Avocatul Gheorghe Piperea atenționează că nicio diminuare a PENSIEI nu este legală:”Statul trebuie să asigure cetățenilor un nivel de trai decent”

Oana Zvobodă
20 aug. 2025, 14:53, Social
Avocatul Gheorghe Piperea Sursa: MEDIAFAX FOTO

Avocatul Gheorghe Piperea atenționează că nicio diminuare a pensiilor nu este legală și că statul român are obligația să asigure cetățenilor veniturile necesare unui trai decent.

Gheorghe Piperea afirmă că exercițiul unor drepturi sau al unor libertăți nu poate fi restrâns decât pentru cauze grave, iar printre aceste cauze nu se regăsesc dificultățile bugetare ale autorităților.

„Foarte probabil, multă lume crede sau acceptă că suntem sub vremuri și că o mână de politicieni care au o reprezentativitate redusă și un tupeu nemărginit ne pot trata la nesfârșit ca pe niște captivi în colivie, lipsiți de curajul de a ne lua zborul și a trăi liberi. Mai grav, după “principiul” să luăm de la săraci ca să dăm bogaților, guvernele ultimilor ani a majorat sau consolidat mereu drepturile, facilitățile, rentele și monopolurile marilor actori ai economiei, tolerând sau încurajând pe față evaziunea sau optimizarea fiscală.

Vocalii și agitații “lumii bune” nu mai prididesc să arate cu degetul către asistații social, către pensionari, către elevi și studenți, către profesori, către profesiile liberale și independente, ca fiind autorii anonimi ai deficitului bugetar, ca fiind comesenii care, cică, ar fi consumat o pizza mare la preț de pizza medie, restul fiind pomană sau credit. Nimic despre adevărații autori ai “incapacității de plată” în care s-ar afla România: dulăi care fac evaziune sau optimizare, care dau șpagă de supraviețuire sau papă subvenții, ajutoare de stat și contracte de achiziții publice unde jumătate din bani se fură, politrucii, birocrații de la Bruxelles, ONG – urile globalist – progresiste.

Încă avem o Constituție din care rezultă că România este stat de drept, democratic și social, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor […] și dreptatea […] reprezintă valori supreme […] și sunt garantate” – art.1 alin.3.

Exercițiul unor drepturi sau al unor libertăți nu poate fi restrâns decât pentru cauze grave, cum ar fi apărarea securității naționale, a ordinii, sănătății ori a moralei publice, desfășurarea instrucției penale și prevenirea consecințelor unei calamități naturale, ale unui dezastru sau ale unui sinistru deosebit de grav. Restrângerea poate fi impusă numai dacă este necesară într-o societate democratică și numai dacă este proporțională, nediscriminatorie și temporară, fără a putea atinge substanța dreptului sau a libertății – art.53.
Printre aceste motive de restrângere a drepturilor democratice nu se află dificultățile bugetare ale autorităților”, explică avocatul.

„Statul trebuie să asigure cetățenilor un nivel de trai decent”

Totodată, potrivit Constituției, statul trebuie să asigure cetățenilor un nivel de trai decent, cetățenii având dreptul la prestații sociale precum dreptul la pensie, afirmă Piperea.

„De asemenea, potrivit art. 47 din Constituție, statul trebuie să asigure cetățenilor un nivel de trai decent, prin măsuri de dezvoltare economică și de protecție socială, iar cetățenii au dreptul la prestații sociale, cum ar fi dreptul la pensie (drept necondiționat de contribuția la un fond de pensii, n.n.), la concediu de maternitate plătit sau la măsuri de asistență socială.

Constituția noastră nu a inventat aceste drepturi și libertăți și nici obligația statului democratic și social de a asigura cetățenilor un nivel de trai decent. Astfel de drepturi fundamentale se regăsesc și în Declarația Universală a Drepturilor Omului (art. 25), și în CEDO (art.14), precum și în Carta Drepturilor Fundamentale ale UE (art. 34).

Constituția, precum și CEDO, garantează dreptul de proprietate, inclusiv sub forma creanței contra statului sau a speranței legitime. Drepturile sociale nu sunt doar drepturi principiale, teoretice. Statul are obligația concretă de a onora creanța pensionarilor sau a persoanelor care beneficiază de asistență socială, în mod prompt și integral, iar drepturile create prin legi anterioare trebuie respectate indiferent dacă o lege nouă le mai prevede sau nu. Caracterul integral al drepturilor sociale semnifică obligația statului de a nu le ciunti, indiferent de dificultățile financiare pe care le-ar clama la un moment dat”, spune Gheorghe Piperea.

