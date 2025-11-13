Ce au în componență, de fapt, crenvurștii de porc din supermarket. Conțin o „bombă chimică” pentru sănătate

Potrivit unui studiu realizat de Infocons, unii crenvurști de porc din supermarketuri pot fi adevărate bombe pentru sănătate. Specialiștii ne sfătuiesc să citim atent etichetele înainte de a îi pune în coșul nostru de cumpărături.

Studiul realizat de Infocons scoate la iveală date îngrijorătoare. Unele produse pot să conțină până la 7 aditivi alimentari și pot avea 27 de grame de grăsime pentru 100 de grame de produs, asta înseamnă că poate reprezenta o adevărată bombă pentru sănătate.

Ce conțin, de fapt, crenvurștii de porc

Potrivit studiului celor de la InfoCons, numărul aditivilor din crenvurștii de porc variază între 0 și 7, iar doar 8,33% dintre produsele analizate nu conțin deloc E-uri. La polul opus, alte 8,33% includ până la 7 aditivi alimentari.

Iată ce s-a descoperit

27.27 % dintre tipurile de crenvurști de porc analizate au în componență Trifosfati E 451, folosiți ca stabilizatori,

9.1 % au în componență Monoglutamat de sodiu E 621, potenţiator de aromă,

27.27 % dintre produse au în componență Ascorbat de sodiu E 301,

9.1 % conțin Lactat de Sodiu E 325,

90.9 % conțin Nitrit de sodiu E 250,

9.1 % dintre produsele studiate au în componență Alginat de Sodiu E 401,

9.1 % dintre produse conțin Carmina E 120,

45.45 % dintre produse au în componență Difosfati E 450,

2.72 % dintre produsele tip crenvurști de porc studiate au în componență Acid ascorbic E 300,

9.1 % au în componență Caragenan E 407,

9.1 % dintre produsele tip crenvurști de porc studiate au în componență Acid Citric E 330 ;

9.1 % dintre produsele tip crenvurști de porc studiate au în componență Acetat de sodiu E 262;

9.1 % dintre produsele tip crenvurști de porc studiate au în componență Glucono-delta-lactona E 575 ;

9.1 % dintre produsele tip crenvurști de porc studiate au în componență Lactat de potasiu E 326 ;

De asemenea, studiul arată că 91,67% dintre produsele analizate de specialiștii de la Protecția Consumatorului conțin carne de porc ca ingredient principal, în proporție de 80–93%, în timp ce restul includ carne separată mecanic de pasăre, într-un procent de 35–55%.

Recomandările autorului: