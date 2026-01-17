Alimentul adorat de români care s-a ieftinit cu 46% în Kaufland

Vești bune pentru iubitorii de ciocolată Nutella. Kaufland vine cu o promoție pentru alimentul cel mai adorat în rândul românilor.

Kaufland vine cu o reducere irezistibil de dulce. În perioada 12 ianuarie – 10 februarie, borcanul de Nutella de 400 de grame are 46% discout, astfel prețul ajunge la 8.90 de lei, de la 16.76.

Anunțul a fost făcut pe grupul de Facebook Buget de Familie, cunoscut pentru „vânătoarea” de oferte din magazine și nu numai. Potrivit anunțului, crema de ciocolată are valabilitate până la 10 octombrie 2026, pentru ce sceptici că prețul este unul mic din cauza termenului de expirare care s-au putea apropia.

Alimentul pe care toți românii îl adoră, la reducere în Kaufland

Postarea a strâns numeroase comentarii, în special de la cei curioși să afle în ce oraș se găsește promoția. Alții au postat imagini cu rafurile goale ori cu magazine în care nu se aplică discontu-ul. „La Constanța Kaufland nici nu era oferta”, a postat un utilizator, în timp ce altul i-a răspuns: „La raft apare prețul de 16,76 lei, dar dacă veți scana la aparatul de citit prețuri, vă apare 8,40 lei. Nu au schimbat prețul la raft! Piatra Neamț”.

„În Focșani are prețul de 8,40 lei și expiră in Octombrie”, mai scrie cineva.

Cine a creat celebra ciocolată Nutella

Supranumit de presa italiană „părintele Nutella”, chimistul Ferrero, Francesco Rivella, a fost cel care a dezvoltat cea mai cunoscută cremă de alune din lume.

El s-a stins din viață pe 14 februarie 2025, la vârsta de 97 de ani. Francesco Rivella s-a născut în Barbaresco, Italia, și a început să lucreze la Ferrero în anul 1952, înainte ca firma să devină un gigant multinațional. Pe atunci, avea doar 25 de ani și tocmai își obținuse diploma în chimie bromatologică la Torino. Și-a desfășurat activitatea în „laboratorul de chimie” al Ferrero, acolo unde au luat naștere unele dintre cele mai emblematice produse ale brandului.

