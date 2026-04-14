Băutura care poate fi înlocuitorul cafelei. Nu conține cofeină, calmează organismul, susține digestia și are efect diuretic

Ceaiul de păpădie poate fi o alternativă la cafea, nu are cofeină, are efecte benefice asupra organismului și este o băutură din ce în ce mai recomandată datorită proprietăților sale calmante și a rolului pe care îl are în susținerea funcțiilor hepatice și digestive.

Deși este adesea privită ca o simplă plantă de pajiște, păpădia este folosită de secole în medicina tradițională datorită efectelor sale benefice asupra organismului. Partea cea mai valoroasă din punct de vedere terapeutic este rădăcina, care este utilizată inclusiv ca substitut pentru cafea, relatează Adevărul.

Botanistul Marko Nestorovic, consilier muzeal la Muzeul de Istorie Naturală din Belgrad, spune că rădăcina prăjită de păpădie este apreciată pentru conținutul său ridicat de inulină.

„Rădăcina prăjită, datorită conținutului ridicat de inulină, poate fi folosită ca înlocuitor pentru cafea. Această băutură nu conține cofeină și are un efect calmant plăcut”, a explicat dr. Marko Nestorovic

Ce e este inulina?

Inulina reprezintă o fibră cu rol prebiotic, ea contribuie la menținerea unei flore intestinale sănătoase și susține procesele digestive.

„Preparatele din rădăcină au un efect bun asupra organelor digestive, stimulează pofta de mâncare și sunt folosite în afecțiuni ale bilei, ficatului și gastritei”, a mai precizat Nestorovic.

Pe lângă beneficiile pentru digestie, păpădia este apreciată și pentru efectul său diuretic natural, contribuind la eliminarea surplusului de lichide din organism.

Totodată, ceaiul de păpădie susține echilibrul hormonal și sănătatea sistemului intestinal.

„Datorită conținutului ridicat de săruri de potasiu, păpădia are un efect diuretic și este recomandată pacienților cardiaci”, a explicat dr. Marko Nestorovic.

Spre deosebire de unele diuretice sintetice, această plantă favorizează eliminarea apei fără a provoca pierderi semnificative de minerale, tocmai datorită aportului de potasiu.

