Prima pagină » Social » Brigitte Bardot este înmormântată miercuri în Saint-Tropez. Soțul actriței dezvăluie cauza morții

🚨 Brigitte Bardot este înmormântată miercuri în Saint-Tropez. Soțul actriței dezvăluie cauza morții

07 ian. 2026, 12:13, Social
Brigitte Bardot este înmormântată miercuri în Saint-Tropez. Soțul actriței dezvăluie cauza morții
12:13

Primarul orașului Saint-Tropez vorbește despre „legătura indestructibilă” dintre Brigitte și locuitorii orașului

Aici, în Saint-Tropez, am avut o legătură indestructibilă cu ea”, subliniază Sylvie Siri, primarul orașului Saint-Tropez, unde a locuit Brigitte Bardot și care va fi locul ei de veci, într-un interviu acordat BFMTV.

Sper că vom fi demni, că ea va fi fericită, pentru că noi, orașul, am încercat să facem tot posibilul să-i primim cu demnitate pe toți admiratorii care au venit din toată Franța”, explică alesul.

Am cunoscut-o toată viața”, a mărturisit primarul, foarte emoționat. „Aici, nu era Bardot, era doar Brigitte. Era simplă, nu avea gărzi de corp, nu avea șofer, își conducea singură Renault-ul 4L, vindea provizii pentru animale la piață.

Nu a fost un capriciu sau o moft, Brigitte Bardot”, adaugă ea, referindu-se la lupta sa pentru animale „de peste 40 de ani”.

12:03

Sicriul cu trupul regretatei actrițe a ajuns la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Saint-Tropez

Înmormântarea fostei actriţe Brigitte Bardot are loc la Saint-Tropez, în biserica Notre-Dame de l’Assomption. Înainte de acest moment solemn, ultimul soţ al actriţei, Bernard d’Ormale, s-a confesat revistei Paris Match şi a mărturisit că actriţa suferea de cancer. Sicriul lui Brigitte Bardot tocmai a ajuns la biserică, unde numeroase vedete au sosit pentru a-i aduce un ultim omagiu regretatei actrițe.

Mai multe străzi sunt închise traficului la Saint-Tropez prin decret municipal. Staționarea este, de asemenea, interzisă în parcarea din fața oficiului de turism. Accesul în zona din apropierea cimitirului este restricționat. Noua parcare a portului rămâne deschisă.

În ciuda soarelui, temperatura la Saint-Tropez este de 6°C (se simte ca 2°C). Se așteaptă ca vântul să se intensifice treptat pe parcursul zilei. După-amiaza, termometrul va urca foarte ușor, ajungând la 8°C, dar cu o temperatură percepută de 4°C.

Ceremonia de rămas-bun de la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Saint-Tropez va fi una restrânsă, destinată doar celor mai apropiați membri ai familiei și prietenilor. Soțul lui Brigitte, Bernard d’Ormale, a confirmat că unicul fiu al actriței, Nicolas (66 de ani, duminică), va sosi din Norvegia, unde acesta locuiește.

Înmormântarea lui Brigitte Bardot va fi transmisă în fața primăriei din Saint-Tropez pentru locuitorii din zonă pe ecrane, dar canalele TV, prezente în număr mare, vor trebui să se descurce fără semnal.

După biserică, procesiunea va trece pe lângă diferitele locuri de difuzare, iar „publicul este invitat să însoțească convoiul cu un omagiu respectuos”, potrivit primăriei, înainte de înmormântarea strict privată la cimitirul marin, cu vedere la Marea Mediterană, nu departe de La Madrague, casa pescarului unde a trăit și a murit.

În jurul orei 14:00, primăria organizează „un moment de împărtășire, prietenie și omagiu public” pe un deal verde.

