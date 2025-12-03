Actorii Teatrului Excelsior sunt revoltați după ce regizorul Vlad Cristache a fost înlăturat din funcția de manager după 3 ani și jumătate

Revoltă mare în rândul actorilor de la Teatrul Excelsior după ce regizorul Vlad Cristache a anuțat pe pagina personală de Facebook că de la 1 decembrie nu mai ocupă funcția de manager al instituției. Regizorul este considerat de breaslă și de public un revoluționar al repertoriului și al activității Teatrului Excelsior.

Vlad Cristache a anunțat într-o postare pe contul de Facebook că nu va mai continua în funcția de manager al Teatrului Excelsior după 3 ani și jumătate de mandat. Conform unor surse din interiorul insituției, primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, nu i-a mai prelungit mandatul, caz asemănător cu cel al lui Radu Nica de la Teatrul Metropolis. Tânărul regizor a reușit să dea o nouă viziune artistică teatrului și a adus regizori importanți, precum Alexandru Dabija, Gianina Cărbunariu, Yuri Kordonsky, Bobi Pricop și Cristi Juncu să monteze spectacole.

„De la 1 decembrie mandatul meu de manager al Teatrului Excelsior s-a încheiat. Au fost 3 ani şi jumătate în care am realizat împreună cu echipa artistică, tehnică şi administrativă lucruri de care sunt foarte mândru. Le mulţumesc din inimă tuturor membrilor echipei Teatrului Excelsior, tuturor regizorilor, actorilor, scenografilor, dramaturgilor, traducătorilor, coregrafilor, compozitorilor, lighting designerilor împreună cu care am făcut o serie de spectacole importante. Şi nu în ultimul rând aş vrea să mulţumesc publicului care a venit în numar foarte mare la Excelsior şi a validat demersul nostru. Îi doresc mult succes noului manager!”, a transmis Vlad Cristache pe Facebook.

Ciprian Ciucu și nume mari din breaslă se revoltă pe rețelele de socializare

Ciprian Ciucu spune că mandatul lui Vlad Cristache trebuia prelungit și promite că, dacă va câștiga fotoliul Capitalei duminică, va demara concursuri la teatrele din subordinea Bucureștiului. Primăria Capitalei nu a mai organizat concursuri în instituțiile de cultură din subordine de peste 4 ani.

Reacții au venit și din partea colegilor de breaslă, actorii Marius Manole și Medeea Marinescu, dar și din partea regizorului Radu Afrim. Manole spune că demiterea lui Cristache s-a făcut din considerente politice și are legătură directă cu Stelian Bujduveanu. „De ce să nu stricăm un lucru care merge bine! Bravo, PNL, sunteţi mari! Sunt curios de unde vine următorul director pus de domnul Bujduveanu. Incredibil!!!!!! N-am jucat niciodată la Excelsior, nu sunt nici măcar prieten cu Vlad Cristache, nu ne vorbim de ani, dar nu pot să nu remarc lucrurile excepţionale pe care le-a îndrăznit acolo”.

Medeea Marinescu a transmis că Teatrul Excelsior funcționa sub conducerea actuală și consideră că Vlad Cristache a fost „pedepsit” pe nedrept. „Teatrul Excelsior chiar este un teatru care merge foarte bine!!!.Spectacole bune, foarte bune, unele excepţionale, o trupă tânără şi extrem de talentată, oameni creativi, repertoriu bun, regizori importanţi, săli pline…de asta îl pedepsim pe Vlad Cristache?”.

Regizorul Radu Afrim a spus că realizările lui Cristache nu pot fi trecute cu vederea și speră ca viitoarea conducere să reușească să continue ceea ce a realizat fostul manager. „Nu am montat la Teatrul Excelsior. Şi nici nu eram în planurile manageriale. Însă e imposibil să nu vezi (fie şi de la distanţă) realizările de excepţie ale managerului interimar Vlad Cristache – căruia nu i s-a mai prelungit mandatul de către actualul primar al Capitalei. Multe din spectacolele de referinţă din Bucureşti s-au făcut aici. În ultimii ani. S-a format o trupă valoroasă (dincolo de titlurile puse pe tapet). Până acum nimeni n-a auzit de Excelsior, hai să fim serioşi. Eu sper să aibă loc un concurs serios în care să conteze (cel mai mult) ce s-a întâmplat bun în aceşti ani la acest teatru”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Anca Alexandrescu: „Sunt foarte mulți actori care nu au loc în teatrele din București. Conducerea teatrelor este POLITIZATĂ”

Șah-mat la cultură. Cât pierde statul român prin COMASĂRILE ministrului András István Demeter: „Poți finanța un mic Broadway, aici, la București”/”O formă mascată de politizare”