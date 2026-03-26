Care sunt factorii declanșatori ai migrenelor din martie. Ce spun medicii

Pe măsură ce ne apropiem de ora de vară, mulți dintre cei care suferă de migrene observă o creștere a numărului de atacuri. Deși vremea mai blândă și zilele mai lungi sunt binevenite pentru majoritatea, schimbarea sezonieră aduce schimbări de temperatură, expunere la lumină, niveluri de polen și presiune a aerului, toate acestea putând acționa ca factori declanșatori.

Potrivit Dr. Babak Ashrafi, medic online la Superdrug , combinația de schimbări de mediu de la începutul primăverii poate crește semnificativ susceptibilitatea, relatează Express.

Dr. Ashrafi a spus: „Primăvara creează un amestec perfect de factori declanșatori ai migrenei, toți simultan . Corpul se adaptează de la luni mai reci și mai întunecate la zile mai luminoase și vreme mai variabilă. Pentru persoanele predispuse la migrene – estimat una din cinci femei și unul din 15 bărbați – această perioadă de adaptare poate crește atât frecvența, cât și severitatea.

Poți trece de la dimineți reci la după-amieze calde sau poți experimenta perioade bruște de căldură după săptămâni de temperaturi scăzute. Schimbările rapide de temperatură pot afecta vasele de sânge și pot crește probabilitatea unei migrene.”

Dr. Ashrafi a spus: „Pe măsură ce orele de lumină cresc, expunerea la lumină devine mai intensă și mai prelungită. Mulți pacienți care suferă de migrene sunt deosebit de sensibili la lumina puternică, strălucire și pâlpâire a soarelui.”

Citește și

SURSE Lista firmelor care apar în dosarul „Mafia deșeurilor”. Ce imperiu al luxului s-a ridicat din schema care a deturnat aproape 50 mil. euro de la buget
13:47
Lista firmelor care apar în dosarul „Mafia deșeurilor”. Ce imperiu al luxului s-a ridicat din schema care a deturnat aproape 50 mil. euro de la buget
Gândul de Vreme Unde vor fi azi 20 de grade Celsius și ce urmează după episodul de vreme deosebit de caldă. Prognoză exclusivă de la ANM
10:50
Unde vor fi azi 20 de grade Celsius și ce urmează după episodul de vreme deosebit de caldă. Prognoză exclusivă de la ANM
INEDIT SRI felicită Poliția de ziua ei. „Filmele cu spioni și contraspioni ar fi plicticoase fără voi”
11:45, 25 Mar 2026
SRI felicită Poliția de ziua ei. „Filmele cu spioni și contraspioni ar fi plicticoase fără voi”
Mediafax
Viitorul Europei are două variante: să crească sau să devină un vasal
Digi24
„SUA nu uită”. Donald Trump acuză din nou statele NATO că „nu au făcut absolut nimic” pentru a ajuta în cazul Iranului
Cancan.ro
Rareș Cojoc i-a dat 'fatala' Andreei Popescu după divorț. Nu doar că a părăsit-o, dar a 'lovit-o' unde o durea mai tare
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Adevarul
„Stai ca boul pe coadă”: dialogul dintre Gabriela Cristea și Ioana Ginghină care a încins spiritele. Replica dură a medicilor
Mediafax
Venezuela testează câini robot în patrulele poliției, într-un proiect de „smart city”
Click
Zodiile care au parte de un miracol în aprilie. Ei sunt nativii care vor trăi o lună ca-n povești
Digi24
Ce valoare are bancnota de 10 milioane de riali, recent lansată de Iran, care se confruntă cu o inflație-record
Cancan.ro
💣 Valentin Sanfira s-a iubit în SECRET cu Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil↘️
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Oana Vincu din trupa Genius. S-a retras din lumina reflectoarelor de ani buni! Mulți nu ar mai recunoaște-o acum!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
TOP 5 abateri ce vor fi surprinse de camerele RADAR din e-SIGUR
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat după ce o femeie a auzit voci care îi spuneau...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
Smalțul dinților dezvăluie ce mâncau primii mesopotamieni
IMOBILIARE Cum arată cea mai ieftină garsonieră din Constanța: Costă doar 20.000 euro
15:27
Cum arată cea mai ieftină garsonieră din Constanța: Costă doar 20.000 euro
ECONOMIE Economistul AUR, Petrișor Peiu, avertizează: „Guvernul luptă cu criza energetică și închide centrale funcționale și nu face altele în locul acestora. De ce? Pentru că așa s-au angajat guvernanții să facă prin PNRR”
15:11
Economistul AUR, Petrișor Peiu, avertizează: „Guvernul luptă cu criza energetică și închide centrale funcționale și nu face altele în locul acestora. De ce? Pentru că așa s-au angajat guvernanții să facă prin PNRR”
FLASH NEWS Sorin Grindeanu critică Ordonanța crizei carburanților: „Lucrurile puteau fi făcute mai repede / Nu ajunge ceea ce s-a întâmplat astăzi”
15:10
Sorin Grindeanu critică Ordonanța crizei carburanților: „Lucrurile puteau fi făcute mai repede / Nu ajunge ceea ce s-a întâmplat astăzi”
INCIDENT Lovitură la Primăria Ivești: hoții au fugit cu 90.000 de lei după o spargere ca în filme
15:09
Lovitură la Primăria Ivești: hoții au fugit cu 90.000 de lei după o spargere ca în filme
VIDEO EXCLUSIV Elena Simina Lakatos, la Gândul Recycle Now, ediția a VII-a: „Avem instrumentele pentru a accelera schimbarea”
15:00
Elena Simina Lakatos, la Gândul Recycle Now, ediția a VII-a: „Avem instrumentele pentru a accelera schimbarea”
EMISIUNI OFF The Record. Invitat: Daniel Horodniceanu, membru CSM, fost procuror șef DIICOT
14:56
OFF The Record. Invitat: Daniel Horodniceanu, membru CSM, fost procuror șef DIICOT

