Câte calorii are o felie de cozonac. Greșelile pe care le facem când mâncăm de Paște

Sărbătorile pascale readuc în prim-plan mesele îmbelșugate, tradițiile culinare, dar și deserturi emblematice precum cozonacul. Deși este preparat din ingrediente bogate în calorii, el rămâne unul dintre cele mai iubite simboluri gastronomice de pe masa de Paște.

Deși este aromat și dulce, specialiștii atrag atenția că o simplă felie poate să influențeze semnificativ aportul caloric zilnic, relatează Click.

Câte calorii are, de fapt, o felie de cozonac

Cozonacul tradițional este preparat din ingrediente bogate precum făina, ouăle, zahărul, laptele și untul, la care se adaugă, în funcție de rețetă, nucă, cacao, stafide sau rahat. Toate aceste elemente îl transformă într-un desert cu un aport caloric ridicat.

„O felie poate avea între 300 și 500 kcal. Greutatea și implicit numărul de calorii al unei felii poate varia semnificativ în funcție de ingredientele utilizate, de dimensiunea și densitatea cozonacului în sine”, explică dr. Ancuța Leonte, medic specialist diabetologie

Cum poți alege un cozonac mai „ușor”

Pentru un echilibru alimentar în perioada sărbătorilor, medicii recomandă alegerea unor variante mai aerate, cu o cantitate moderată de umplutură.

„Recomandarea este să optați pentru un cozonac cât mai pufos, cu puțină umplutură”, afirmă dr. Ancuța Leonte.

Un aluat bine dospit, cu textură ușoară, poate oferi aceeași satisfacție gustativă, dar cu un impact caloric mai redus comparativ cu variantele foarte dense.

Recomandările autorului: