Ce au în componență, de fapt, crenvurștii de porc din supermarket. Conțin o „bombă chimică” pentru sănătate

13 nov. 2025, 17:53, Social
Potrivit unui studiu realizat de Infocons, unii crenvurști de porc din supermarketuri pot fi adevărate bombe pentru sănătate. Specialiștii ne sfătuiesc să citim atent etichetele înainte de a îi pune în coșul nostru de cumpărături.

Studiul realizat de Infocons scoate la iveală date îngrijorătoare. Unele produse pot să conțină până la 7 aditivi alimentari și pot avea 27 de grame de grăsime pentru 100 de grame de produs, asta înseamnă că poate reprezenta o adevărată bombă pentru sănătate.

Ce conțin, de fapt, crenvurștii de porc

Potrivit studiului celor de la InfoCons, numărul aditivilor din crenvurștii de porc variază între 0 și 7, iar doar 8,33% dintre produsele analizate nu conțin deloc E-uri. La polul opus, alte 8,33% includ până la 7 aditivi alimentari.

Iată ce s-a descoperit

  • 27.27 % dintre tipurile de crenvurști de porc analizate au în componență Trifosfati E 451, folosiți ca stabilizatori,
  • 9.1 % au în componență Monoglutamat de sodiu E 621, potenţiator de aromă,
  • 27.27 % dintre produse au în componență Ascorbat de sodiu E 301,
  • 9.1 % conțin Lactat de Sodiu E 325,
  • 90.9 % conțin Nitrit de sodiu E 250,
  • 9.1 % dintre produsele studiate au în componență Alginat de Sodiu E 401,
  • 9.1 % dintre produse conțin Carmina E 120,
  • 45.45 % dintre produse au în componență Difosfati E 450,
  • 2.72 % dintre produsele tip crenvurști de porc  studiate au în componență Acid ascorbic E 300,
  • 9.1 % au în componență Caragenan E 407,
  • 9.1 % dintre produsele tip crenvurști de porc studiate au în componență Acid Citric E 330 ;
  • 9.1 % dintre produsele tip crenvurști de porc studiate au în componență Acetat de sodiu E 262;
  • 9.1 % dintre produsele tip crenvurști de porc studiate au în componență Glucono-delta-lactona E 575 ;
  • 9.1 % dintre produsele tip crenvurști de porc studiate au în componență Lactat de potasiu E 326 ;

De asemenea, studiul arată că 91,67% dintre produsele analizate de specialiștii de la Protecția Consumatorului conțin carne de porc ca ingredient principal, în proporție de 80–93%, în timp ce restul includ carne separată mecanic de pasăre, într-un procent de 35–55%.

Recomandările autorului:

