Care sunt factorii declanșatori ai migrenelor din martie. Ce spun medicii

Pe măsură ce ne apropiem de ora de vară, mulți dintre cei care suferă de migrene observă o creștere a numărului de atacuri. Deși vremea mai blândă și zilele mai lungi sunt binevenite pentru majoritatea, schimbarea sezonieră aduce schimbări de temperatură, expunere la lumină, niveluri de polen și presiune a aerului, toate acestea putând acționa ca factori declanșatori.

Potrivit Dr. Babak Ashrafi, medic online la Superdrug , combinația de schimbări de mediu de la începutul primăverii poate crește semnificativ susceptibilitatea, relatează Express.

Care sunt factorii declanșatori ai migrenelor din martie

Dr. Ashrafi a spus: „Primăvara creează un amestec perfect de factori declanșatori ai migrenei, toți simultan . Corpul se adaptează de la luni mai reci și mai întunecate la zile mai luminoase și vreme mai variabilă. Pentru persoanele predispuse la migrene – estimat una din cinci femei și unul din 15 bărbați – această perioadă de adaptare poate crește atât frecvența, cât și severitatea.

Poți trece de la dimineți reci la după-amieze calde sau poți experimenta perioade bruște de căldură după săptămâni de temperaturi scăzute. Schimbările rapide de temperatură pot afecta vasele de sânge și pot crește probabilitatea unei migrene.”

Pacienții care suferă de migrene sunt sensibili la lumina puternică

Dr. Ashrafi a spus: „Pe măsură ce orele de lumină cresc, expunerea la lumină devine mai intensă și mai prelungită. Mulți pacienți care suferă de migrene sunt deosebit de sensibili la lumina puternică, strălucire și pâlpâire a soarelui.”

