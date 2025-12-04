Prima pagină » Social » Ce înseamnă extinderea magistralei de metrou M4 pentru București. Daniel Băluță: „Unim Nordul cu Sudul Bucureștiului”

Ce înseamnă extinderea magistralei de metrou M4 pentru București. Daniel Băluță: „Unim Nordul cu Sudul Bucureștiului"

Ruxandra Radulescu
04 dec. 2025, 17:43
Ce înseamnă extinderea magistralei de metrou M4 pentru București. Daniel Băluță:
Magistrala de metrou M4, Străulești-Gara de Nord, va fi prelungită cu 11 kilometri și  în urma proiectului inițiat de primarul sectorului 4, Daniel Băluță. Tronsonul va asigura legătura cetățenilor cu sudul Capitalei, la Gara Progresu. 

Magistrala M4, considerat unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură din istoria Capitalei, finanțat cu bani europeni. Prelungirea magistralei contribuie la fluidizarea traficului, o problemă care dă cele mai mari bătăi de cap bucureștenilor.  Bucureștenii petrec în medie 12 zile, în trafic, pe an, potrivit unei analize realizate anul acesta.

Magistrala M4 Gara de Nord - Gara Progresu

Cei care au nevoie să călătorească din nordul Bucureștiului până în zona de sud, o vor putea face în aproximativ 30 de minute. M4 face conexiunea dintre Gara de Nord, un punct intens circulat, și Gara Progresu, în sudul Capitalei.

Magistrala M4 Gara de Nord - Gara Progresu

„Unim Nordul cu Sudul”, a transmis primarul Daniel Băluță.

Magistrala M4 Gara de Nord - Gara Progresu

O altă problemă cu care se confruntă bucuretenii este poluarea, cauzată și de utilizarea autoturismelor. Călătoria cu metroul un element care contribuie la scăderea nivelului de poluare. Un trafic mai relaxat înseamnă nu numai mai puține mașini pe străzi, ci și condiții mai prielnice pentru bicicliști.

Magistrala M4 Gara de Nord - Gara Progresu

Unul dintre cele mai importante aspecte ale prelungirii magistralei M4 este impactul economic, prin crearea de noi locuri de muncă. Lucrările la proiect implică 5612 de posturi și 901 locuri permanente, după finalizarea proiectului.

M4 Străulești – Gara de Nord, un proiect început în 1989 și finalizat în 2000, continuat în 2025

Magistrala M4 Străulești – Gara de Nord a fost inaugurată la 1 martie, 2000, însă lucrările la proiect au început din 1989. Au fost reluate în 1990, însă proiectul a fost oprit patru ani mai târziu, din cauza lipsei de fonduri. Lucrările au fost reluate în 1997, în urma unui împrumut de la Banca Europeană mde Investiții.

FOTO: Gândul

