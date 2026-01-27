Prima pagină » Actualitate » Cât costă primele roșii românești la piață. Nu toți românii își vor permite să le cumpere

Cât costă primele roșii românești la piață. Nu toți românii își vor permite să le cumpere

27 ian. 2026, 12:59, Actualitate
Cât costă primele roșii românești la piață. Nu toți românii își vor permite să le cumpere

Prima lună din an aproape ajunge la final, iar primele roșii românești se pregătesc să apară, deja, pe tarabele din piață. Spre deosebire de lunile în care sunt așteptate să apară în mod special (iunie-iulie), unii dintre agricultori au strâns, deja, roșiile românești timpurii din solarii. Iată cât costă kilogramul. Nu toți românii își vor permite să le cumpere.

În mod normal, roșiile românești timpurii din solarii își fac apariția din luna martie, iar roșiile crescute pe câmp (natural) apar prin lunile iunie și iulie. Însă, există și agricultori care au reușit, deja, să crească roșii românești și să le pregătească să le scoată pe tarabele din piețe pentru clienți.

Roșiile românești ajunse pe tarabele din piețe vor avea, acum, un preț mai ridicat, a avertizat Ion Păunel, legumicultor din județul Olt. Există câțiva factori care îi împing să crească prețurile, și anume valul de scumpiri și vremea rece în urma căreia producătorii au cheltuieli ai mari pentru a încălzi în întreținer solariile.

Cât costă primele roșii românești la piață. Nu toți românii își vor permite să le cumpere

Cât costă primele roșii românești la piață

Cât costă primele roșii românești la piață

Sunt costuri mai mari cu încălzirea la solariile de legume, iar pentru o suprafață medie de 2.000 de metri pătrați, costurile zilnice ating și 800 – 1.000 de lei. Spre deosebire de anii anterior, plantările au început mai devreme. Ion Păunel, legumicultor din județul Olt și membru fondator al Uniunii Salvăm Țăranul Român, a expus care sunt motivele.

„Dacă cu 10-15 ani în urmă acum ne gândeam să însămânțăm, deja din 2023-2024 cei mai temerari din legumicultori au plantat de la sfârșitul lunii noiembrie și inclusiv luna decembrie. Dar nu căldura este singurul factor problematic, după cum știți iarna ziua este mai mică decât noaptea și atunci cantitatea de lumină pe care o primește o plantă este mult mai mică deci este foarte dificil. Plus condensul din solar, că nu poți să aeriseștipe ger, crește presiunea bolilor”, a menționat Ion Păunel pentru Agrointel.ro.

„Nu toți își vor permite”

Primele tomato urmează să apară mai târziu pe piață, dar în cantități mai mici. Consumul de tomate, în schimb, poate fi un real lux pentru unii dintre clienți. Anul acesta, este preconizat un preț per kilogram între 70 și 100 de lei.

„Anul acesta prima tomată va fi undeva la 45-50 de lei de la producători, cu un cost de producție de 25/35 de lei. Cei mai mari cumpărători sunt bucureștenii, urmați de clujeni și brașoveni. Dar sigur că prețul în piață ajunge la 70 de lei sau chiar 100 de lei pe kilogram, în funcție de adaosul pe care și-l pune fiecare comerciant. Dar per total, anul acesta vorbim de cele mai ridicate costuri din ultimii ani”, a continuat Ion Păunel.

„Se vor vedea costurile acestea și în prețul primelor tomate, avem și o parte din consumatorii din România care își permit să plătească un 50 de lei, 60 de lei, 70 de lei pe kilogram în tomate. Este un preț mare, v-am spus, și costurile sunt mari. Nu toți își vor permite”, a mai spus legumicultorul.

Autorul recomandă:

Sursă foto: colaj Gandul / Shutterstock

Recomandarea video

Citește și

IT&C De ce este bine să dezactivezi WiFi-ul telefonului când ieși din casă
13:03
De ce este bine să dezactivezi WiFi-ul telefonului când ieși din casă
SPORT Adolescentul implicat în crima de la Cenei juca fotbal la un club important. Antrenorul său a făcut dezvăluiri tulburătoare: ”O lua razna. Când se enerva pe teren, lovea copiii intenționat”
12:43
Adolescentul implicat în crima de la Cenei juca fotbal la un club important. Antrenorul său a făcut dezvăluiri tulburătoare: ”O lua razna. Când se enerva pe teren, lovea copiii intenționat”
SĂNĂTATE Un reputat medic neurolog dezvăluie ce produs refuză să consume. „Nu oferă absolut nimic valoros”
12:09
Un reputat medic neurolog dezvăluie ce produs refuză să consume. „Nu oferă absolut nimic valoros”
TRAGEDIE Crimă în județul Iași. Un bărbat și-a omorât în bătaie iubita de 35 de ani, după ce ordinul de protecție i-a fost revocat
11:43
Crimă în județul Iași. Un bărbat și-a omorât în bătaie iubita de 35 de ani, după ce ordinul de protecție i-a fost revocat
FLASH NEWS Călin Georgescu, din nou pe covorul roșu, la Poliția Buftea. „Pe ce bază s-au anulat alegerile, nu s-a demonstrat nimic într-un an”
11:14
Călin Georgescu, din nou pe covorul roșu, la Poliția Buftea. „Pe ce bază s-au anulat alegerile, nu s-a demonstrat nimic într-un an”
Mediafax
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
Digi24
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile
Cancan.ro
Tatăl criminalului de 13 ani a știut de uciderea lui Mario? Ancheta scoate la iveală detalii care pot schimba complet cazul
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Adevarul
Lecția pentru Bolojan din ultimul sondaj de opinie: „Va fi nevoit să facă compromisuri. Oamenii văd doar că au crescut taxele și prețurile”
Mediafax
Lider din industria AI, avertisment dur: „Omenirea trebuie să se trezească!”
Click
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
Digi24
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda locuitorii unor insule cumpărate de SUA de la Danemarca
Cancan.ro
Ea e Viviana Niță, doctorița găsită moartă în casă în urmă cu puțin timp, în București. Ce s-a întâmplat cu femeia de 39 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Cum arată Duster-ul pe care toți românii îl vor vrea, dar nu îl pot cumpăra
Descopera.ro
O stea din apropierea Pământului a dispărut peste noapte!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Descopera.ro
O posibilă piesă din puzzle-ul creierului uman ar putea fi în intestine

Cele mai noi

Trimite acest link pe