A murit celebra Brigitte Bardot. Actrița avea 91 de ani

Brigitte Bardot a scandalizat publicul și a devenit un simbol al Franței. Care a fost ultimul mesaj al actriței, înainte să moară

Recomandarea video

Citește și

TRADIȚIE Iordănitul, o tradiție care se păstrează de zeci de ani în Dolj. Toți localnicii care poartă numele Ion, colindați să le meargă bine tot anul
12:49
Iordănitul, o tradiție care se păstrează de zeci de ani în Dolj. Toți localnicii care poartă numele Ion, colindați să le meargă bine tot anul
LIFESTYLE Cum să scapi de gheața formată pe oglinzile mașinii. Care este cea mai simplă şi ieftină metodă
11:10
Cum să scapi de gheața formată pe oglinzile mașinii. Care este cea mai simplă şi ieftină metodă
Gândul de Vreme 🚨 Meteorologii anunță că ninsorile continuă. ANM a transmis, pentru Gândul, în ce zone ale României va ninge abundent
10:39
🚨 Meteorologii anunță că ninsorile continuă. ANM a transmis, pentru Gândul, în ce zone ale României va ninge abundent
LIFESTYLE De ce brânzeturile cumpărate din supermarket pot deveni periculoase pentru sănătate. Ce spun specialiștii
10:31
De ce brânzeturile cumpărate din supermarket pot deveni periculoase pentru sănătate. Ce spun specialiștii
IMOBILIARE Orașul românesc în care localnicii sunt amendați, dacă nu au afișat vizibil numărul casei. Sancțiunile sunt aplicate de Poliția Locală
09:40
Orașul românesc în care localnicii sunt amendați, dacă nu au afișat vizibil numărul casei. Sancțiunile sunt aplicate de Poliția Locală
Mediafax
Sfântul Ioan Botezătorul, sărbătorit pe 7 ianuarie: viața Înaintemergătorului, cum L-a recunoscut pe Hristos și ce înseamnă această zi
Digi24
Protestatarii iranieni au preluat controlul în două orașe și fac apel la Trump
Cancan.ro
S-a aflat motivul pentru care stomatologul de 35 de ani din Călărași și-a luat viața. Ce s-a întâmplat cu el de Revelion 2026
Prosport.ro
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Adevarul
„Consultă cu branula în mână pacienți mai sănătoși ca ei”. Reforma gărzilor medicale, un subiect exploziv
Mediafax
La mulți ani Ionuț și Ionela! Mesaje de Sfântul Ioan 2026 pentru prieteni, familie și colegi
Click
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
Digi24
Cei patru pași prin care Trump ar putea prelua Groenlanda. Unul dintre ei a fost folosit de Putin în România
Cancan.ro
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Xiaomi, despre mașinile sale care își pierd roțile în accidente: Este vorba de o caracteristică, nu de un defect
Descopera.ro
O planetă ciudată plutește prin galaxie! Ce se știe deocamdată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
Predicțiile The New York Times pentru 2026. Cum va răspunde lumea la excesul tehnologic?
SCANDALOS Scandal în lumea săriturilor cu schiurile. Până la urmă, mărimea contează. Schiorii ar putea fi măsurați în zona intimă, după descoperirea unei noi metode de a trișa
12:58
Scandal în lumea săriturilor cu schiurile. Până la urmă, mărimea contează. Schiorii ar putea fi măsurați în zona intimă, după descoperirea unei noi metode de a trișa
CONTROVERSĂ Capturarea lui Maduro de către Statele Unite a dus la moartea a 75 de oameni în Venezuela. Trump: Operațiunea a fost „eficientă, dar foarte violentă”
12:53
Capturarea lui Maduro de către Statele Unite a dus la moartea a 75 de oameni în Venezuela. Trump: Operațiunea a fost „eficientă, dar foarte violentă”
ACTUALITATE Un bărbat din București s-a predat Poliției cu bagajele făcute după ce și-a ucis fratele
12:51
Un bărbat din București s-a predat Poliției cu bagajele făcute după ce și-a ucis fratele
NEWS ALERT O tânără de 23 de ani din Blaj a fost găsită moartă în casă
12:43
O tânără de 23 de ani din Blaj a fost găsită moartă în casă
VIDEO Rusia a atacat Ucraina cu o rachetă balistică și 95 de drone în cursul nopții. Cel puțin doi morți și nouă răniți
12:09
Rusia a atacat Ucraina cu o rachetă balistică și 95 de drone în cursul nopții. Cel puțin doi morți și nouă răniți
COMUNICAT Succesiune gratuită în procesul de înregistrare sistematică a proprietăților
12:00
Succesiune gratuită în procesul de înregistrare sistematică a proprietăților

Cele mai noi

Trimite acest link pe