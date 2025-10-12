Linia 5 de tramvai, care leagă zona de Nord – polul de business Pipera – de centrul Capitalei, va fi redeschisă în luna decembrie, anunță primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

Stelian Bujduveanu a declarat că în luna decembrie va fi repusă în funcţiune linia 5 de tramvai.

Tramvaiul 5 așteaptă noile peroane

Actualul primar interimar a fost întrebat, duminică, de ce nu s-a dat drumul la linia 5.

„Mai multe motive administrative există. (…) Acela va fi tramvaiul corporatiştilor. (…) Staţiile STB pentru adăposturi vor veni în luna decembrie şi în luna decembrie îl vom pune în funcţiune. Nu poţi să-l pui în funcţiune fără să ai peroane. El este în proporţie de 99% finalizat, e pusă tensiunea, tramvaiul poate circula, dar pentru călători, pentru riscul călătorilor, aşteptăm staţiile care au fost comandate”, a afirmat primarul interimar al Capitalei (foto) la Digi 24.

Oficialul a explicat că acesta este un proiect la care ţine foarte mult, pe care l-a început în urmă cu 4 ani.

Se reia circulația la una dintre cele mai importante linii din București

Linia 5, care leagă zona de Nord de centrul Capitalei, este una dintre cele mai importante din București. Este și primul șantier deschis în cadrul proiectului de reabilitare a 50 km de infrastructură de tramvai din Capitală.

Lucrările de reabilitare au debutat în februarie 2024, având ca termen de finalizare inițial martie 2025. Proiectul, desfășurat pe un tronson de 4,25 km între Podul Băneasa și Bd. Ștefan cel Mare, include înlocuirea șinelor vechi cu unele noi, modernizarea a 17 peroane, adaptate pentru tramvaiele Imperio, dar și construirea unui peron suplimentar.

Până la finalul lui februarie 2025, lucrările erau finalizate în proporție de 50%, inclusiv demontarea, săpăturile și montarea stâlpilor de tensiune.

În 2024, constructorul Mari Vila-Com SRL a notificat Primăria Capitalei că nu poate continua lucrările, invocând neplata facturilor restante. După ce au fost plătite, cu întârziere ce-i drept, șantierul și-a putut continua activitatea. Valoarea totală a contractului este de 160 milioane lei (TVA inclus).

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Când s-ar putea circula din nou cu Tramvaiul 5 pe linia corporatiștilor. Primăria încă are 5 mil. euro datorii, bani pe care îi va da cu „țârâita”

Noi benzi unice pentru STB în București. Unde sunt culoarele dedicate transportului public