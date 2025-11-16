Cât i-a costat pe doi români vacanța în China: bilete de avion, cazare, intrări la obiective turistice și suveniruri

Doi români au ales ca destinație de vacanță China și au filmat întreaga experiență. Videoclipurile s-au viralizat rapid pe TikTok, însă cea mai mare curiozitate a internauților a fost costul total al vacanței.

Bianca și iubitul ei au decis să își petreacă vacanța din toamna aceasta departe de România. Cei doi tineri au ales să plece în China și să trăiască una dintre cele mai frumoase experiențe. Bianca a filmat fiecare moment al concediului și a postat totul în mediul online.

Cât i-au costat pe doi români vacanța în China

Cuplul de români a aterizat în Shanghai, acolo unde au petrecut câteva zile, iar mai apoi au rezervat o cameră și în Zhangjiajie, pentru alte câteva zile. Ei s-au bucurat din plin de fiecare atracție turistică, iar la final au făcut și un calcul pentru cât au plătit în total.

Prețul biletului de avion a fost de 480 de euro/persoană, iar la întoarcere a fost de 580 de euro.

Cât au plătit pentru cele două cazări din China

Tânăra a povestit că s-au cazat în două orașe mari din China, iar pentru a vizita atracțiile turistice din localitățile învecinate au luat trenuri de mare viteză. Pentru cazarea în Shanghai, unde au stat trei zile, au plătit 40 de euro pe noapte. În Zhangjiajie au stat alte trei zile. Aici, pentru cazare, au plătit 50 de euro pe noapte, așa cum a explicat Bianca pe TikTok.

Cei doi români au surprins și un moment amuzant în hotelul chinez, acolo unde au filmat un mic robot care se urca alături de ei în lift și merge singur la etajul la care trebuie să facă curățenie.

„Bun și marea întrebare, cât a costat totul: avion, cazare, trenuri de mare viteză, suveniruri, intrări și acces la obiectivele turistice. Totul: 1.500 de euro de persoană”, a mărturisit tânăra.

