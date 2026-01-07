🚨 Brigitte Bardot este înmormântată miercuri în Saint-Tropez. Soțul actriței dezvăluie cauza morții

12:13 Primarul orașului Saint-Tropez vorbește despre „legătura indestructibilă” dintre Brigitte și locuitorii orașului „Aici, în Saint-Tropez, am avut o legătură indestructibilă cu ea”, subliniază Sylvie Siri, primarul orașului Saint-Tropez, unde a locuit Brigitte Bardot și care va fi locul ei de veci, într-un interviu acordat BFMTV. „Sper că vom fi demni, că ea va fi fericită, pentru că noi, orașul, am încercat să facem tot posibilul să-i primim cu demnitate pe toți admiratorii care au venit din toată Franța”, explică alesul. „Am cunoscut-o toată viața”, a mărturisit primarul, foarte emoționat. „Aici, nu era Bardot, era doar Brigitte. Era simplă, nu avea gărzi de corp, nu avea șofer, își conducea singură Renault-ul 4L, vindea provizii pentru animale la piață.” „Nu a fost un capriciu sau o moft, Brigitte Bardot”, adaugă ea, referindu-se la lupta sa pentru animale „de peste 40 de ani”. 12:03 Sicriul cu trupul regretatei actrițe a ajuns la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Saint-Tropez

Înmormântarea fostei actriţe Brigitte Bardot are loc la Saint-Tropez, în biserica Notre-Dame de l’Assomption. Înainte de acest moment solemn, ultimul soţ al actriţei, Bernard d’Ormale, s-a confesat revistei Paris Match şi a mărturisit că actriţa suferea de cancer. Sicriul lui Brigitte Bardot tocmai a ajuns la biserică, unde numeroase vedete au sosit pentru a-i aduce un ultim omagiu regretatei actrițe.

Mai multe străzi sunt închise traficului la Saint-Tropez prin decret municipal. Staționarea este, de asemenea, interzisă în parcarea din fața oficiului de turism. Accesul în zona din apropierea cimitirului este restricționat. Noua parcare a portului rămâne deschisă.

În ciuda soarelui, temperatura la Saint-Tropez este de 6°C (se simte ca 2°C). Se așteaptă ca vântul să se intensifice treptat pe parcursul zilei. După-amiaza, termometrul va urca foarte ușor, ajungând la 8°C, dar cu o temperatură percepută de 4°C.

Ceremonia de rămas-bun de la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Saint-Tropez va fi una restrânsă, destinată doar celor mai apropiați membri ai familiei și prietenilor. Soțul lui Brigitte, Bernard d’Ormale, a confirmat că unicul fiu al actriței, Nicolas (66 de ani, duminică), va sosi din Norvegia, unde acesta locuiește.

Înmormântarea lui Brigitte Bardot va fi transmisă în fața primăriei din Saint-Tropez pentru locuitorii din zonă pe ecrane, dar canalele TV, prezente în număr mare, vor trebui să se descurce fără semnal.

După biserică, procesiunea va trece pe lângă diferitele locuri de difuzare, iar „publicul este invitat să însoțească convoiul cu un omagiu respectuos”, potrivit primăriei, înainte de înmormântarea strict privată la cimitirul marin, cu vedere la Marea Mediterană, nu departe de La Madrague, casa pescarului unde a trăit și a murit.

În jurul orei 14:00, primăria organizează „un moment de împărtășire, prietenie și omagiu public” pe un deal verde.

A murit celebra Brigitte Bardot. Actrița avea 91 de ani

Brigitte Bardot a scandalizat publicul și a devenit un simbol al Franței. Care a fost ultimul mesaj al actriței, înainte să moară