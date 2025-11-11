Brașovul va avea cel mai înalt brad de Crăciun din România. Când va fi aprins oficial

Brașovul a început pregătirile pentru sărbătorile de iarnă care se apropie cu pași repezi. Cel mai înalt brad natural de Crăciun din România va fi instalat în seara aceasta în Piața Sfatului, locul emblematic al orașului, astfel se va marca începutul pregătirilor pentru Târgul de Crăciun 2025.

Cel mai înalt brad natural de Crăciun din România va fi la Brașov

Municipiul Brașov își consolidează renumele de oraș al Crăciunului, urmează să aducă în centrul său cel mai înalt brad natural din România. Acesta măsoară 31 de metri înălțime, va fi amplasat chiar în fața Casei Sfatului, devenind punctul central al decorului de sărbătoare din acest an.

Potrivit autorităților locale, transportul bradului începe în această seară, după ora 20:00, iar un convoi special îl va aduce din Poiana Brașov până în centrul orașului. Este vorba despre un exemplar impunător, donat de Biserica Ortodoxă – Mitropolia Ardealului, provenind dintr-o zonă de pășune din Poiana Brașov.

Bradul va fi amplasat în Piața Sfatului, locul unde an de an, sute de turiști și localnici se strâng. După ce va fi fixat, echipele Primăriei Brașov vor începe să îl decoreze cu mii de beculețe și ornamente colorate, care transformă spațiul într-o scenă de poveste.

Evenimentul de aprindere a luminițelor de Crăciun este programat la începutul lunii decembrie, când Brașovul va da oficial startul sezonului de iarnă și Târgului de Crăciun 2025.

An de an, momentul aprinderii bradului din Piața Sfatului adună mii de oameni, dornici să se bucure de atmosfera festivă, colinde și lumini.

Tradiția bradului de Crăciun din Piața Sfatului

Instalarea bradului în centrul istoric al Brașovului este deja o tradiție de zeci de ani, iar fiecare ediție are o nouă poveste. De această dată, spectaculozitatea decorului va fi amplificată de dimensiunile impresionante ale bradului – considerat cel mai înalt din România în acest sezon.

