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Carne de pui contaminată, comercializată, după verificări. Cum a fost posibil așa ceva

Carne de pui contaminată, comercializată, după verificări. Cum a fost posibil așa ceva
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21 de alerte alimentare privind depistarea bacteriei Salmonella în carnea proaspătă de pasăre, au descoperit autoritățile sanitar-veterinare din Buzău, în primele opt luni ale anului 2026. Într-unul dintre cazurile identificate în ultimii doi ani, carnea contaminată a fost permisă pentru consum, după ce analizele au confirmat prezența unei tulpini pentru care nu sunt prevăzute restricții. Direcția Sanitar- Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Buzău spune că infecțiile cu Salmonella se pot transmite de la animale la oameni și sunt provocate de anumite serotipuri ale bacteriei, dintre cele peste 2.000 cunoscute în literatura de specialitate.

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Numărul alertelor alimentare, în creștere față de anul trecut

Datele transmise de DSVSA Buzău arată că, anul trecut, au fost semnalate opt alerte alimentare privind contaminarea cărnii proaspete de pasăre cu Salmonella spp. În două dintre situații, analizele au confirmat serotipul S. typhimurium, potrivit Agerpres. În intervalul ianuarie-august 2026, numărul notificărilor a ajuns la 21, iar în două cazuri a fost identificată Salmonella enteritidis. Reprezentanții instituției explică faptul că anumite serotipuri prezintă un risc important pentru sănătatea publică, deoarece pot provoca toxiinfecții alimentare colective prin consumul de ouă, carne sau organe provenite de la animale contaminate.

Ce se întâmplă cu produsele în care este descoperită Salmonella

Atunci când bacteria este identificată în carnea proaspătă de pasăre, autoritățile declanșează o alertă prin sistemul informatic european. O probă din produsul suspect este trimisă pentru analize suplimentare, astfel încât să fie stabilit și confirmat serotipul bacteriei. În paralel, inspectorii verifică traseul comercial al lotului și identifică stocurile existente. Până la stabilirea exactă a tipului de Salmonella, întreaga cantitate identificată este retrasă de la vânzare.

Ce recomandă inspectorii în cazul în care bacteria a ajuns în carne

Specialiștii sanitar-veterinari arată că infectarea se poate produce prin consumul alimentelor crude sau insuficient preparate termic. Printre produsele vizate se numără ouăle crude ori moi, carnea de pasăre, porc sau vită care nu a fost gătită corespunzător, laptele nepasteurizat, dar și fructele și legumele spălate cu apă contaminată sau manipulate necorespunzător. DSVSA explică și împrejurările în care poate avea loc contaminarea alimentelor.

„Carnea se contaminează adesea în timpul sacrificării animalelor, prin contactul cărnii cu conţinut intestinal, laptele prin consumul de lapte crud de la animalele bolnave, în bucătărie se produce contaminarea încrucişată prin folosirea aceluiaşi tocător sau cuţit pentru carnea crudă, ulterior pentru alimente care se consumă fără preparare termică. Se pot transmite şi direct de la om, datorită igienei precare după utilizarea toaletei. (…)”, spun specialiștii.

Reguli de igienă și de preparare a alimentelor

„Ca măsuri generale de prevenţie, se va acorda o atenţie deosebită igienei spaţiilor, utilajelor, ustensilelor, igienei personale, respectării regulilor generale de igienă. Recomandăm (…) asigurarea unor temperaturi interne sigure la preparare, ţinând cont de faptul ca Salmonella este distrusă complet prin gătire la temperaturi de peste 70°C – 75°C. Deoarece bacteriile pot supravieţui cu uşurinţă la temperaturi scăzute şi chiar la congelare (până la -20°C), prepararea termică corectă rămâne cea mai sigură metodă de eliminare a riscului de toxiinfecţie alimentară”, a transmis DSVSA Buzău.

Carne de pui cu Salmonella, permisă pentru consum după identificarea tulpinii

În ultimii doi ani, inspectorii din Buzău au identificat și o situație în care un produs alimentar contaminat cu Salmonella a fost acceptat pentru consum, după efectuarea verificărilor. Analizele au indicat o tulpină diferită de cele pentru care este obligatorie distrugerea produselor. În iulie, DSVSA Buzău a comunicat rezultatele verificării a 278 de probe prelevate din alimente de origine animală. În cazul unei probe provenite de la o carcasă de pui grill, laboratorul a detectat Salmonella spp. Testele ulterioare au stabilit că era vorba despre Salmonella Senftenberg, serotip pentru care nu sunt impuse restricții în cazul cărnii de pasăre.

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