Bonele care vor 5.000 de euro salariu în Italia trebuie să îndeplinească aceste două condiții neobișnuite

Pentru a fi bonă la o familie bogată din Milano nu înseamnă doar că trebuie să ai grijă de copii. Ai nevoie de o engleză impecabilă, disponibilitate în weekend, flexibilitate pentru deplasări internaționale și respectarea unui cod strict de reguli. Salariile pot ajunge până la 5.000 de euro pe lună, însă selecția este dură, cu interviuri video, probe practice, acorduri de confidențialitate și alte condiții neobișnuite.

Pentru a fi bonă la Milano este un ritual specific, un spectacol în care perfecțiunea este cerința de bază, iar orice detaliu contează. Selecția începe cu un interviu video și poate continua cu semnarea unui acord de confidențialitate chiar înainte de proba practică.

Ce condiții trebuie să îndeplinească o bonă în Milano

Consultantul senior de la o agenție de recurtare specializată, Giulia Garroni Parisi, spune: „La Milano se lucrează bine: familiile plătesc pentru calitate”.

„Ar putea să evite cuvintele cu R? Micuțul Achille le pronunță greșit”. Apelul video începe la 7.58 într-un living de culoarea nisipului. Se văd parțial canapele din catifea portocalie, parchet din stejar, un covor persan imens. Din vitraliul care merge până în tavan, balcoanele geometrice strălucesc în lumina dimineții.. Anna aprobă din cap. A fi nanny („așa sună mai bine la Milano”) înseamnă și asta: să răspunzi cerințelor părinților copiilor pe care îi supraveghezi. „Știe să înoate, să schieze? Este disponibilă să se mute la Saint Moritz două săptămâni și la Forte dei Marmi pentru vacanța de vară?”, continuă Lucrezia, avocat, în costum croit la comandă, cu voce fermă. În apel din Singapore, soțul ei, Edoardo, consultant financiar, completează: „Asistenta mea îi va trimite NDA-ul (acordul de confidențialitate, n.r.) pentru o eventuală săptămână de probă”.

Cerințele imposibile

Familiile internaționale au ridicat salariile și caută bone specializate care vorbesc mai multe limbi străine și sunt dispuse să facă ture de 24 de ore. „Științe ale educației, stagii la creșă, cursuri anuale de resuscitare pediatrică. Folosirea defibrilatorului”. Anna răspunde scurt, fără adjective inutile: „Dimineața afară, activități motrice. Prânzul cu proteine vegetale, odihnă cu ritual fix. După-amiaza: lectură dialogică, jocuri ritmice. La 17, rutina de seară: lumină scăzută, poveste, fără ecrane”

Salariile variază mult. Pornesc de la 1.800 de euro/lună, iar dacă bona cunoaște mai multe limbi străine, face deplasări și are mai multe responsabilități, ajunge la 4.000-5.000 de euro lunar.

Recomandările autorului: