapiile acoperă inclusiv forme rare sau avansate de cancer.

Prevenție și sprijin psihologic decontat

Ministerul a făcut prevenția funcțională, nu doar declarativă. Registrele naționale de screening pentru cancerul de col uterin, sân și colorectal sunt acum transparente și monitorizabile. Fără date, prevenția este slogan. Cu registre, devine politică publică, corectabilă și evaluabilă”, a scris Rogobete.

Totodată, sprijinul psihologic pentru pacienții oncologici este acum decontat. „Tratamentul nu înseamnă doar scheme terapeutice, ci și capacitatea reală a omului de a duce această luptă”, a adăugat ministrul.

Îngrijirile paliative au fost dezvoltate și integrate în spitale, ambulatoriu și la domiciliu prin programe naționale deja funcționale, vizând inclusiv pacienții oncologici. În oncologie, discuția corectă este despre șanse reale, oferite la timp. Asta este linia pe care o urmez și de la care nu mă abat”, a concluzionat Rogobete.

