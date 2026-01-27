Cât costă primele roșii românești la piață. Nu toți românii își vor permite să le cumpere

Prima lună din an aproape ajunge la final, iar primele roșii românești se pregătesc să apară, deja, pe tarabele din piață. Spre deosebire de lunile în care sunt așteptate să apară în mod special (iunie-iulie), unii dintre agricultori au strâns, deja, roșiile românești timpurii din solarii. Iată cât costă kilogramul. Nu toți românii își vor permite să le cumpere.

În mod normal, roșiile românești timpurii din solarii își fac apariția din luna martie, iar roșiile crescute pe câmp (natural) apar prin lunile iunie și iulie. Însă, există și agricultori care au reușit, deja, să crească roșii românești și să le pregătească să le scoată pe tarabele din piețe pentru clienți.

Roșiile românești ajunse pe tarabele din piețe vor avea, acum, un preț mai ridicat, a avertizat Ion Păunel, legumicultor din județul Olt. Există câțiva factori care îi împing să crească prețurile, și anume valul de scumpiri și vremea rece în urma căreia producătorii au cheltuieli ai mari pentru a încălzi în întreținer solariile.

Cât costă primele roșii românești la piață

Sunt costuri mai mari cu încălzirea la solariile de legume, iar pentru o suprafață medie de 2.000 de metri pătrați, costurile zilnice ating și 800 – 1.000 de lei. Spre deosebire de anii anterior, plantările au început mai devreme. Ion Păunel, legumicultor din județul Olt și membru fondator al Uniunii Salvăm Țăranul Român, a expus care sunt motivele.

„Dacă cu 10-15 ani în urmă acum ne gândeam să însămânțăm, deja din 2023-2024 cei mai temerari din legumicultori au plantat de la sfârșitul lunii noiembrie și inclusiv luna decembrie. Dar nu căldura este singurul factor problematic, după cum știți iarna ziua este mai mică decât noaptea și atunci cantitatea de lumină pe care o primește o plantă este mult mai mică deci este foarte dificil. Plus condensul din solar, că nu poți să aeriseștipe ger, crește presiunea bolilor”, a menționat Ion Păunel pentru Agrointel.ro.

„Nu toți își vor permite”

Primele tomato urmează să apară mai târziu pe piață, dar în cantități mai mici. Consumul de tomate, în schimb, poate fi un real lux pentru unii dintre clienți. Anul acesta, este preconizat un preț per kilogram între 70 și 100 de lei.

„Anul acesta prima tomată va fi undeva la 45-50 de lei de la producători, cu un cost de producție de 25/35 de lei. Cei mai mari cumpărători sunt bucureștenii, urmați de clujeni și brașoveni. Dar sigur că prețul în piață ajunge la 70 de lei sau chiar 100 de lei pe kilogram, în funcție de adaosul pe care și-l pune fiecare comerciant. Dar per total, anul acesta vorbim de cele mai ridicate costuri din ultimii ani”, a continuat Ion Păunel.

„Se vor vedea costurile acestea și în prețul primelor tomate, avem și o parte din consumatorii din România care își permit să plătească un 50 de lei, 60 de lei, 70 de lei pe kilogram în tomate. Este un preț mare, v-am spus, și costurile sunt mari. Nu toți își vor permite”, a mai spus legumicultorul.

