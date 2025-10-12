Prima pagină » Social » Când se redeschide tramvaiul CORPORATIȘTILOR. Stelian Bujduveanu le dă vestea cea mare

Când se redeschide tramvaiul CORPORATIȘTILOR. Stelian Bujduveanu le dă vestea cea mare

12 oct. 2025, 18:02, Social
Când se redeschide tramvaiul CORPORATIȘTILOR. Stelian Bujduveanu le dă vestea cea mare
Tramvaiul 5

Linia 5 de tramvai, care leagă zona de Nord – polul de business Pipera – de centrul Capitalei, va fi redeschisă în luna decembrie, anunță primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu. 

Stelian Bujduveanu a declarat că în luna decembrie va fi repusă în funcţiune linia 5 de tramvai.

Tramvaiul 5 așteaptă noile peroane

Actualul primar interimar a fost întrebat, duminică, de ce nu s-a dat drumul la linia 5.

„Mai multe motive administrative există. (…) Acela va fi tramvaiul corporatiştilor. (…) Staţiile STB pentru adăposturi vor veni în luna decembrie şi în luna decembrie îl vom pune în funcţiune. Nu poţi să-l pui în funcţiune fără să ai peroane. El este în proporţie de 99% finalizat, e pusă tensiunea, tramvaiul poate circula, dar pentru călători, pentru riscul călătorilor, aşteptăm staţiile care au fost comandate”, a afirmat primarul interimar al Capitalei (foto) la Digi 24.

Oficialul a explicat că acesta este un proiect la care ţine foarte mult, pe care l-a început în urmă cu 4 ani.

Se reia circulația la una dintre cele mai importante linii din București

Linia 5, care leagă zona de Nord de centrul Capitalei, este una dintre cele mai importante din București. Este și primul șantier deschis în cadrul proiectului de reabilitare a 50 km de infrastructură de tramvai din Capitală.

Lucrările de reabilitare au debutat în februarie 2024, având ca termen de finalizare inițial martie 2025. Proiectul, desfășurat pe un tronson de 4,25 km între Podul Băneasa și Bd. Ștefan cel Mare, include înlocuirea șinelor vechi cu unele noi, modernizarea a 17 peroane, adaptate pentru tramvaiele Imperio, dar și construirea unui peron suplimentar.

Până la finalul lui februarie 2025, lucrările erau finalizate în proporție de 50%, inclusiv demontarea, săpăturile și montarea stâlpilor de tensiune.

În 2024, constructorul Mari Vila-Com SRL a notificat Primăria Capitalei că nu poate continua lucrările, invocând neplata facturilor restante. După ce au fost plătite, cu întârziere ce-i drept, șantierul și-a putut continua activitatea. Valoarea totală a contractului este de 160 milioane lei (TVA inclus).

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Când s-ar putea circula din nou cu Tramvaiul 5 pe linia corporatiștilor. Primăria încă are 5 mil. euro datorii, bani pe care îi va da cu „țârâita”

Noi benzi unice pentru STB în București. Unde sunt culoarele dedicate transportului public

Citește și

DECLARAȚII EXCLUSIVE Tu știi ce salariu are colegul tău? Transparența salarială la locul de muncă devine OBLIGATORIE, indiferent dacă lucrezi la stat sau la privat. Cristian Jura (CNCD): „Angajatorii mai au la dispoziție 3 luni”
07:00
Tu știi ce salariu are colegul tău? Transparența salarială la locul de muncă devine OBLIGATORIE, indiferent dacă lucrezi la stat sau la privat. Cristian Jura (CNCD): „Angajatorii mai au la dispoziție 3 luni”
VIDEO Sărbătoarea Sfintei Parascheva de la Iași a depășit toate granițele. Cum a ajuns ocrotitoarea Moldovei să fie sărbătorită și în Tanzania, unde zeci de mii de africani s-au botezat ortodocși
06:00
Sărbătoarea Sfintei Parascheva de la Iași a depășit toate granițele. Cum a ajuns ocrotitoarea Moldovei să fie sărbătorită și în Tanzania, unde zeci de mii de africani s-au botezat ortodocși
ACTUALITATE Șeful Armatei anunță că se face o inventariere a rezervei de mobilizare la război a TUTUROR BĂRBAȚILOR din România
20:35
Șeful Armatei anunță că se face o inventariere a rezervei de mobilizare la război a TUTUROR BĂRBAȚILOR din România
Mediafax
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu atacă dur PSD-ul şi acuză „şarada bine regizată” a amânării alegerilor pentru Bucureşti
Digi24
Noi informații în cazul gravidei moarte de la Constanța: soțul voia șase copii. De ce ar fi refuzat cuplul intervențiile chirurgicale
Cancan.ro
Cauza morții Marinelei Chelaru. Actrița nu a mai respectat sfatul medicilor și a comis două greșeli fatale
Prosport.ro
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Adevarul
Stupoare la Chișinău după rezultatele unui sondaj realizat în România. Jurnalist: „Nu pot să înțeleg această combinație de trădare și spaimă”
Mediafax
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu atacă dur PSD-ul şi acuză „şarada bine regizată” a amânării alegerilor pentru Bucureşti
Click
Poetul român care era considerat un al doilea Eminescu. Povestea lui este cutremurătoare: a sfârșit în uitare și mizerie
Wowbiz
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Antena 3
Donald Trump s-a vaccinat cu o doză de rapel anti-COVID înainte de vizitele externe. Cum arată buletinul medical al președintelui SUA
Digi24
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De ce catastrofă se tem ei și cât de îngrijorați ar trebui să fim
Cancan.ro
Cine este soțul Marinelei Chelaru și cu ce se ocupă. Adrian Cula are o meserie total diferită de a regretatei actrițe
Ce se întâmplă doctore
Imagini RARE cu Monica Gabor, după ce s-a speculat că a devenit mamă în secret pentru a doua oară
observatornews.ro
Vremea se va răci brusc, începând de luni. Zonele în care temperaturile scad sub 0°C
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
KanalD
Apar noi detalii în cazul Mădălinei, tânăra care a murit la scurt timp după naștere. Incredibil de ce ar fi refuzat soțul ei intervențiile chirurgicale
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis pe un drum expres. Limita la care scapi doar cu amendă în 2025
Descopera.ro
Cercetătorii au DRESAT CĂPRIOARE! Ce le-au învățat să facă?
Evz.ro
Drama neștiută a Marinelei Chelaru. Ce i-ar fi declanșat boala care a doborât-o
A1
Când va avea loc înmormântarea Marinelei Chelaru. Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al actriței
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Fulgy de la Clejani, cuvinte dure pentru oamenii din România. Tânărul a răbufnit pe Tik-Tok: “Eu n-am nevoie de populația României care e incultă, analfabetă, agramată și afonă.”
RadioImpuls
Motivul pentru care Veronica a fost la un pas să oprească date-ul cu Ahmed. Ce a observat la concurentul din Casa Iubirii și cum a încercat să se apere în fața ei: "Îți dau cuvântul meu de onoare. Pun mâna pe inimă". S-a încurcat în explicații
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Marea Roșie a trecut prin unul dintre cele mai extreme evenimente de pe Pământ acum 6 milioane de ani